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કેનેડાની મોટી કાર્યવાહી, છ મહિનામાં જ 3,323 ભારતીયોને ડિપોર્ટ કર્યા

કેનેડામાં ડિપોર્ટેશનનો આંકડો અમેરિકા દ્વારા ભારતમાં મોકલવામાં આવેલા ભારતીયોની સંખ્યા કરતાં અઢી ગણો છે.

કેનેડાની મોટી કાર્યવાહી
કેનેડાની મોટી કાર્યવાહી (AFP)
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By PTI

Published : August 8, 2026 at 5:32 PM IST

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ઓટાવા: કેનેડાએ 2026ના પ્રથમ છ મહિનામાં 3,323 ભારતીય નાગરિકોને ડિપોર્ટ કર્યા છે. સત્તાવાર ડેટા અનુસાર આ આંકડો છેલ્લા છ વર્ષના રેકોર્ડને વટાવી ગયો છે. કેનેડા બોર્ડર સર્વિસીસ એજન્સી (CBSA)ના ડેટા અનુસાર, આ વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં ઉત્તર અમેરિકાના દેશમાંથી દૂર કરવામાં આવેલા ભારતીયોની સંખ્યા પહેલાથી જ સમગ્ર 2025 દરમિયાન દૂર કરવામાં આવેલા 3,779માંથી લગભગ 88 ટકા ભારતીય છે.

આ ડેટા એવા સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે કેનેડા તેની ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમને કડક બનાવી રહ્યું છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ અને અસ્થાયી વિદેશી શ્રમિકો સહિત અન્યાયી નિવાસીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો કરી રહ્યું છે. કેનેડા નિયમિતપણે ભારતીય નાગરિકોને ઇમિગ્રેશન નિયમોનું પાલન ન કરવા, નકારવામાં આવેલા આશ્રય અથવા શરણાર્થી દાવાઓ, વિઝા ઓવરસ્ટે અને વિઝા છેતરપિંડીના કૌભાંડોને કારણે નિયમિતપણે દેશનિકાલ કરે છે.

2026ના પ્રથમ છ મહિનામાં કેનેડામાંથી દૂર કરવામાં આવેલા લોકોમાં ભારતીયો સૌથી મોટી રાષ્ટ્રીયતા તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા અને 1,573 ડિપોર્ટ સાથે મેક્સિકનોને પાછળ છોડી દીધા હતા. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કેનેડામાંથી મેક્સિકોના લોકોને સૌથી વધુ ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, આ સમયગાળા દરમિયાન ભારત બીજા નંબર પર છે.

ભારત આ યાદીમાં અંતિમ વખત 2020માં ટોપ પર હતું જ્યારે 1,424 ભારતીય નાગરિકોને કેનેડામાંથી ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. 2021માં ઓછામાં ઓછા 603 ભારતીયોને કેનેડાને ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા તે બાદ 2022માં 786 ભારતીય ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. CBSAના ડેટા અનુસાર 2023માં આ સંખ્યા વધીને 1,132 અને 2024માં 2004 થઇ ગઇ હતી.

CBSA ડિપોર્ટના કારણો પર એક અલગ ડેટાબેઝ જાળવે છે પકંતુ તેમાં દેશનું વિવરણ નથી. CBSAના ડેટાથી જાણવા મળે છે કે કેનેડાની યાદીમાં ડિપોર્ટેશનમાં ભારતીયોનો મોટો ભાગ છે જેમાં 7,669 લોકો ડિપોર્ટ થવાની રાહ જોઇ રહ્યા છે. કેનેડા ડિપોર્ટેશનના આદેશોની ત્રણ વ્યાપક શ્રેણી લાગુ કરે છે.

પ્રસ્થાન આદેશ હેઠળ, એક વ્યક્તિને 30 દિવસની અંદર સ્વેચ્છાથી કેનેડા છોડવું જરૂરી છે, જે નિષ્ફળ થવાથી તે આપમેળે ડિપોર્ટેશન ઓર્ડર બની જાય છે. ડિપોર્ટેશન આદેશ કોઇ વ્યક્તિને ચોક્કસ સમયગાળા માટે કેનેડામાં એકથી પાંચ વર્ષ વચ્ચે પરત ફરવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે.

ડિપોર્ટેશન હુકમ કાયમી ધોરણે ફરી પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મુકે છે સિવાય કે વ્યક્તિ કેનેડાની સરકાર પાસેથી લેખિતમાં ના મેળવે.

આ વર્ષ માટે કેનેડામાં ડિપોર્ટેશનનો આંકડો અમેરિકા દ્વારા ભારતમાં મોકલવામાં આવેલા ભારતીયોની સંખ્યા કરતાં અઢી ગણો છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે ગયા મહિને કહ્યું હતું કે 1 જાન્યુઆરીથી 22 જુલાઈ વચ્ચે 1,273 ભારતીય નાગરિકોને અમેરિકામાંથી ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

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