તુર્કીના દરિયાકાંઠે પીછો કર્યા બાદ બોટ પલટી; 18 માઇગ્રન્ટ્સના મોત

By AP (Associated Press)

Published : April 1, 2026 at 3:16 PM IST

અંકારા: અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, બુધવારે એજિયન સમુદ્રમાં સ્થળાંતર કરનારાઓને લઈ જતી રબર બોટ પલટી ગઈ, જેમાં 18 સ્થળાંતર કરનારાઓના મોત થયા, 21 અન્ય લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા.

તુર્કી કોસ્ટ ગાર્ડ કમાન્ડે અહેવાલ આપ્યો છે કે ડઝનબંધ સ્થળાંતર કરનારાઓને લઈને આવેલી બોટએ વારંવાર રોકવાની ચેતવણીઓને અવગણી અને ઝડપથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો. બોટ તોફાની દરિયામાં પાણીથી ભરાવા લાગી અને અંતે પલટી ગઈ.

આ અકસ્માત તુર્કીના લોકપ્રિય રજા સ્થળ બોડ્રમના દરિયાકાંઠાના શહેર નજીક થયો હતો. કોસ્ટ ગાર્ડે અહેવાલ આપ્યો છે કે નજીકના શહેર ઇઝમીરથી મોકલવામાં આવેલા હેલિકોપ્ટરની મદદથી બચાવ ટીમોએ 21 બચી ગયેલા લોકોને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યા અને 18 મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા. બચાવ ટીમો હજુ પણ અન્ય સંભવિત પીડિતોની શોધ કરી રહી છે.

સવાર લોકોની રાષ્ટ્રીયતા વિશે તાત્કાલિક કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. કોસ ટાપુ બોડ્રમથી લગભગ 20 કિલોમીટર (13 માઇલ) દૂર સ્થિત છે. નજીકના અન્ય ટાપુઓમાં કાલિમ્નોસ, લેરોસ અને સિમીનો સમાવેશ થાય છે.

મધ્ય પૂર્વ, આફ્રિકા અને એશિયામાં સંઘર્ષ અને ગરીબીથી ભાગી રહેલા લોકો માટે ગ્રીસ યુરોપિયન યુનિયનમાં પ્રવેશવાનો મુખ્ય માર્ગ છે. આમાંના ઘણા લોકો તુર્કીના દરિયાકાંઠેથી નજીકના ગ્રીક ટાપુઓ સુધી નાની બોટમાં ટૂંકી, પરંતુ ઘણીવાર અત્યંત જોખમી મુસાફરી કરે છે. આમાંની ઘણી બોટ દરિયાઈ માર્ગે જવા માટે યોગ્ય નથી અથવા ખરાબ હવામાનમાં રવાના થાય છે, જેના કારણે જીવલેણ અકસ્માતો સામાન્ય બને છે.

