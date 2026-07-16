36માંથી 25 દેશોમાં અમેરિકા અને ટ્રમ્પ કરતા ચીન અને શી જિનપિંગ માટે વધુ સકારાત્મક વલણ:સર્વે
દાયકાઓ સુધી આ પ્રકારના સર્વેમાં અમેરિકા ચીન કરતા આગળ રહ્યું છે પરંતુ આ સર્વેથી મોટું પરિવર્તન સામે આવ્યું છે
Published : July 16, 2026 at 9:36 PM IST
વોશિંગ્ટન: પ્યુ રિસર્ચ સેંટર દ્વારા એક નવા સર્વેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે વર્ષો સુધી વિશ્વમાં ચીનની સરખામણીમાં અમેરિકાનું પ્રતિભાવ વધુ સારું છે પરંતુ આનાથી વિપરીત છે અને મોટાભાગના દેશોમાં ચીન અમેરિકાથી શ્રેષ્ઠ માના રહ્યું છે.
શોધ શોધ અનુસાર, આ ફેરફારની એક મુખ્ય કારણ ટ્રંપ પ્રબંધક અને અમેરિકાના સહયોગી દેશો વચ્ચેના દબાણમાં વધારો થાય છે. ફેબ્રુઆરી મે મહિનામાં આ સર્વેમાં 36 દેશો અને સભ્યોમાંથી 25 લોકોએ અમેરિકાની સરખામણીમાં ચીનના પ્રતિ વધુ સકારાત્મક અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યા છે. તમે કૅનેડા અને મૅક્સિસ પણ શામેલ છે. આ સર્વેક્ષણ જ્યારે અમેરિકા અને ઈજરાઈલ ને ઈરાન વિરુદ્ધ લશ્કરી અભિયાન શરૂ કર્યું હતું.
બુધવારનું ચાલુ સર્વેક્ષણ મુજબ, માત્ર છહ દેશોમાં પણ અમેરિકાના પ્રતિભાવ ચીનથી વધુ છે. સર્વેમાં 36 દેશો અને સભ્યોથી 22 ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના પ્રતિ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપની સરખામણીમાં વધુ સકારાત્મક રાય સામે આઈ. તમે કૅનેડા, મૅક્સિસ અને ફ્રાન્સ, જર્મની અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા મુખ્ય યુરોપિયન દેશ શામેલ છે. જો કે, કેટલાક દેશોમાં બંનેના પ્રતિભાવના લોકોનો ભરોસો ઓછો થયો.
પ્યુ રિસર્ચ સેન્ટરની ‘ગ્લોબલ એટીટ્યુડ્સ રિસર્ચ’ કે એસોસિયેટ ડાયરેક્ટર અને સંશોધન શોધકર્તા લોરા સિલ્વરને જણાવ્યું હતું કે નજીકના બે દાયકાઓથી વૈશ્વિક જનમત પર નજર રાખવી તે સમયે આ તક છે જ્યારે ચીન અમેરિકાને વધુ સકારાત્મક રીતે દેખાય છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે ભૂતકાળમાં બંને દેશોના પ્રતિભાવ ઘણા સમયે લગભગ સમાન હતા, પરંતુ હવે ચીનના પક્ષે તો સ્પષ્ટ ઝુકાવ ક્યારેય દેખાયું નથી. સિલ્વરના હિસાબે, કોવિડ-19 રોગચાળાનો પ્રભાવ ઓછો થાય છે અને અમેરિકાના પ્રતિકૂળ માપદંડ નબળા પડવાથી આ ફેરફાર જોવા મળે છે.
તેમણે કહ્યું કે યુદ્ધ અને આંતરરાષ્ટ્રિય ઘટનાક્રમો પછી ઘણા દેશોમાં આ માનનીય છે કે અમેરિકી વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતા પર ભાર મૂકતા નથી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપના પ્રતિભાવમાં વિશ્વાસ પણ ઓછો થયો છે.
સિલ્વર ને કહ્યું કે ગ્રીન કિલેન્ડ પર નિયંત્રણ ટ્રંપ કે દાવે વેનેજુએલાના નેતા નિકોલ્સ માદુરોની વિરુદ્ધમાં અમેરિકી લશ્કર અને ગાજામાં ઇઝરાઇલ-હમાસ યુદ્ધ કોમાસની ભૂમિકાનું સમર્થન કરે છે કારણ કે ઘણા દેશોમાં તેની પ્રતિભા છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના કેટલાક મહિનાઓ અને વર્ષોમાં અમેરિકી સ્તરે ઘણી બધી આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયો સકારાત્મક રીતે જોવા મળતી નથી.
સિલ્વર ને કહ્યું કે રોગની યાદ ધૂમિલ પડવાની સાથે જ ચીન સાથે અમેરિકાની તુલના પણ લાભ મેળવે છે. તેમના અનુસાર, ઘણા દેશોમાં ચીનની અપેક્ષાકૃત વધુ ભરોસેમંદ સાધારણ અને શાંતિ અને સ્થિરતામાં દાન આપનાર દેશ માને રહે છે.
સર્વેક્ષણ અનુસાર, અમેરિકાના કેટલાક સહયોગી દેશોમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સમજૂતીઓ બદલાવ આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કૅનેડામાં અમેરિકાના પ્રતિભાવના પ્રતિકૂળ પ્રતિભાવો ટકા 2023ના 57 ટકાથી ઘટક 33 ટકા થયા, ત્યાર પછીના સમયગાળામાં ચીનના પ્રતિભાવમાં 14 ટકા વધવાથી 44 ટકા થયા.
ગત વર્ષે ટ્રંપ ને કેનેડા દ્વારા ઇમ્પોર્ટિત શુલ્ક પર ઘણા બધા શુલ્ક લગાવવામાં આવ્યા હતા અને તે પણ જણાવ્યું હતું કે કેનેડા અમેરિકા ''51વં રાજ્ય'' બની શકે છે.
ફ્રાન્સ,, સ્પેન, ઇટાલી, સ્વીડન અને નીલેન્ડ સહિત કેટલાક મુખ્ય યુરોપીયન દેશોમાં પણ વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાના લોકોના પ્રતિભાવમાં ફેરફાર દાખલ કરવામાં આવ્યો.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જ્યાં 2023 માં લગભગ 60 ટકા લોકો અમેરિકાના પ્રતિભાવપૂર્ણ પ્રતિભાવથી, હવે લોકો અમેરિકા અને ચીનના પ્રતિભાવ લગભગ સમાન છે. ત્રણ વર્ષ પહેલા કેસમાં અમેરિકાના 32 ટકા લોકો આગળ વધી રહ્યા હતા.
જીન છહ દેશોમાં અમેરિકાના પ્રતિ ચીનથી વધુ હકારાત્મક રાય દાખલ કરો, એજરિલ ટોચ પર છે. લગભગ લગભગ 80 ટકા લોકો અમેરિકાના સકારાત્મક અભિપ્રાય વ્યક્ત કરે છે, જ્યારે ચીન માટે આ આંકડો 19 ટકા રહ્યો છે. અન્ય પાંચ દેશ, ભારત, દક્ષિણ કોરિયા, ફિલીપીન અને પોલેન્ડ. જોકે, આ દેશોમાં પણ હાલના વર્ષોમાં અમેરિકાની પ્રતિભાવાત્મક ભાવના ઓછી છે.
પ્યુ કે રિપોર્ટ અનુસાર, વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના કિસ્સામાં અમેરિકા હવે ચીનથી આગળ છે, જો કે બંને વચ્ચે અંતર ઘટે છે.
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