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એર ટ્રાફિક કંટ્રોલની સમસ્યાને કારણે UKના એરપોર્ટ પર અફરા તફરી, 1000થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ; મુસાફરો પરેશાન

ફ્લાઇટ-ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ Flightradar24 અનુસાર, એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સમસ્યાને કારણે સમગ્ર બ્રિટનમાં મુસાફરી ખોરવાઇ હતી.

ફ્લાઇટ રદ થયા બાદ ગેટવિક એરપોર્ટ પર રાહ જોતા મુસાફરો
ફ્લાઇટ રદ થયા બાદ ગેટવિક એરપોર્ટ પર રાહ જોતા મુસાફરો (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 9, 2026 at 7:26 AM IST

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લંડન: ફ્લાઇટ-ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ Flightradar24 અનુસાર, એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ સમસ્યાને કારણે સમગ્ર બ્રિટનમાં મુસાફરી ખોરવાઇ હતી. 1000થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી જેને કારણે મુસાફરો કલાકો સુધી એરપોર્ટ રન વે અને ટર્મિનલ્સ પર અટવાઇ ગયા હતા.

બ્રિટનની નેશનલ એર ટ્રાફિક સર્વિસીસે જણાવ્યું હતું કે, તેણે સાંજે તેની ફ્લાઇટ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમમાં સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી દીધું છે, પરંતુ એરલાઇન્સ અને એરપોર્ટ વિલંબિત ફ્લાઇટ્સના મોટા બેકલોગને દૂર કરવા માટે કામ કરી રહ્યા હોવાથી 15 યુકે એરપોર્ટ અને તેનાથી આગળના વિસ્તારોમાં વિલંબ વધ્યો હતો.

આયરલેન્ડ જતી રાયનએરની ફ્લાઇટ્ રદ થયા પહેલાં જોષી ડોનોગ્યુ ગેટવિકમાં એક વિમાનમાં ત્રણ કલાક ફસાયેલા રહ્યા હતા.

તેમણે સાન ફ્રાન્સિસ્કોની ખાડીમાં સ્થિત પૂર્વ ટાપુ જેલ 'અલ્કાટ્રાઝ'નો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું, "ત્યાંની સ્થિતિ એકદમ ભયાનક સ્વપ્ન સમાન હતી. તેનું વર્ણન કરવા માટે હું માત્ર આ જ શબ્દ વાપરી શકું છું."

લંડનના હીથ્રો એરપોર્ટ પરથી ફ્લાઇટ તો શરૂ થઇ પરંતુ આ વ્યસ્ત એરપોર્ટે બાકીની રાત માટે વિમાનોના આગમન સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને વધુ વિલંબ થવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.

બાલ્ટીમોર જવા માટે તૈયાર બ્રિટિશ એરવેઝની ફ્લાઇટ્સના મુસાફરો હીથ્રો એરપોર્ટ પર ચાર કલાક સુધી રાહ જોયા બાદ વિમાનમાંથી નીચે ઉતર્યા હતા. આ લાંબા વિલંબ દરમિયાન, ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટ્સે પાસ્તા અને ચિકન કરી પીરસી હતી જ્યારે ધીરજવાન મુસાફરોએ ફિલ્મો જોઇ હતી અથવા વિમાનની અંદર આંટા માર્યા હતા.

પરંતુ ત્યારબાદ મુસાફરોને જાણવા મળ્યું કે તેમની મુશ્કેલીઓનો અંત હજુ આવ્યો નથી. સામાન મેળવવાના વિસ્તારમાં ભારે અફરા તફરી જોવા મળી હતી અને તેમને કહેવામાં આવ્યું કે કોઇ તેમની મદદ કરી શકે તેમ નથી અને તેમણે તેમના સામાન માટે ક્લેમ કરવો પડશે.

બ્રિટિશ એરવેઝે જણાવ્યું હતું કે તેણે 100થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવી પડી હતી અથવા અન્ય સ્થળે મોકલવી પડી હતી. રાયન એરે જણાવ્યું હતું કે તેના 65000થી વધુ મુસાફરોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને તેણે નિર્ધારિત 50થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી.

બ્રિટિશ એરવેઝના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "સમસ્યાની ગંભીરતાનો અર્થ એ છે કે તેની વ્યાપક અને લાંબા ગાળાની અસર જોવા મળશે. આ ઘટના સંપૂર્ણપણે અમારા નિયંત્રણની બહાર હતી અને અમારા ગ્રાહકો તેમજ કર્મચારીઓ માટે અત્યંત નિરાશાજનક હતી, કારણ કે વિમાન અને ક્રૂ મેમ્બર યોગ્ય સ્થાને પહોંચી શક્યા નહતા."

કેટલાક મુસાફરોએ સોશિયલ મીડિયા પર કલાકો સુધી વિમાનમાં ફસાઇ રહેવા અંગે ફરિયાદ કરી હતી અને એરલાઇન્સ તરફથી માહિતીના અભાવ અંગે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી.

અસરગ્રસ્ત એરપોર્ટમાં લંડનના સ્ટેનસ્ટેન્ડ અને સિટી એરપોર્ટની સાથે માન્ચેસ્ટર, બર્મિગહામ, ગેટવિક અને સ્કોટલેન્ડના એરપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે મુસાફરોને તેમની એરલાઇન સાથે ફ્લાઇટની સ્થિતિ તપાસવાની સલાહ આપી હતી.

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TRAVEL CHAOS AT UK AIRPORTS
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