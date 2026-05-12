કેલિફોર્નિયા શહેરના મેયરે ચીની એજન્ટ હોવાનો આરોપ સ્વીકાર્યો, પદ છોડ્યું
આઈલીન વાંગે આર્કેડિયાના મેયર પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે અને આગામી અઠવાડિયામાં તેઓ લોસ એન્જલસની ફેડરલ કોર્ટમાં આરોપ સ્વીકારે તેવી અપેક્ષા છે.
Published : May 12, 2026 at 8:57 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકી ન્યાય વિભાગે જણાવ્યું છે કે, કેલિફોર્નિયાના આર્કેડિયાના મેયર ચીનના એક ગેરકાયદે એજન્ટ તરીકે કામ કરવાનો પોતાનો ગુનો કબુલ કરવા માટે સંમત થયા છે. એલીન વાંગે આર્કેડિયાના મેયર પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે અને આશા છે કે, આગામી અઠવાડિયામાં તેઓ લોસ એન્જલસની ફેડરલ કોર્ટમાં પોતાનો ગુનો કબુલશે.
ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, 58 વર્ષીય વાંગ અને તેના તત્કાલીન મંગેતર યાઓનિંગ "માઇક" સન પર ચીની સરકારી અધિકારીઓના ઇશારે અમેરિકામાં ચીન તરફી પ્રચાર ફેલાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
65 વર્ષીય સન ગયા ઓક્ટોબરમાં ફેડરલ કોર્ટમાં પોતાનો ગુનો કબુલ કર્યા બાદ ચાર વર્ષની જેલની સજા ભોગવી રહ્યા છે. સંબંધિત ફાઇલિંગમાં, વાંગે એક ગંભીર ગુનાના આરોપમાં સ્વીકારવા માટે સંમત થયા, જેમાં મહત્તમ 10 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે. વાંગ નવેમ્બર 2022 માં આર્કેડિયા સિટી કાઉન્સિલમાં ચૂંટાયા હતા. તે પાંચ સભ્યોની ગવર્નિંગ બોડી છે, જેમાંથી મેયરની પસંદગી રોટેશનલ ધોરણે થાય છે.
કેલિફોર્નિયાના સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટના ફર્સ્ટ આસિસ્ટન્ટ અમેરિકી એટર્ની બિલ એસેલીએ જણાવ્યું હતું કે, "આપણા દેશમાં જે લોકો ચોરી છુપીથી વિદેશી સરકારોના ઈશારે કામ કરે છે તેઓ આપણી લોકશાહીને નબળી પાડે છે." એસેલીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ ગુનો કબુલવાની સમજુતી ચીન દ્વારા આપણી સંસ્થાઓને ભ્રષ્ટ કરવાના પ્રયાસો સામે આપણી માતૃભૂમિની રક્ષા કરવાના આપણા સંકલ્પમાં વધુ એક સફળતા છે."
એફબીઆઈના કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ અને જાસૂસી વિભાગના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર રોમન રોઝાવસ્કીએ જણાવ્યું હતું કે, "વાંગે પોતે સ્વીકાર્યું છે કે તેમણે ગુપ્ત રીતે ચીની સરકારના હિતોનું પાલન કર્યું હતું."
રોઝાવસ્કીએ કહ્યું, "આને એક સ્પષ્ટ ચેતવણી તરીકે લેવામા આવે, જે લોકો વિદેશી સરકારો વતી આપણી લોકશાહીને પ્રભાવિત કરવા માટે કામ કરે છે તેમની ઓળખ કરવામાં આવશે, તપાસ કરવામાં આવશે અને સજા કરવામાં આવશે." રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટેના આસિસ્ટન્ટ એટર્ની જનરલ જોન એ.આઈઝનબર્ગે જણાવ્યું હતું કે, "અમેરિકામાં જાહેર પદ પર ચૂંટાયેલા લોકોએ ફક્ત તે અમેરિકન લોકો માટે જ કામ કરવું જોઈએ જેનું તેઓ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે."
તેમનો ગુનો કબુલ કરવાના કરાર મુજબ, 2020 ના અંતથી લઈને 2022 સુધી, વાંગ અને સન ચીની સરકારી અધિકારીઓના નિર્દેશન અને નિયંત્રણ હેઠળ કામ કરતા હતા. તેઓએ બેઇજિંગના હિતોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અન્ય બાબતોની સાથે અમેરિકામાં ચીન તરફી (PRC) પ્રચાર ફેલાવ્યો.
વાંગ અને સન 'યુએસ ન્યૂઝ સેન્ટર' નામની વેબસાઇટ ચલાવતા હતા, જે સ્થાનિક ચાઇનીઝ અમેરિકન સમુદાય માટે સમાચાર સ્ત્રોત હોવાનો દાવો કરતી હતી. આ જોડીએ ચીની સરકારી અધિકારીઓ પાસેથી સૂચનાઓ મેળવી હતી અને તેનું પાલન કરીને વેબસાઇટ પર ચીન તરફી સામગ્રી પોસ્ટ કરી હતી.
વાંગે તેની અરજી કરારમાં સ્વીકાર્યું હતું કે તેણે એટર્ની જનરલને જાણ કરી ન હતી કે તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ચીનના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહી છે. તેણીએ તેની વેબસાઇટ પર એ પણ જાહેર કર્યું ન હતું કે તેની કેટલીક સામગ્રી ચીની સરકારના સભ્યોના નિર્દેશ પર પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.