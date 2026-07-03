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પાકિસ્તાનમાં બસ ઊંડી ખીણમાં ખાબકી, 40 લોકોના મોત, 8 ઘાયલ... બચાવ કામગિરી ચાલુ

ઉત્તર-પશ્ચિમ ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં એક બસ ઊંડી ખીણમાં પડી જતાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 40 લોકોના મોત થયા છે

ઉત્તર-પશ્ચિમ ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં એક બસ ઊંડી ખીણમાં પડી જતાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 40 લોકોના મોત થયા છે
ઉત્તર-પશ્ચિમ ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં એક બસ ઊંડી ખીણમાં પડી જતાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 40 લોકોના મોત થયા છે (ANI)
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By PTI

Published : July 3, 2026 at 3:27 PM IST

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પેશાવર/ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના ઉત્તર-પશ્ચિમ ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં શુક્રવારે એક બસ ઊંડી ખીણમાં પડી જતાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 40 લોકોના મોત થયા છે અને આઠ અન્ય ઘાયલ થયા છે, અધિકારીઓ દ્વારા આ જાણકારી આપવામાં આવી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પેશાવર જતી બસ બલુચિસ્તાનના ક્વેટાથી નીકળી હતી અને ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના ડેરા ઇસ્માઇલ ખાન જિલ્લામાં પહોંચી હતી ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, પહાડી પ્રદેશમાં એક ઢાળવાળા વળાંક પર પસાર થતી વખતે બસની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ડ્રાઇવરે વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને બસ સરકીને નીચે ખીણમાં પડી ગઈ હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવા માટે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બલુચિસ્તાનના મુખ્યમંત્રી સરફરાઝ બુગતીના મીડિયા અને રાજકીય બાબતોના સહાયક શાહિદ રિંદે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, અકસ્માતમાં 40 લોકો માર્યા ગયા છે અને આઠ અન્ય ઘાયલ થયા છે."

તેમણે કહ્યું, "બંને પ્રાંતોમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, બચાવ ટીમો અને અન્ય સંબંધિત વિભાગો અસરગ્રસ્ત લોકોને સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છે." રેસ્ક્યુ 1122 મુજબ, અકસ્માત સમયે બસમાં 48 લોકો સવાર હતા.

ડોન અખબારે અહેવાલ આપ્યો છે કે, ક્વેટાથી રવાના થયેલી બસમાં 36 લોકો સવાર હતા, જ્યારે અન્ય મુસાફરો રસ્તામાંથી ચડ્યા હતા. શેરાની જિલ્લાના ડેપ્યુટી કમિશનર વાલી ખાન કાકરે જણાવ્યું હતું કે, મૃતકો અને ઘાયલોની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે. ખૈબર પખ્તુનખ્વાના પર્વતીય વિસ્તારોમાં મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશ, ખરાબ હવામાન, વારંવાર ટ્રાફિક ઉલ્લંઘન, ખરાબ રસ્તા અને વાહનની સ્થિતિ અને અપ્રશિક્ષિત ડ્રાઇવરો જેવા પરિબળોને કારણે માર્ગ અકસ્માતો સામાન્ય છે.

રાષ્ટ્રપતિ આસિફ અલી ઝરદારીએ સંબંધિત અધિકારીઓને ઘાયલોને તમામ શક્ય સહાય અને શ્રેષ્ઠ તબીબી સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો. રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આખો દેશ આ દુ:ખદ અકસ્માતથી પ્રભાવિત પરિવારો સાથે તેમના દુ:ખમાં ઉભો છે."

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