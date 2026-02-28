ETV Bharat / international

બોલિવિયાનું એરફોર્સ હર્ક્યુલસ વિમાન ક્રેશ, 15 લોકોના મોત; સેન્ટ્રલ બેંકમાંથી નવી નોટો લઈને નીકળ્યું હતું પ્લેન

વિમાન એક વ્યસ્ત એવન્યુ પર ક્રેશ થયું, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા અને ઓછામાં ઓછા 30 અન્ય ઘાયલ થયા

એલ અલ્ટોમાં ક્રેશ થયું ત્યારે કાર્ગો વિમાન સેન્ટ્રલ બેંકમાંથી રોકડ લઈ જઈ રહ્યું હતું.
એલ અલ્ટોમાં ક્રેશ થયું ત્યારે કાર્ગો વિમાન સેન્ટ્રલ બેંકમાંથી રોકડ લઈ જઈ રહ્યું હતું. ((Photo: AP))
By AP (Associated Press)

Published : February 28, 2026

Updated : February 28, 2026

લા પાઝ (બોલિવિયા): શુક્રવારે દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ બોલિવિયામાં ટેકઓફ થયાના થોડા સમય પછી એક કાર્ગો વિમાન ક્રેશ થયું, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બોલિવિયાની રાજધાની લા પાઝ નજીક વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં હાઇવે પર લગભગ એક ડઝન વાહનોને નુકસાન થયું હતું અને 15 લોકો માર્યા ગયા હતા.

અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે મૃતકો વિમાનમાં હતા કે લા પાઝમાં એરપોર્ટ નજીક હાઇવે પર પાર્ક કરેલી કારમાં.

સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા ફોટા અનુસાર, વિમાન રનવે પરથી લપસી ગયું, પડોશી શહેર લા પાઝમાં વાહનો સાથે અથડાયું, અને પછી નજીકના ખેતરમાં અટકી ગયું. વિમાનનો કાટમાળ, ક્ષતિગ્રસ્ત કાર અને મૃતદેહો રસ્તા પર વિખરાયેલા હતા. ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ઓછામાં ઓછા 15 વાહનો સામેલ હતા.

અગ્નિશામકોએ વિમાનમાં લાગેલી આગને ઓલવવામાં સફળતા મેળવી. અકસ્માત બાદ, અધિકારીઓએ એરપોર્ટ પર જતી અને જતી બધી ફ્લાઇટ્સ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરી દીધી.

બોલિવિયન એરફોર્સનું હર્ક્યુલસ વિમાન, સેન્ટ્રલ બેંકમાંથી અન્ય શહેરોમાં નવી નોટો લઈ જઈ રહ્યું હતું.

સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા ફોટા અનુસાર, એરપોર્ટની બહાર મોટી માત્રામાં પૈસા વેરવિખેર પડ્યા હતા, અને સેંકડો લોકો વેરવિખેર નોટો લેવા માટે દોડી આવ્યા હતા. ભીડને વિખેરવા માટે પોલીસે બળ પ્રયોગ કરવો પડ્યો હતો.

