ચીને 'સરોગસી'ને ગુનો જાહેર કર્યો; ઉલ્લંઘન કરનારાઓને થશે કડક સજા
ચીને તમામ પ્રકારની સરોગસી વ્યવસ્થાઓને ગુનાહિત કૃત્ય જાહેર કર્યું છે.
Published : November 14, 2026 at 7:07 AM IST
બેઇજિંગ: શુક્રવારે ચીને સરોગસીને ગુનાહિત કૃત્ય જાહેર કર્યું અને તેની સાથે સંકળાયેલા નિયમોને વધુ કડક બનાવ્યા. ગેરકાયદેસર રીતે પ્રજનન સહાયક સેવાઓ પૂરી પાડતા છૂપા કેન્દ્રો વિશેના અહેવાલો બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
નેશનલ હેલ્થ કમિશનના પ્રવક્તા યાંગ જિનરુઈએ જણાવ્યું હતું કે, ચીનમાં તમામ પ્રકારની સરોગસી પર સખત પ્રતિબંધ છે; આવી વ્યવસ્થામાં સામેલ થવું એ એક ગુનાહિત કૃત્ય છે, જે નૈતિક ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને તેના માટે કડક કાયદાકીય સજા કરવામાં આવશે.
સરકારી મીડિયાએ યાંગને ટાંકીને જણાવ્યું છે કે, કહેવાતા "સરોગસી કરારો"ને કાયદાકીય રક્ષણ મળેલું નથી અને આવી વ્યવસ્થાઓમાં સામેલ લોકોને કાયદાકીય જવાબદારીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મધ્ય ચીનના હુનાન પ્રાંતની રાજધાની ચાંગશામાં સહાયક પ્રજનન સેવાઓ (assisted reproductive services) પૂરી પાડતા ગેરકાયદેસર કેન્દ્રો હોવાના અહેવાલો બાદ આ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. સરકારી અખબાર 'ગ્લોબલ ટાઇમ્સ'ના એક અહેવાલ મુજબ, આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓની તપાસ દરમિયાન 21 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને આ પ્રક્રિયાઓમાં વપરાતી દવાઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
ચીને 2001માં ‘સરોગસી’ (ભાડાની કુખ) પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને તબીબી સંસ્થાઓ તથા આરોગ્ય વ્યાવસાયિકોને કોઈપણ પ્રકારની સરોગસી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા પર રોક લગાવી દીધી હતી.
નેશનલ હેલ્થ કમિશન જણાવે છે કે, આ પ્રથા મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય અને અધિકારો માટે ગંભીર ખતરો ઊભો કરે છે, તેમના શરીરને માત્ર એક 'વસ્તુ' બનાવી નાખે છે અને તેમને માત્ર 'બાળક પેદા કરવાના સાધન' પૂરતી સીમિત કરી દે છે, જે માનવીય ગરિમાનું ઉલ્લંઘન છે.
આયોગે જણાવ્યું કે, અનિયંત્રિત ‘સરોગસી’ (ભાડાની કુખ) ગંભીર સ્વાસ્થ્ય જોખમો ધરાવે છે, જેમાં ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત જટિલતાઓ અને અસુરક્ષિત તબીબી પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે.