બોલિવિયાનું એરફોર્સ હર્ક્યુલસ વિમાન ક્રેશ, 15 લોકોના મોત; સેન્ટ્રલ બેંકમાંથી નવી નોટો લઈને નીકળ્યું હતું પ્લેન
વિમાન એક વ્યસ્ત એવન્યુ પર ક્રેશ થયું, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા અને ઓછામાં ઓછા 30 અન્ય ઘાયલ થયા
Published : February 28, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : February 28, 2026 at 7:37 AM IST
લા પાઝ (બોલિવિયા): શુક્રવારે દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ બોલિવિયામાં ટેકઓફ થયાના થોડા સમય પછી એક કાર્ગો વિમાન ક્રેશ થયું, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બોલિવિયાની રાજધાની લા પાઝ નજીક વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં હાઇવે પર લગભગ એક ડઝન વાહનોને નુકસાન થયું હતું અને 15 લોકો માર્યા ગયા હતા.
અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે મૃતકો વિમાનમાં હતા કે લા પાઝમાં એરપોર્ટ નજીક હાઇવે પર પાર્ક કરેલી કારમાં.
Reuters reports, " fifteen people were killed and at least 30 more were injured on friday evening after a bolivian air force hercules aircraft carrying new banknotes from the country's central bank crashed onto a busy avenue amid inclement weather in the city of el alto, near… pic.twitter.com/QqdXTy7wgL— ANI (@ANI) February 28, 2026
સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા ફોટા અનુસાર, વિમાન રનવે પરથી લપસી ગયું, પડોશી શહેર લા પાઝમાં વાહનો સાથે અથડાયું, અને પછી નજીકના ખેતરમાં અટકી ગયું. વિમાનનો કાટમાળ, ક્ષતિગ્રસ્ત કાર અને મૃતદેહો રસ્તા પર વિખરાયેલા હતા. ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ઓછામાં ઓછા 15 વાહનો સામેલ હતા.
અગ્નિશામકોએ વિમાનમાં લાગેલી આગને ઓલવવામાં સફળતા મેળવી. અકસ્માત બાદ, અધિકારીઓએ એરપોર્ટ પર જતી અને જતી બધી ફ્લાઇટ્સ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરી દીધી.
બોલિવિયન એરફોર્સનું હર્ક્યુલસ વિમાન, સેન્ટ્રલ બેંકમાંથી અન્ય શહેરોમાં નવી નોટો લઈ જઈ રહ્યું હતું.
સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા ફોટા અનુસાર, એરપોર્ટની બહાર મોટી માત્રામાં પૈસા વેરવિખેર પડ્યા હતા, અને સેંકડો લોકો વેરવિખેર નોટો લેવા માટે દોડી આવ્યા હતા. ભીડને વિખેરવા માટે પોલીસે બળ પ્રયોગ કરવો પડ્યો હતો.
