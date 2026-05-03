કેનેડાની ગુપ્તચર એજન્સીએ ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદીઓને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો માન્યા

કેનેડિયન સિક્યોરિટી ઈન્ટેલિજન્સ સર્વિસે કહ્યું કે, ખાલિસ્તાની ચરમપંથી પોતાના હિંસક એજન્ડાને આગળ વધારવા સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

કેનેડાના ટોરોન્ટોમાં ભારતીય દૂતાવાસની બહાર ખાલિસ્તાની સમર્થકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. (ANI)
By PTI

Published : May 3, 2026 at 9:56 PM IST

ઓટાવા: કેનેડાની ગુપ્તચર એજન્સીએ ખાલિસ્તાની ચરમપંથીઓને "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો" જાહેર કર્યો છે. કેનેડિયન સુરક્ષા ગુપ્તચર સેવા (CSIS) એ જણાવ્યું છે કે, આ જૂથ તેના "હિંસક ચરમપંથી એજન્ડા" ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે દેશની અંદરની સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

ગુપ્તચર એજન્સીએ 2025ના તેના અહેવાલમાં, આ વાત પર પ્રકાશ નાખ્યો કે, કેનેડામાં હાજર ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદીઓની હિંસક પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણી "કેનેડા અને કેનેડિયન હિતો માટે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો બની રહી છે."

શુક્રવારે કેનેડિયન સરકારની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલમાં જણાવાયું છે: "કેટલાક ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદીઓ કેનેડિયન નાગરિકો સાથે સારી રીતે જોડાયેલા છે, જેઓ તેમના હિંસક ચરમપંથી એજન્ડાને પ્રોત્સાહન આપવા અને ભોળા લોકો પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે કેનેડિયન સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરે છે, જેનો ઉપયોગ તેઓ પાછળથી હિંસક પ્રવૃત્તિઓ માટે કરે છે."

ભારત સરકારે કેનેડામાં કાર્યરત ઘણા ખાલિસ્તાની ચરમપંથી જૂથોને દેશની અંદર અલગતાવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણીને કારણે આતંકવાદી સંગઠનો તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

કેનેડિયન સિક્યુરિટી ઇન્ટેલિજન્સ સર્વિસનો આ રિપોર્ટ એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટ 182માં થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટની 40મી વર્ષગાંઠના એક વર્ષ પછી આવ્યો છે. આ બોમ્બ વિસ્ફોટમાં કેનેડા સ્થિત ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદીઓ સંડોવાયેલા હતા. રિપોર્ટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે: "આજ સુધી, આ કેનેડિયન ઇતિહાસનો સૌથી ઘાતક આતંકવાદી હુમલો છે, જેમાં 329 લોકો માર્યા ગયા હતા, જેમાંથી મોટાભાગના કેનેડિયન નાગરિકો હતા."

જોકે, રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે અલગ ખાલિસ્તાન દેશ માટે અહિંસક રીતે વાત રજૂ કરવાને ઉગ્રવાદ ન માની શકાય અને કેટલાક કેનેડિયન લોકો ખાલિસ્તાનની અલગતાવાદ આંદોલનનું કાયદેસર અને શાંતિપૂર્ણ સમર્થન કરે છે. તેમાં જણાવાયું છે કે: "માત્ર થોડાક વ્યક્તિઓ જેઓ કેનેડાને આધાર બનાવીને મુખ્ય રૂપથી ભારતમાં હિંસાને પ્રોસ્તાહન આપે છે, તેના માટે નાણા એકઠા કરે છે અને તેની યોજના બનાવે છે, ખાલિસ્તાની ચરમપંથી માનવામાં આવે છે."

ઉલ્લેખનીય છે કે 2023માં જ્યારે તત્કાલીન વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ કેનેડામાં શીખ અલગતાવાદી હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યામાં ભારતની સંભવિત સંડોવણીનો આરોપ લગાવ્યો હતો ત્યારે ભારત-કેનેડા સંબંધોમાં તિરાડ પડી હતી. ભારતે આ આરોપોને ફગાવી દીધા હતા. ગયા વર્ષે પદ સંભાળનારા વડા પ્રધાન માર્ક કાર્નીના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારત અને કેનેડાએ ફરી એકવાર તેમના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

