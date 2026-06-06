યુએસ કોંગ્રેસમાં H-1B વિઝા દ્વારા ગ્રીન કાર્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયાને દૂર કરવાના હેતુથી બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું
આ બિલને યુએસ ટેક વર્કર્સ, ઇમિગ્રેશન એકાઉન્ટેબિલિટી પ્રોજેક્ટ અને ફેડરેશન ફોર અમેરિકન ઇમિગ્રેશન રિફોર્મ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.
By PTI
Published : June 6, 2026 at 7:47 AM IST
વોશિંગ્ટન: એક કટ્ટરપંથી રિપબ્લિકન ધારાસભ્યએ H-1B વિઝા કાર્યક્રમમાં મોટા ફેરફારો કરવા માટે યુએસ કોંગ્રેસમાં એક બિલ રજૂ કર્યું છે. આ બિલમાં H-1B વિઝા દ્વારા યુએસમાં કાયમી રહેઠાણ મેળવવાની સિસ્ટમને નાબૂદ કરવાનો પ્રસ્તાવ શામેલ છે.
સાંસદ ચિપ રોયે ગુરુવારે "અમેરિકન વ્હાઇટ-કોલર વર્કર જોબ્સ એક્ટ" રજૂ કર્યો. આ પ્રસ્તાવિત બિલ "ઓપ્શનલ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ" (OPT) પ્રોગ્રામને પણ નાબૂદ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે, જેના હેઠળ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ સ્નાતક થયા પછી કેટલાક સમય માટે યુએસમાં કામ કરી શકે છે. "તેના લગભગ ચાલીસ વર્ષના ઇતિહાસમાં, H-1B વિઝાનો દુરુપયોગ થયો છે. તેણે કંપનીઓને સસ્તા વિદેશી કામદારો માટે અમેરિકન STEM (વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત) કામદારોને બાયપાસ કરવાની મંજૂરી આપી છે, જ્યારે ઓછા વેતનને 'અછત' તરીકે છુપાવી છે.
"આ લોટરી-આધારિત સિસ્ટમનો અંત લાવવાનો અને તેને એવી સિસ્ટમથી બદલવાનો સમય આવી ગયો છે જે યોગ્યતાને પ્રાથમિકતા આપે છે, વાજબી પગાર ધોરણો લાગુ કરે છે અને અમેરિકન વ્હાઇટ-કોલર કામદારોને પ્રાથમિકતા આપે છે," ટેક્સાસના 21મા કોંગ્રેસનલ ડિસ્ટ્રિક્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રોયે કહ્યું. આ બિલને યુએસ ટેક વર્કર્સ, ઇમિગ્રેશન એકાઉન્ટેબિલિટી પ્રોજેક્ટ અને ફેડરેશન ફોર અમેરિકન ઇમિગ્રેશન રિફોર્મ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.
આ કાયદો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર કાનૂની ઇમિગ્રેશન કાર્યક્રમો પર કડક કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે - જેમ કે પ્રતિબંધો કડક કરવા, H-1B અરજદારો માટે ઉચ્ચ પગારને પ્રાથમિકતા આપવી અને નવી અરજીઓ પર $100,000 ફી લાદવી. કાયમી રહેઠાણનો માર્ગ દૂર કરવા ઉપરાંત, બિલ H-1B વિઝા પ્રોગ્રામને રદ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે. બિલ યુએસના સંચાલનની રીતમાં મોટા ફેરફારો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
આ કાયદા હેઠળ, H-1B અરજદારોએ સાબિત કરવું પડશે કે તેઓ વિદેશમાં ઘર જાળવી રાખે છે અને છોડવાનો કોઈ ઇરાદો નથી. આ કહેવાતા "ડ્યુઅલ ઇન્ટેન્ટ" ની લાંબા સમયથી ચાલતી નીતિને બદલી નાખશે, જેના હેઠળ વિઝા ધારકો યુ.એસ.માં કામ કરતી વખતે કાયમી રહેઠાણ મેળવી શકે છે.
તે ગ્રીન કાર્ડ પ્રક્રિયાની રાહ જોતી વખતે H-1B ધારકોને તેમનો દરજ્જો લંબાવવાની મંજૂરી આપતી જોગવાઈઓને પણ દૂર કરવામાં આવશે. આ બિલ H-1B વિઝાનો મહત્તમ સમયગાળો છ વર્ષથી ઘટાડીને બે વર્ષ કરશે અને વર્તમાન લોટરી સિસ્ટમને બદલે વધુ પગાર મેળવનારા અરજદારોને પ્રાથમિકતા આપશે.
"આ બિલ H-1B વિઝા કાર્યક્રમના ઘણા ગંભીર પાસાઓને અસરકારક રીતે સંબોધશે જેણે કંપનીઓ, યુનિવર્સિટીઓ અને NGO ને આપણા સૌથી ઉત્પાદક કામદારોને સસ્તા અને વધુ સુસંગત વિદેશીઓ સાથે બદલવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે, પરંતુ તેમને સુવિધા પણ આપી છે," યુએસ ટેક વર્કર્સના પ્રમુખ કેવિન લિને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
બિલના સહ-પ્રાયોજક, ટેક્સાસના એરિઝોના રિપબ્લિકન કોંગ્રેસમેન એલી ક્રેને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તે "મહત્વપૂર્ણ સુધારા લાવે છે જે ભવિષ્યની પેઢીઓનું રક્ષણ કરે છે, તેમના ખર્ચે નફો વધારતા નથી." ક્રેને કહ્યું, "કોંગ્રેસે તેના નાગરિકોને વિસ્થાપિત કરવામાં મદદ કરવાને બદલે તેમને પ્રાથમિકતા આપવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરવું જોઈએ."
રોય કોંગ્રેસમાંથી નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે અને ટેક્સાસના એટર્ની જનરલ માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. તેઓ સાથી રિપબ્લિકન મેયસ મિડલટન સામે પ્રાથમિક ચૂંટણી હારી ગયા.