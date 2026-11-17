ચીને ઉડાવ્યું વિશ્વનું સૌપ્રથમ વ્યાવસાયિક ઇલેક્ટ્રિક વિમાન: ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર માટે સાબિત થશે ગેમ-ચેન્જર?
10 ટન વજન ધરાવતું અને 19 મુસાફરોની ક્ષમતાવાળું આ વિમાન 300 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડે છે.
Published : November 17, 2026 at 9:11 PM IST
હૈદરાબાદ (EB Prime Team): ચીને પ્રદૂષણમુક્ત ઉડ્ડયન ઉદ્યોગની દિશામાં એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. થોડા દિવસો પહેલા જ વિશ્વએ એક ઇલેક્ટ્રિક વિમાનની સફળ પ્રથમ ઉડાન જોઈ, જેને ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર માટે એક ક્રાંતિકારી પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ચાલો, ચીનની આ મહત્વપૂર્ણ નવીનતા વિશે વિગતવાર જાણીએ.
સરકારી અખબાર 'ગ્લોબલ ટાઇમ્સ'ના અહેવાલ મુજબ, ચીને 10 ટન વજન ધરાવતા સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક વિમાનની સફળ ઉડાન હાથ ધરી છે, જેમાં પાઇલટ અને ક્રૂ સભ્યો પણ સવાર હતા. અગાઉ આ જ ઇલેક્ટ્રિક વિમાન, જેનું નામ CE-25A છે, તેને માનવરહિત સ્થિતિમાં પણ સફળતાપૂર્વક ઉડાવવામાં આવ્યું હતું, જે દર્શાવે છે કે તે પાઇલટ સાથે અને તેના વગર બંને રીતે ઉડાન ભરી શકે છે. શરૂઆતના તબક્કામાં આ વિમાનને શહેરો વચ્ચેની વ્યાવસાયિક ઉડાન માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
અહેવાલ મુજબ, આ ઇલેક્ટ્રિક વ્યાવસાયિક વિમાન 19 સીટનું છે, એટલે કે તે એક ઉડાનમાં 19 મુસાફરોને લઈ જઈ શકે છે. તે લગભગ 300 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ અને આશરે 8000 ફૂટની ઊંચાઈ સુધી પહોંચવા સક્ષમ છે અને એકવાર ચાર્જ કરવા પર 400 કિલોમીટર સુધીનું અંતર કાપી શકે છે. પાઇલટ અને ક્રૂ સાથેની આ સફળ ઉડાન પહેલાં તેના લગભગ 18 જેટલા પરીક્ષણ ઉડાનો પાઇલટ વગર કરવામાં આવ્યા હતા.
એક કલાકમાં કાપ્યું 60 કિલોમીટરનું અંતર
આ ઇલેક્ટ્રિક વિમાનનું નિર્માણ ચીનની સરકારી કંપની 'કોમર્શિયલ એરક્રાફ્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ચાઇના' (COMAC) દ્વારા અન્ય એક કંપનીના સહયોગથી કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર સફળ ઉડાન પ્રક્રિયા લગભગ એક કલાક સુધી ચાલી હતી. વિમાન 16 મિનિટ સુધી હવામાં રહ્યું અને આશરે 60 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું. એન્જિનિયરોના મતે, તમામ સિસ્ટમ્સ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહી હતી અને વિમાનનું પ્રદર્શન અપેક્ષા મુજબનું રહ્યું હતું. આ પરીક્ષણ ઉડાન ચીનના પૂર્વીય શેનડોંગ પ્રાંતના બિન્ઝોઉ (Binzhou) ખાતે કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો સૂચવે છે કે સિવિલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ચાઇના (CAAC) એ ઇલેક્ટ્રિક વિમાન માટે પ્રારંભિક મંજૂરી આપી દીધી છે. જોકે, જાહેર સેવા શરૂ કરતા પહેલા વધુ મંજૂરીઓની જરૂર પડશે.
શું આ નવીનતા ઉડ્ડયન ઉદ્યોગ માટે ગેમ-ચેન્જર બની શકે છે? ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર મૂડી-સઘન એટલે કે, નોંધપાત્ર રોકાણની જરૂર હોય તેવા ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે. આ સંદર્ભમાં ગ્રીન એનર્જી તરફનું પરિવર્તન ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે, ખાસ કરીને જોતાં કે જેટ ઇંધણ કુલ સંચાલન ખર્ચનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. વૈશ્વિક સ્તરે હવાઈ ટ્રાફિક, હવાઈ કાર્ગો અને જેટ ઇંધણની માંગ વર્ષ-દર-વર્ષે સતત વધી રહી છે.
ચીનની પહેલ અન્ય રાષ્ટ્રોને સમાન વિકાસને અનુસરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે. ઇલેક્ટ્રિક સંચાલિત વિમાનનો ઉદભવ પર્યાવરણીય સંરક્ષણમાં યોગદાન આપવાની સાથે સાથે ઉદ્યોગને વેગ આપવા માટે તૈયાર છે. નોંધપાત્ર રીતે મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે, પ્રથમ પૂર્ણ કદના, બેટરી સંચાલિત ઇલેક્ટ્રિક વિમાન, એક વ્યક્તિને વહન કરતું વિમાન 1973ની શરૂઆતમાં ઑસ્ટ્રિયામાં ઉડાન ભરી હતી. જો કે, આ ચીની નવીનતાને પ્રથમ વ્યાપારી ઇલેક્ટ્રિક વિમાન માનવામાં આવે છે.
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