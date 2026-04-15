ચીને ઈરાનને મિલિટ્રી મદદ આપવાના સમાચારોનું ખંડન કર્યું, કહ્યું - 'જો આના આધારે અમેરિકા ટેરિફ વધારશે તો...'
ચીનના વિદેશ મંત્રીએ એ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે જેમાં તેમના દેશ દ્વારા ઈરાનને મિલિટ્રી મદદ અપાઈ રહી હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે
By ANI
Published : April 15, 2026 at 5:09 PM IST
બેઇજિંગ (ચીન): ચીને ઈરાનને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડવાના અહેવાલોને ફગાવી દીધા છે. બુધવારે આ બાબતને સંબોધતા ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા લિન જિયાને મીડિયા અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ચીન ઈરાનને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડી રહ્યું છે.
લિને જણાવ્યું હતું કે જો આ અહેવાલોના આધારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ચીન પર ટેરિફ લાદે છે, તો ચીન જવાબી કાર્યવાહી કરશે.
X પર એક પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું કે, "મીડિયા અહેવાલો જે ચીન પર ઈરાનને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડવાનો આરોપ લગાવે છે તે સંપૂર્ણપણે બનાવટી છે. જો અમેરિકા આ આરોપોના આધારે ચીન પર ટેરિફ વધારશે, તો ચીન વળતી કાર્યવાહી કરશે."
Media reports accusing China of providing military support to Iran are purely fabricated.— Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) April 15, 2026
If the U.S. goes ahead with tariff hikes on China on the basis of these accusations, China will respond with countermeasures. pic.twitter.com/QwETjpJEyY
આના પહેલા સોમવારે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે હજુ સુધી તેમની સાથે વાત કરી નથી, પરંતુ તેઓ યુદ્ધનો અંત જોવા માંગે છે.
ઓવલ ઑફિસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમારા ચીન સાથે ખૂબ સારા સંબંધો છે. તેઓ પણ આનો અંત જોવા માંગે છે. તેઓ ચોક્કસપણે તેનો અંત જોવા માંગે છે. દરેક વ્યક્તિ - મારા સહિત - તેનો અંત જોવા માંગે છે, પરંતુ આપણે એવા લોકોના જૂથને પરમાણુ શસ્ત્રો સોંપી શકતા નથી જેમણે 47 વર્ષથી વિનાશ સિવાય કંઈ કર્યું નથી."
CNN દ્વારા યુએસ ઇન્ટેલિજન્સ ઇનપુટ્સ અને ચીની નેતૃત્વ સાથે સંભવિત વાતચીત અંગેની પૂછપરછના જવાબમાં, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટતા કરી કે તેમણે આ બાબતે શી સાથે સીધી વાત કરી નથી, પરંતુ ચેતવણી આપી હતી કે જો બેઇજિંગ તેહરાનને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડશે, તો તેને પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "જો ચીન આવું કરશે, તો ચીનને મોટી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે - ઠીક છે?" આ વિકાસ વચ્ચે, ટ્રમ્પે પુષ્ટિ આપી કે ચીનની તેમની અગાઉ મુલતવી રાખેલી મુલાકાત આગામી મહિના માટે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે.
ટ્રુથ સોશિયલ પર એક વિગતવાર પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે સુધારેલા સમયપત્રકની પુષ્ટિ કરી અને વોશિંગ્ટન અને બેઇજિંગ વચ્ચે પરસ્પર રાજદ્વારી સંબંધો માટેની યોજનાઓની રૂપરેખા આપી.
"ચીનના અત્યંત આદરણીય રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથેની મારી મુલાકાત - જે અગાઉ ઈરાનમાં અમારા લશ્કરી કાર્યવાહીને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી - ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે અને 14 અને 15 મેના રોજ બેઇજિંગમાં યોજાશે."
તેમણે ઉમેર્યું, "ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા અને હું આ વર્ષના અંતમાં વોશિંગ્ટન, ડી.સી.માં રાષ્ટ્રપતિ શી અને મેડમ પેંગની પણ મેજબાની કરીશું."
