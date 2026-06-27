કતાર વિસ્ફોટમાં માર્યા ગયેલા વધુ આઠ ભારતીયોના મૃતદેહ સ્વદેશ લાવવામાં આવ્યા
કતારના રાસ લફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટીમાં એક ફેક્ટરીમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં 12 ભારતીયો સહિત ઓછામાં ઓછા 13 લોકો માર્યા ગયા હતા.
Published : June 27, 2026 at 10:26 AM IST
નવી દિલ્હી: દોહામાં ભારતીય દૂતાવાસે જાહેરાત કરી કે કતારના રાસ લાફાનમાં એક ઔદ્યોગિક અકસ્માતમાં માર્યા ગયેલા આઠ ભારતીયોના મૃતદેહોને સ્વદેશ પરત મોકલવામાં આવ્યા છે. આ સાથે કુલ મૃતદેહોની સંખ્યા 12 થઈ ગઈ છે. ગુરુવારે એક દિવસ પહેલા ચાર પીડિતોના મૃતદેહોને સ્વદેશ પરત મોકલવામાં આવ્યા હતા.
દોહામાં ભારતીય દૂતાવાસે શુક્રવારે રાત્રે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "રાસ લાફાન અકસ્માતમાં કમનસીબે જીવ ગુમાવનારા આઠ ભારતીયોના મૃતદેહો 26 જૂનના રોજ ભારત પરત મોકલવામાં આવ્યા હતા. 12 મૃતદેહોમાંથી ચારને 25 જૂનના રોજ સ્વદેશ પરત મોકલવામાં આવ્યા હતા."
કતારએનર્જી LNG દ્વારા સંચાલિત રાસ લાફાન ઔદ્યોગિક શહેરમાં બરઝાન સ્થાનિક ગેસ સપ્લાય સુવિધામાં થયેલા વિસ્ફોટમાં 12 ભારતીયો સહિત ઓછામાં ઓછા તેર લોકો માર્યા ગયા હતા. મૃતકોમાં એક પાકિસ્તાની નાગરિક પણ હતો.
- Mortal remains of 8 Indian nationals who unfortunately passed away in Ras Laffan accident have been repatriated to India on June 26. 4 out of 12 mortal remains had been repatriated on June 25.— India in Qatar (@IndEmbDoha) June 26, 2026
- Embassy of India, Doha thanks Qatari authorities, Indian community organisations… pic.twitter.com/t0cOEK9trX
ભારતીય મિશને કતારી અધિકારીઓ, ભારતીય સમુદાય સંગઠનો અને ભારતમાં સરકારી એજન્સીઓનો આભાર માન્યો. તેમણે મૃતદેહોને ઝડપી રીતે બહાર કાઢવા અને પીડિતોના પરિવારોને સહાય કરવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો.
રાજદૂત વિપુલ અને અન્ય દૂતાવાસના અધિકારીઓએ શુક્રવારે અલખોરની પણ મુલાકાત લીધી હતી. તેઓ અકસ્માત પછી સારવાર લઈ રહેલા કેટલાક ઘાયલ ભારતીયોને મળ્યા હતા.
દૂતાવાસે કહ્યું, "બધા ઘાયલોને યોગ્ય તબીબી સારવાર મળી, જેના માટે દૂતાવાસે કતારના અધિકારીઓ અને નોકરીદાતા કંપનીના પ્રતિનિધિઓનો આભાર માન્યો છે." અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં 66 લોકો ઘાયલ થયા હતા, જેમાં કતારી, ભારતીય, પાકિસ્તાની, બાંગ્લાદેશી અને નેપાળી નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.
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