પાકિસ્તાનમાં ગર્લ્સ સ્કૂલમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ, રહેવાસીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી

સવારે થયેલા વિસ્ફોટમાં શાળાની ઇમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ, જેના કારણે લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયેલી ઇમારતને વ્યાપક નુકસાન થયું.

By ANI

Published : October 25, 2025 at 2:51 PM IST

પાકિસ્તાન: શુક્રવારે, અજાણ્યા હુમલાખોરોએ પાકિસ્તાનના ડેરા ઇસ્માઇલ ખાન નજીક ગારા બુઢા ગામમાં નિર્માણાધીન એક કન્યા પ્રાથમિક શાળાને ઉડાવી દીધી. પાકિસ્તાની મીડિયા ડોન અનુસાર, અજાણ્યા હુમલાખોરોએ શાળાની સીમા દિવાલ નીચે અને અનેક વર્ગખંડોમાં વિસ્ફોટકો મૂક્યા ત્યારે આ વિસ્ફોટ થયો. ડોનના અહેવાલ મુજબ, અજાણ્યા ગુનેગારો સામે આતંકવાદ વિરોધી વિભાગ (CTD) માં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

વહેલી સવારે થયેલા વિસ્ફોટથી શાળાની ઇમારત તબાહ થઈ ગઈ, જેના કારણે લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયેલી ઇમારતને વ્યાપક નુકસાન થયું. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ યુનિટે બાદમાં ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું, પુરાવા એકત્રિત કર્યા અને નુકસાનની ગંભીરતાનું મૂલ્યાંકન કર્યું. વિસ્ફોટથી રહેવાસીઓમાં ભય અને ગુસ્સાની સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા છે.

બોમ્બ વિસ્ફોટ કરનારાઓ હજુ પણ અજાણ છે. આ હુમલાથી સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ચિંતા વધી છે, છોકરીઓના શિક્ષણ પરના આ હુમલાની નિંદા કરવામાં આવી છે. તેમણે માંગ કરી છે કે પ્રાંતીય અધિકારીઓ માત્ર તાત્કાલિક શાળાનું પુનર્નિર્માણ જ નહીં પરંતુ વિસ્તારમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે પૂરતી સુરક્ષા પણ સુનિશ્ચિત કરે.

જો હુમલાખોરોની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ નહીં થાય તો રહેવાસીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની ચેતવણી આપી છે. એક સ્થાનિક વડીલે કહ્યું, "આ ફક્ત એક શાળા પર હુમલો નથી; તે આપણી દીકરીઓના ભવિષ્ય પર હુમલો છે."

પાકિસ્તાનના ઉત્તરપશ્ચિમ પ્રદેશોમાં, ખાસ કરીને નાની છોકરીઓ માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનો વારંવાર વિનાશ, શૈક્ષણિક સ્થળોનું રક્ષણ કરવામાં સરકારની સતત નિષ્ફળતા દર્શાવે છે. એક અલગ ઘટનામાં, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અપહરણ કરાયેલા એક મોબાઇલ ફોન કંપનીના ચાર કર્મચારીઓને શુક્રવારે સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

ડોન અખબારે અહેવાલ આપ્યો છે કે કર્મચારીઓનું અપહરણ ગરાહ બખ્તિયાર વિસ્તારમાંથી ટેલિકોમ્યુનિકેશન સાધનોનું પરિવહન કરતી વખતે કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અપહરણકારોએ બાદમાં ગરાહ મસ્તાન ગામમાં ચાલી રહેલા ઓપરેશનથી ડરીને અપહરણકારોને બિનશરતી રીતે છોડી દીધા હતા.

