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સોમાલિયામાં તુર્કીના હથિયારો લઇને જતા કાર્ગો જહાજનું અપહરણ, છ ભારતીય સહિત 10 ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા

આશરે આઠ ચાંચિયાઓ આ જહાજને પંતલેન્ડના દંગોરોયો જિલ્લામાં આવેલા ગારમાલ નજીકના દરિયાકાંઠા તરફ લઈ ગયા હોવાના અહેવાલ છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (AP Photo)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 12:05 PM IST

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નવી દિલ્હી: સોમાલિયાના દરિયાકાંઠે તુર્કીના હથિયારો લઇને જતું એક કાર્ગો જહાજનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ જહાજમાં 6 ભારતીય સહિત 10 ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા. સોમાલીયન અધિકારીએ આ માહિતી આપી છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું કે કેમરૂનનો ધ્વજ ધરાવતું 'એમ/વી લુતુફ' (M/V LUTUF) જહાજ સોમવારે પંતલેન્ડના ઇલ (Eyl) જિલ્લામાં મર્રાયાથી લગભગ ૩.૫ નોટિકલ માઈલ દૂરથી કબ્જે કરવામાં આવ્યું હતું. 'એસોસિએટેડ પ્રેસ' (AP)ના અહેવાલ મુજબ, જ્યારે જહાજનું હાઇજેકિંગ થયું ત્યારે તેમાં તુર્કીના હથિયારો અને અન્ય સરસામાન લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો.

અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, 10 સભ્યોના ક્રૂમાં છ ભારતીયો, એક તુર્કીનો નાગરિક, એક જ્યોર્જિયાનો નાગરિક અને બે સેર્બિયાના સુરક્ષા ગાર્ડનો સમાવેશ થાય છે.

અહેવાલોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, પૌલર મુવમેન્ટ શિપિંગ (Polar Movement Shipping)ની માલિકીનું આ જહાજ મોગાદિશુ સ્થિત તુર્કીના સૈન્ય તાલીમ કેન્દ્ર માટેના હથિયારો તેમજ સંદેશાવ્યવહાર અને સેટેલાઇટ ઉપકરણો લઈ જઈ રહ્યું હતું. તુર્કીના સત્તાવાળાઓ તરફથી આ અંગે તાત્કાલિક કોઈ ટિપ્પણી કરવામાં આવી નથી.

આશરે આઠ ચાંચિયાઓ આ જહાજને પંતલેન્ડના દંગોરોયો જિલ્લામાં આવેલા ગારમાલ નજીકના દરિયાકાંઠા તરફ લઈ ગયા હોવાના અહેવાલ છે. અધિકારીએ ઉમેર્યું કે આ જૂથ અગાઉ 26 એપ્રિલે 'એમ/વી સ્વોર્ડ' (M/V Sward)ના હાઇજેકિંગમાં સંડોવાયેલા ચાંચિયાઓ સાથે સંબંધ ધરાવતું હોવાનું માનવામાં આવે છે.

ત્યારબાદ તુર્કીની માલિકીના બે જહાજો હાઇજેક થયેલા જહાજની નજીક પહોંચ્યા હતા, જ્યારે તુર્કીના હેલિકોપ્ટર અને ડ્રોન આ વિસ્તાર ઉપર સર્વેલન્સ કરી રહ્યા હતા.

અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, મંગળવારે બે પુરુષોને લઈને જતી એક નાની બોટ જહાજ નજીક પહોંચી હતી અને 'ખાત' (khat - સોમાલિયામાં સામાન્ય રીતે ચવાતી એક ઉત્તેજક વનસ્પતિ) પહોંચાડી હતી. બોટ કિનારા પર પરત આવ્યા બાદ, એક હવાઈ હુમલો (એરસ્ટ્રાઈક) થયો હોવાના અહેવાલ મળ્યા હતા, જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા અને અન્ય બે ઘાયલ થયા હતા.

જો કે, આ હવાઈ હુમલાની સ્થિતિ, જેમાં આ હુમલો કોણે કર્યો અને માર્યા ગયેલા લોકો હાઇજેકિંગમાં સામેલ હતા કે નહીં, તે અંગે 'એસોસિએટેડ પ્રેસ' (AP) દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે ખાતરી કરી શકાઈ નથી.

'લુતુફ' (LUTUF), તેના ક્રૂ (છ ભારતીયો સહિત) અને તેના પર રહેલા સરસામાનની તાજી સ્થિતિ હજી અસ્પષ્ટ છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય (MEA) દ્વારા આ અંગે હજી સુધી કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

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