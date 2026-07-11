વિયેતનામમાં બોટ પલટી જવાની ઘટનામાં ભારતીય પ્રવાસીઓ સહિત 15 લોકોના મોતની આશંકા: સ્થાનિક મીડિયા
હનોઈ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ નજીક ઘણા ભારતીય પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક બોટ પલટી ગઈ
By PTI
Published : July 11, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 4:26 PM IST
હનોઈ: સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, શનિવારે વિયેતનામના ફુ ક્વોક ટાપુ નજીક બોટ પલટી જવાની ઘટનામાં ભારતીય પ્રવાસીઓ સહિત 15 લોકોના મોત થયા હોવાની આશંકા છે. વિયેતનામના ન્યૂઝ પોર્ટલ વીએન એક્સપ્રેસ ઇન્ટરનેશનલના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પીડબોટ 32 ભારતીય પ્રવાસીઓ અને ચાર ક્રૂ સભ્યોને લઈને હોન મે રુટથી એન થોઈ બંદર તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે હોન મે રુટ ન્ગોઈથી લગભગ 400 મીટર દૂર પલટી ગઈ, જેના કારણે બધા જ લોકો દરિયામાં ડૂબી ગયા.
ફુ ક્વોક સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનના અધિકારીઓ પાસેથી મળેલી પ્રારંભિક માહિતીને ટાંકીને, ન્યૂઝ પોર્ટલે જણાવ્યું હતું કે સરહદ રક્ષકો, નૌકાદળ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને અન્ય દળો શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં જોડાય તે પહેલાં નજીકની પ્રવાસી બોટ મદદ માટે દોડી ગઈ હતી.
In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing.
In order to provide information…
કુલ 15 લોકોના મોત થયા હતા, એમ જણાવ્યું હતું. અગાઉ, હનોઈમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ રહેશે અને તેથી તેમણે કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપ્યા છે. પરંતુ ભારતીય મિશન દ્વારા હજુ સુધી મૃત્યુ વિશે વિગતો શેર કરવામાં આવી નથી.
#WATCH | A tourist boat carrying several Indian nationals capsized near Phu Quoc Island, Vietnam.— ANI (@ANI) July 11, 2026
Video Source: Voice of Vietnam (VOV) https://t.co/lF8oA6zwci pic.twitter.com/Ko9GUUuUKY
પોસ્ટમાં જણાવાયું છે કે માહિતી અને સહાય પૂરી પાડવા માટે હો ચી મિન્હ સિટીમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ અને હનોઈમાં દૂતાવાસમાં કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
અસરગ્રસ્ત પરિવારોને માહિતી અને સહાય પૂરી પાડવા માટે હો ચી મિન્હ સિટીમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ ખાતે એક કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે; સંપર્ક નંબરો છે:
- +84 36 281 7930
- +84 91 552 37 14
- +84 33 452 0414
તેમજ, હનોઈમાં એક કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે, જેનો +84 91 308 9165 પર સંપર્ક કરી શકાય છે.
ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે તેઓ કોઈપણ સહાય અથવા પૂછપરછ માટે ઉપલબ્ધ છે.
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