ETV Bharat / international

ચીનની અવળચંડાઈ, ભારતીય પાસપોર્ટ અમાન્ય બતાવી અરુણાચલની યુવતીને 18 કલાક અટકાયતમાં રાખી

આ ઘટના પર ભારતે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી છે. મહિલા બ્રિટનથી જાપાન જઈ રહી હતી.

પેમા વાંગ થોંગડોક, અરુણાચલ પ્રદેશની મૂળ મહિલા
પેમા વાંગ થોંગડોક, અરુણાચલ પ્રદેશની મૂળ મહિલા (X-Account, Pema)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 10:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ચીને ફરી એકવાર અરુણાચલ પ્રદેશ પર પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો છે. ચીની અધિકારીઓએ અરુણાચલ પ્રદેશની એક મહિલાનો પાસપોર્ટ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને, તેમણે તેને 18 કલાક માટે અટકાયતમાં રાખી હતી. ભારતીય અધિકારીઓના હસ્તક્ષેપ બાદ તેને બાદમાં છોડી દેવામાં આવી હતી.

પેમા વાંગ થોંગડોક નામની એક મહિલાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની આપવીતી શેર કરી હતી. તેણે લખ્યું હતું કે, તેને શાંઘાઈ એરપોર્ટ પર કારણ વગર રોકવામાં આવી હતી અને જાપાન જતી વખતે ટ્રાન્ઝિટ સ્ટોપ પર અભદ્ર વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું. તેણે દાવો કર્યો હતો કે, તેની પાસે ભારતીય પાસપોર્ટ છે, પરંતુ ચીની અધિકારીઓએ તે સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ ઘટના 21 નવેમ્બરના રોજ બની હતી.

પેમાએ લખ્યું હતું કે, શાંઘાઈ પુડોંગ એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓએ તેની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી અને તેને 18 કલાક માટે અટકાયતમાં રાખી હતી. ચીની અધિકારીઓએ તેને વારંવાર કહ્યું હતું કે, તેનો પાસપોર્ટ અમાન્ય છે કારણ કે તેનું જન્મસ્થળ અરુણાચલ પ્રદેશ, ભારતમાં છે. મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, ચીની અધિકારીઓએ કહ્યું હતું કે, અરુણાચલ પ્રદેશ ચીનનો ભાગ હોવાથી, તેને ચીનમાં પાસપોર્ટ માટે અરજી કરવી પડશે.

થોંગડોક લંડનથી જાપાન જઈ રહી હતી અને આ દરમિયાન ચીનમાં સ્ટોપેજ આવે છે. તેણે લખ્યું, "21 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, ચીની ઇમિગ્રેશન વિભાગ અને ચાઇના ઇસ્ટર્ન એરલાઇન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડના દાવાઓના આધારે મને શાંઘાઈ એરપોર્ટ પર 18 કલાકથી વધુ સમય માટે અટકાયતમાં રાખવામાં આવી હતી. તેઓએ મારા ભારતીય પાસપોર્ટને અમાન્ય જાહેર કર્યો કારણ કે મારું જન્મસ્થળ અરુણાચલ પ્રદેશ છે, જે તેઓએ દાવો કર્યો હતો કે તે ચીની પ્રદેશ છે."

તેણે આગળ લખ્યું, "ચીની અધિકારીઓએ કહ્યું કે અરુણાચલ પ્રદેશ ચીનનો ભાગ છે, તેથી તેમની ભારતીય નાગરિકતાને માન્યતા આપી શકાતી નથી. તમારો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે."

પેમાએ કહ્યું કે, માન્ય જાપાની વિઝા હોવા છતાં, ચીની અધિકારીઓએ તેને વધુ મુસાફરી કરવાની મંજૂરી આપી ન હતી. થોંગડોકે કહ્યું કે, ઘણા ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓ અને ચાઇના ઇસ્ટર્ન એરલાઇન્સના કર્મચારીઓએ તેનું અપમાન અને મજાક ઉડાવી, તેને ચીની પાસપોર્ટ માટે અરજી કરવાનું સૂચન પણ કર્યું. આ સમય દરમિયાન, તેને ખોરાક, એરપોર્ટ સુવિધાઓ અને તેની સ્થિતિ વિશે કોઈપણ સત્તાવાર માહિતીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો.

એરપોર્ટ ટ્રાન્ઝિટ એરિયા સુધી મર્યાદિત હોવાના કારણે, થોંગડોક તેની ટિકિટ ફરીથી બુક કરી શકતી ન હતી અને ના તે મુક્તપણે ફરવા માટે સમર્થ હતી. ત્યારબાદ તેણે એક બ્રિટિશ મિત્રનો સંપર્ક કર્યો, જેણે તેને ભારતીય કોન્સ્યુલેટનો સંપર્ક કરાવ્યો. કોન્સ્યુલેટના હસ્તક્ષેપ પછી જ તેને આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં આવી.

પેમાએ સમગ્ર ઘટનાને અપમાનજનક ગણાવી. તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભારતીય અધિકારીઓને બેઇજિંગ સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવવાની અપીલ કરી છે. તેમણે ભારત સરકારને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા, વળતર મેળવવા અને વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશના તમામ ભારતીયોને સમાન ભેદભાવથી સુરક્ષિત રાખવાની ખાતરી આપવા વિનંતી કરી છે.

ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અરુણાચલ પ્રદેશ ભારતનો અભિન્ન ભાગ છે અને આ મુદ્દા પર કોઈ સમાધાન થઈ શકે નહીં. ભારતે અરુણાચલ પ્રદેશમાં અમુક સ્થળોના નામ બદલવાના ચીનના નિરર્થક અને વાહિયાત પ્રયાસોને વારંવાર નકારી કાઢ્યા છે, જેને ચીન તિબેટનો દક્ષિણ ભાગ કહે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અફઘાનિસ્તાનની ભારતને મોટી ઓફર, 'સોનાના ખનનમાં રોકાણ કરો, 5 વર્ષ સુધી ટેક્સ છૂટ મેળવો'
  2. પાકિસ્તાનમાં અર્ધલશ્કરી દળોના મુખ્યાલય પાસે આત્મઘાતી હુમલો, ત્રણના મોત

TAGGED:

INDIAN WOMAN HARASSED IN CHINA
ARUNACHAL PRADESH INDIA
CHINA
INDIA AND CHINA RELATION
INDIA AND CHINA RELATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.