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વિયેતનામમાં બોટ પલટી જવાની ઘટનામાં ભારતીય પ્રવાસીઓ સહિત 15 લોકોના મોતની આશંકા: સ્થાનિક મીડિયા

હનોઈ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ નજીક ઘણા ભારતીય પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક બોટ પલટી ગઈ

હનોઈ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ નજીક ઘણા ભારતીય પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક બોટ પલટી ગઈ
હનોઈ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ નજીક ઘણા ભારતીય પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક બોટ પલટી ગઈ (ANI)
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By PTI

Published : July 11, 2026 at 4:21 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 4:26 PM IST

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હનોઈ: સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, શનિવારે વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ નજીક બોટ પલટી જવાની ઘટનામાં ભારતીય પ્રવાસીઓ સહિત 15 લોકોના મોત થયા હોવાની આશંકા છે. વિયેતનામના ન્યૂઝ પોર્ટલ વીએન એક્સપ્રેસ ઇન્ટરનેશનલના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પીડબોટ 32 ભારતીય પ્રવાસીઓ અને ચાર ક્રૂ સભ્યોને લઈને હોન મે રુટથી એન થોઈ બંદર તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે હોન મે રુટ ન્ગોઈથી લગભગ 400 મીટર દૂર પલટી ગઈ, જેના કારણે બધા જ લોકો દરિયામાં ડૂબી ગયા.

ફુ ક્વોક સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનના અધિકારીઓ પાસેથી મળેલી પ્રારંભિક માહિતીને ટાંકીને, ન્યૂઝ પોર્ટલે જણાવ્યું હતું કે સરહદ રક્ષકો, નૌકાદળ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને અન્ય દળો શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં જોડાય તે પહેલાં નજીકની પ્રવાસી બોટ મદદ માટે દોડી ગઈ હતી.

કુલ 15 લોકોના મોત થયા હતા, એમ જણાવ્યું હતું. અગાઉ, હનોઈમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ રહેશે અને તેથી તેમણે કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપ્યા છે. પરંતુ ભારતીય મિશન દ્વારા હજુ સુધી મૃત્યુ વિશે વિગતો શેર કરવામાં આવી નથી.

પોસ્ટમાં જણાવાયું છે કે માહિતી અને સહાય પૂરી પાડવા માટે હો ચી મિન્હ સિટીમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ અને હનોઈમાં દૂતાવાસમાં કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.

અસરગ્રસ્ત પરિવારોને માહિતી અને સહાય પૂરી પાડવા માટે હો ચી મિન્હ સિટીમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ ખાતે એક કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે; સંપર્ક નંબરો છે:

  • +84 36 281 7930
  • +84 91 552 37 14
  • +84 33 452 0414

તેમજ, હનોઈમાં એક કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે, જેનો +84 91 308 9165 પર સંપર્ક કરી શકાય છે.

ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે તેઓ કોઈપણ સહાય અથવા પૂછપરછ માટે ઉપલબ્ધ છે.

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Last Updated : July 11, 2026 at 4:26 PM IST

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