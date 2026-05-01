14 વર્ષના સગીરને દુષ્કર્મ અને હત્યાના ગુનામાં ચીનની કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી

આરોપી સગીરે પોતાનો ગુનો પાછળથી ખુલી જશે તેવા ડરથી, વિદ્યાર્થિનીનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
প্রতিকাত্মক তসবীর (IANS)
Published : May 1, 2026 at 4:54 PM IST

બેઇજિંગ: ચીનમાં એક 14 વર્ષના છોકરાને તેની ક્લાસમેટ પર બળાત્કાર અને હત્યા બદલ આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ક્યુજિંગના લુઓપિંગ કાઉન્ટીના મેજી શહેરમાં રહેતા જિયાંગ અટક ધરાવતા વિદ્યાર્થીએ ગયા વર્ષે જુલાઈમાં તેની સાથે અભ્યાસ કરતી 15 વર્ષની વિદ્યાર્થિનીને રાત્રે પોતાની પાસે રોકી રાખી હતી અને તેની સાથે બળાત્કાર કરવાના પ્રયાસમાં હિંસા આચરતા હત્યા કરી હતી.

દક્ષિણપશ્ચિમ ચીનના યુનાન પ્રાંતના ક્યુજિંગની ઇન્ટરમીડિયેટ પીપલ્સ કોર્ટે શુક્રવારે આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં આપેલા ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે, પોતાનો ગુનો પાછળથી ખુલી જશે તેવા ડરથી, તેણે વિદ્યાર્થિનીનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીના કૃત્યો બળાત્કાર અને ઇરાદાપૂર્વકના હત્યાના ગુનાઓ છે, જેના માટે અનેક ગુનાઓની સંયુક્ત સજા જરૂરી છે.

આ જઘન્ય ગુનાની ગંભીરતા અને તેના પરિણામોને ધ્યાનમાં રાખીને, આરોપીને કાયદા અનુસાર સખત સજા કરવામાં આવશે. કોર્ટે કહ્યું કે, ગુનો આચરતા સમયે જિયાંગની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી હોવાના કારણે તેના પર મૃત્યુદંડ લાગુ પડતો નથી.

ધ બેઇજિંગ ન્યૂઝના અગાઉના અહેવાલ મુજબ, ક્યુજિંગ મ્યુનિસિપલ પીપલ્સ પ્રોક્યુરેટોરેટ દ્વારા કાનૂની પાસાઓના રિવ્યૂ અને ચકાસણી પછી, જિયાંગને 8 જુલાઈના રોજ ઇરાદાપૂર્વક હત્યાના શંકાના આધારે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, અને 22 જુલાઈના રોજ લુઓપિંગ પબ્લિક સિક્યુરિટી બ્યુરો દ્વારા બળાત્કારના શંકાના આધારે ઔપચારિક રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

CHINA 14 YEAR OLD BOY SENTENCED
LIFE TERM TO BOY IN RAPE CASE
MINOR BOY GETS LIFE TERM
RAPE AND MURDER CASE
CHINA 14 YEAR OLD BOY SENTENCED

