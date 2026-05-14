ETV Bharat / international

ચીનની 'ગાઓકાઓ' દુનિયાની સૌથી અઘરી પરીક્ષા, કેમ ક્યારેય પેપર લીક નથી થતું?

NEETનું પેપર લીક થયા બાદ ખળભળાટ છે ત્યારે જાણો ચીનમાં યોજાતી દુનિયાની સૌથી અઘરી પરીક્ષા 'ગાઓકાઓ' કેવી રીતે લેવાય છે

NEETનું પેપર લીક થયા બાદ ખળભળાટ છે ત્યારે જાણો ચીનમાં યોજાતી દુનિયાની સૌથી અઘરી પરીક્ષા 'ગાઓકાઓ' કેવી રીતે લેવાય છે
NEETનું પેપર લીક થયા બાદ ખળભળાટ છે ત્યારે જાણો ચીનમાં યોજાતી દુનિયાની સૌથી અઘરી પરીક્ષા 'ગાઓકાઓ' કેવી રીતે લેવાય છે (FIle Photo - AFP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

બેઇજિંગ: ભારત ઉપરાંત, વિશ્વભરના અન્ય દેશોમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પેપરો વારંવાર લીક થવાના સમાચાર સામે આવે છે. પરિણામે, લાખો વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય દાવ પર લાગી જાય છે. તાજેતરમાં, NEET UG 2026ના પેપર લીક થવાની ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે. જો કે, તેનાથી વિપરીત, ચીનમાં આયોજિત 'ગાઓકાઓ' પરીક્ષાને વિશ્વની સૌથી મુશ્કેલ પ્રવેશ પરીક્ષા તરીકે વ્યાપકપણે ગણવામાં આવે છે. આ ત્રણ દિવસ ચાલતી આ પરીક્ષા સામાન્ય રીતે 7 જૂનથી 10 જૂન દરમિયાન યોજાય છે.

નોંધનીય છે કે દર વર્ષે, કરોડો વિદ્યાર્થીઓ ચીનની રાષ્ટ્રીય કોલેજ પ્રવેશ પરીક્ષા, ગાઓકાઓમાં ભાગ લે છે. ચીનની અગ્રણી યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ આ જ પરીક્ષા દ્વારા આપવામાં આવે છે. આ પરીક્ષાની અખંડિતતા જાળવી રાખવા માટે, ચીન લશ્કરી કાર્યવાહી જેવી સુરક્ષા વ્યવસ્થા લાગુ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે, આ પરીક્ષા ફક્ત પ્રવેશ પરીક્ષા નથી; તે નિર્ણાયક પરિબળ પણ માનવામાં આવે છે જે ફક્ત તેમના કારકિર્દીનો માર્ગ જ નહીં પરંતુ તેમના સામાજિક ભવિષ્યને પણ નક્કી કરે છે.

ગાઓકાઓ પરીક્ષા કેવી રીતે લેવામાં આવે છે?

ગાઓકાઓ પરીક્ષામાં ચાઇનીઝ ભાષા, ગણિત અને વિદેશી ભાષા ઉપરાંત, સ્ટ્રીમ-બેઝ્ડ વિષયોના પેપરોનો સમાવેશ થાય છે. આ પરીક્ષા દરમિયાન સુરક્ષા એટલી કડક હોય છે કે ઘણા શહેરોમાં, વિદ્યાર્થીઓ સમયસર તેમના પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પહોંચી શકે તે માટે ટ્રાફિક પણ બંધ કરવામાં આવે છે. વધુમાં, પરીક્ષા કેન્દ્રો ફેસ રેકગ્નિશન ટેકનોલોજી, મેટલ ડિટેક્ટર, મોબાઇલ સિગ્નલ જામર અને બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરે છે, તેમજ AI-આધારિત સર્વેલન્સ કેમેરાનો ઉપયોગ કરે છે.

ગાઓકાઓ પરીક્ષાના પેપર કેવી રીતે બને છે?

આ મહત્વપૂર્ણ ગાઓકાઓ પરીક્ષા માટે પેપર તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, પેપર બનાવવા માટે જવાબદાર નિષ્ણાતોને ઘણા દિવસો સુધી બહારની દુનિયાથી અલગ રાખવામાં આવે છે. વધુમાં, ફોન, ઇન્ટરનેટ અને કોઈપણ બાહ્ય સંદેશાવ્યવહારની તેમની ઍક્સેસ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે. વધુમાં, પ્રશ્નપત્રો મલ્ટિ-લેયર એન્ક્રિપ્શન અને વિશિષ્ટ સુરક્ષા પ્રિન્ટિંગ સિસ્ટમ્સનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે.

ગાઓકાઓ પેપર્સ કેમ લીક થતા નથી?

ચીનના સરકારી મીડિયા હાઉસ CCTV અનુસાર, પરીક્ષાના ત્રણ મહિના પહેલા, માધ્યમિક શાળાઓ અને યુનિવર્સિટીઓના વરિષ્ઠ શિક્ષકોના એક પસંદગીના જૂથને પરીક્ષાના પેપર્સ ડિઝાઇન કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, તેમને દૂરના સ્થળોએ - જેમ કે લશ્કરી છાવણીઓમાં મોકલવામાં આવે છે જ્યાં તેઓ પરીક્ષાના પ્રશ્નો ઘડવાનું શરૂ કરતા પહેલા ગુપ્તતા જાળવવાની તાલીમ લે છે.

જેલમાં છાપવામાં આવે છે પેપર્સ

સાઉથ ચાઇના મોર્નિંગ પોસ્ટ અનુસાર, પરીક્ષાના પેપર્સ શિક્ષણ મંત્રાલય અને રાષ્ટ્રીય રાજ્ય ગુપ્ત સુરક્ષા વહીવટની સંયુક્ત દેખરેખ હેઠળ જેલોમાં છાપવામાં આવે છે. દરેક પ્રિન્ટિંગ વર્કશોપ ચોવીસ કલાક સુરક્ષા પગલાંના અનેક સ્તરોથી સજ્જ છે, જેમાં સર્વેલન્સ કેમેરા અને ગાર્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રક્રિયા દરમ્યાન, કડક સુરક્ષા પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરવામાં આવે છે. વધુમાં, પેપર્સ છાપવા માટે જવાબદાર કર્મચારીઓને અલગ અલગ સ્થળોએ રાખવામાં આવે છે અને તેમને કડક દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવે છે.

કરન્સી કરતા વધારે સુરક્ષા

ગાઓકાઓ પેપર્સની આસપાસની સુરક્ષા કરન્સી કરતા પણ વધુ કડક છે. આ પરીક્ષાના પેપર્સને આપવામાં આવતી સુરક્ષા સામાન્ય રીતે બેંકો અથવા રોકડ પરિવહન કરતા સશસ્ત્ર વાહનો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા સુરક્ષા પગલાં કરતા ઘણી વધારે છે. વધુમાં, પેપર્સ પરિવહન માટે વપરાતા વાહનો સેટેલાઇટ નેવિગેશન અને રિમોટ મોનિટરિંગ સિસ્ટમથી સજ્જ છે. વધુમાં, આ વાહનોના ડ્રાઇવરો, એક્ઝામ ઑથોરિટીના અધિકારીઓ સિવાય, પોલીસ અને લશ્કરી દળોમાંથી લેવામાં આવેલા કર્મચારીઓ હોય છે. અહેવાલો અનુસાર, AI કંપનીઓ પરીક્ષા સમયગાળા દરમિયાન તેમની આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ્સને અસ્થાયી રૂપે અક્ષમ પણ કરે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CHINA GAOKAO EXAM
NEET UG PAPER LEAK
GAOKAO EXAM PAPER LEAK
GAOKAO EXAM
GAOKAO EXAM PAPER LEAK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.