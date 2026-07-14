ETV Bharat / international

ટ્રમ્પના હોર્મુઝ ટેક્સ પ્લાન પર ભડક્યા બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ, અમેરિકાની હરકતને 'ચાંયિયાગિરી' ગણાવી

બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર 20% ટેક્સ લાદવાની ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની યોજના પર આકરા પ્રહારો કર્યા

બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર 20% ટેક્સ લાદવાની ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની યોજના પર આકરા પ્રહારો કર્યા
બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર 20% ટેક્સ લાદવાની ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની યોજના પર આકરા પ્રહારો કર્યા (ફાઈલ તસવીર - X/@LulaOficial)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રિયો ડી જાનેરો: બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વાએ સોમવારે જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર ભારે ફી લાદવાની યોજના અમેરિકાને "ચાંચિયા" રાષ્ટ્રમાં ફેરવી દેશે. ટ્રમ્પે અગાઉ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઇરાની બંદરો પર ફરીથી નાકાબંધી લાદવાની અને સાંકડા જળમાર્ગમાંથી પસાર થતા તમામ કાર્ગો જહાજો પર 20 ટકા કર વસૂલવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો જેથી તેને ખુલ્લો રાખવાનો ખર્ચ ઉઠાવી શકાય.

ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલે હુમલા શરૂ કર્યા પછી તેહરાને પેટ્રોલિયમ શિપમેન્ટ માટે આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગને અવરોધિત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેના જવાબમાં, વોશિંગ્ટને ઇરાની બંદરો પર અને ત્યાંથી જહાજોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા માટે જૂનમાં બંને પક્ષો વચ્ચે થયેલા વચગાળાના કરાર બાદ આ પ્રતિબંધો હળવા કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ લડાઈ ફરી તીવ્ર બન્યા પછી ટ્રમ્પે તેમને ફરીથી લાદવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે.

સાઓ પાઉલો રાજ્યમાં એક જાહેર કાર્યક્રમમાં બોલતા, લુલાએ કહ્યું: "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ટ્વિટ કર્યું છે કે તેઓ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલશે. પરંતુ ત્યાંથી પસાર થતા દરેક જહાજ અને બહાર નીકળતા દરેક જહાજ માટે, ઑઈલના માલિકે તેમને 20% ચૂકવવા પડશે." લુલાએ ટિપ્પણી કરી, "આને પહેલા ચાંચિયાગીરી માનવામાં આવતી હતી."

તેમણે ઉમેર્યું, "મારા મતે લાંબા સમયથી ચાંચિયાગીરી સામે લડી રહેલો અમેરિકા જેવો મોટો દેશ હવે પોતે ચાંચિયા બની શકતો નથી." તેમણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે આ સંઘર્ષ બ્રાઝિલમાં માત્ર બળતણ જ નહીં પરંતુ કઠોળ, ચોખા, ટામેટાં અને ડુંગળી જેવી મુખ્ય ખાદ્ય ચીજોના ભાવમાં પણ વધારો કરી રહ્યો છે.

બ્રાઝિલના 80 વર્ષીય અનુભવી ડાબેરી નેતા ઓક્ટોબરમાં યોજાનારી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ચોથી ટર્મ માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ઈરાન સાથેના યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં થયેલા તીવ્ર વધારાને પગલે, તેમની સરકારે ઈંધણના ભાવ વધારાને રોકવા માટે ઘણા કામચલાઉ પગલાંની જાહેરાત કરી હતી.

લુલાએ જણાવ્યું હતું કે માર્ચમાં ક્રૂડ ઓઈલની નિકાસ પર લાદવામાં આવેલા 12 ટકાના કરમાંથી મળેલી આવકનો ઉપયોગ વધતી કિંમતોની અસરને ઘટાડવા માટે થઈ રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BRAZIL PRESIDENT US HORMUZ
TRUMP STRAIT OF HORMUZ TAX PLAN
US PIRATE STATE TRUMP
BRAZIL PRESIDENT LULA DA SILVA
BRAZIL PRESIDENT US HORMUZ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.