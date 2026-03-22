હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક અજાણ્યા પ્રોજેક્ટાઇલનો હુમલો, જહાજ પાસે પ્રચંડ બ્લાસ્ટ
UKMTOએ જણાવ્યું કે શારજાહના દરિયાકાંઠેથી આશરે 15 નોટિકલ માઇલ ઉત્તર દિશામાં આ ઘટના બની હતી.
By ANI
Published : March 22, 2026 at 1:27 PM IST
અબુ ધાબી : હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક એક વ્યાપારી જહાજ પર અજાણ્યા પ્રક્ષેપાસ્ત્રથી હુમલો થયો છે. બ્રિટિશ દરિયાઈ સંસ્થા યુકે મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ (UKMTO) એ જણાવ્યું કે શારજાહના દરિયાકાંઠેથી આશરે 15 નોટિકલ માઇલ ઉત્તર દિશામાં આ ઘટના બની હતી.
UKMTO દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, બલ્ક કેરિયરના કેપ્ટને જહાજની નજીક અજાણ્યા પ્રક્ષેપાસ્ત્રથી થયેલા વિસ્ફોટની જાણ કરી હતી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “UKMTOને યુનાઇટેડ અરબ અમીરાતના શારજાહથી 15 નોટિકલ માઇલ ઉત્તરમાં એક ઘટનાની જાણ મળી છે. એક બલ્ક કેરિયરના કેપ્ટને જહાજની નજીક અજાણ્યા પ્રક્ષેપાસ્ત્રથી થયેલા વિસ્ફોટની જાણ કરી.”
અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે આ હુમલામાં જહાજના કોઈ પણ ક્રૂ સભ્યને નુકસાન થયું નથી. તમામ ક્રૂ સભ્યો સલામત હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે. દરિયાઈ સંસ્થાએ વ્યાપારી જહાજોને સાવધાની સાથે પસાર થવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની જાણ કરવા સૂચના આપી છે.
હુમલા માટે કયા પક્ષે જવાબદારી લીધી છે તેની હજુ સુધી જાણ થઈ નથી અને પ્રક્ષેપાસ્ત્રના સ્ત્રોતની પણ ઓળખ થઈ નથી. આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે આ વિસ્તારમાં તણાવ ચરમસીમાએ છે. ઈરાન તાજેતરમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સાથે સંકળાયેલા જહાજોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે, જેના કારણે આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગમાંથી તેલ અને ગેસના પરિવહનમાં ભારે વિક્ષેપ સર્જાઈ રહ્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠાનો લગભગ પાંચમો ભાગ પસાર થાય છે.
આ હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દરિયાઈ નાકાબંધી અંગે કડક ચેતવણી આપી હતી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે જો ઈરાન 48 કલાકની અંદર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે અને કોઈ ધમકી વિના ખોલી નહીં આપે, તો અમેરિકા તેમના વિવિધ વીજ પ્લાન્ટ પર હુમલો કરશે.
ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે પ્રથમ સૌથી મોટા વીજ પ્લાન્ટને નિશાન બનાવવામાં આવશે. આ ધમકી બાદ વૈશ્વિક સ્તરે ચિંતા વધી છે.
દરિયાઈ વેપાર પર વધતા ખતરાને ધ્યાનમાં લઈને G7 દેશોના વિદેશ મંત્રીઓએ ઊર્જા પુરવઠાને સુરક્ષિત કરવા માટે હસ્તક્ષેપ કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે. મંત્રીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ ઈરાન અને તેના સહયોગી જૂથો દ્વારા કરવામાં આવતી આક્રમક કાર્યવાહી બાદ આ વિસ્તારમાં પોતાના ભાગીદારોને સમર્થન આપે છે.
હાલમાં આ ઘટના બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માર્ગો પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને વિશ્વભરમાં તેલના ભાવ પર પણ તેની અસર જોવા મળી શકે છે.
