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ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો: ઇરાનમાંથી અમેરિકાની સેનાને પાછી બોલાવાશે, અમેરિકન સેનેટમાં પ્રસ્તાવ પસાર

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઇરાન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાંથી અમેરિકન સેનાને હટાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

અમેરિકન સેનેટ
અમેરિકન સેનેટ (IANS)
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By ANI

Published : June 24, 2026 at 8:13 AM IST

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વોશિંગ્ટન: અમેરિકન સેનેટે એક ઠરાવને મંજૂરી આપી છે. આ પ્રસ્તાવમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ઇરાન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાંથી અમેરિકન સેનાને હટાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ વહીવટીતંત્રની લશ્કરી સત્તાની એક દુર્લભ ટીકા છે. આ વિસ્તારમાં તણાવ વધવાની સંભાવના અંગે કોંગ્રેસની ચિંતા પણ ખબર પડે છે.

CNN અનુસાર, આ ઠરાવ 50-48 મતથી પસાર થયો હતો. રિપબ્લિકન સેનેટર રેન્ડ પોલ, સુસાન કોલિન્સ, લિસા મુર્કોવસ્કી અને બિલ કેસિડીએ આ ઠરાવના સમર્થનમાં ડેમોક્રેટ્સનો સાથ આપ્યો હતો. ડેમોક્રેટિક સેનેટર જોન ફેટરમેને તેની વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું હતું.

CNNના રિપોર્ટ અનુસાર, રિપબ્લિકન સેનેટર મિચ મેકકોનેલ અને ડેવ મેકકોર્મિકની ગેરહાજરીએ બિલ પસાર કરવામાં મદદ કરી હતી. આ બન્નેએ અગાઉ યુદ્ધ સાથે જોડાયેલા આવા જ પ્રસ્તાવને આગળ વધારવાનો વિરોધ કર્યો હતો.

આ મતદાન એવા સમયે થયું જ્યારે કોંગ્રેસના બન્ને સદનોમાં ડેમોક્રેટ્સ સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે રાષ્ટ્રપતિ વગર કોંગ્રેસની મંજૂરીના ઇરાન વિરૂદ્ધ સેન્ય એક્શન ના લઇ શકે. રિપોર્ટ અનુસાર, તાજેતરના અઠવાડિયામાં કેટલાક રિપબ્લિકન નેતાઓ વચ્ચે પણ આવા પ્રયાસોને ધીમે ધીમે સમર્થન મળી રહ્યું છે.

આ ઠરાવ અગાઉ અમેરિકન હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાં 215-208 મતોથી પસાર થયો હતો, જેમાં ચાર રિપબ્લિકને ડેમોક્રેટ્સના સમર્થનમાં મત આપ્યો હતો. તે મતદાન પછી, ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર સાંસદોની ટીકા કરી હતી અને તેમના કામને 'દેશદ્રોહી' ગણાવ્યા હતા.

બંને ગૃહોમાં પાસ થવા છતા આ ઠરાવ એક સાથે પાસ થનારો પ્રસ્તાવ છે અને માટે તેના માટે રાષ્ટ્રપતિની સહીની જરૂર નથી. આ કાયદાની તાકાત પણ ધરાવતું નથી.

સેનેટના મતદાન પર પ્રતિક્રિયા આપતા, વ્હાઇટ હાઉસના એક અધિકારીએ ઠરાવના મહત્વને ઓછું આંક્યું હતું. રિપોર્ટ અનુસાર, અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "સમકાલીન ઠરાવો રાષ્ટ્રપતિ પાસે જતા નથી અને તેમાં કાયદાની તાકાત નથી હોતી." અધિકારીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ઠરાવ મુખ્યત્વે પ્રતીકાત્મક હતો અને ઘણા રિપબ્લિકન સેનેટરોની ગેરહાજરી દ્વારા તેનો માર્ગ મોકળો થયો હતો. આ ઠરાવ રાષ્ટ્રપતિને ઈરાન સામે ચાલી રહેલી લશ્કરી કાર્યવાહીમાંથી અમેરિકન દળોને પાછા ખેંચવાનો નિર્દેશ આપે છે.

જોકે, વ્હાઇટ હાઉસે એવી કોઈ કાર્યવાહી જરૂરી ન હોવાનું જણાવ્યું હતું, કારણ કે એવી કોઈ લશ્કરી કાર્યવાહી જરૂરી નથી, એવી દલીલ કરી હતી કે એવી કોઈ લશ્કરી કાર્યવાહી નથી કે જેનાથી અમેરિકન સેનાને હટાવવામાં આવે કારણ કે 7 એપ્રિલે યુદ્ધવિરામ સાથે સૈન્ય કાર્યવાહી સમાપ્ત થઇ ગઇ હતી.

CNNના અહેવાલ મુજબ, ઠરાવને આગળ ધપાવવામાં સામેલ એક ડેમોક્રેટિક સહયોગીએ આ અર્થઘટન સાથે અસંમતિ દર્શાવી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે ઠરાવ બંધનકર્તા રહેશે અને તેની અસર અંગેનો કોઈપણ વિવાદ કાનૂની બાબત બની શકે છે.

રિપોર્ટ અનુસાર, આ વર્ષની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી સેનેટે ઇરાન સાથે જોડાયેલા યુદ્ધ સંબંધી અધિકારોના પ્રસ્તાવો પર 10 વખત મતદાન કર્યું છે. સેનેટ સમર્થિત એક પ્રસ્તાવ ગત મહિને આગળ વધ્યો હતો પરંતુ હજુ સુધી અંતિમ મતદાન થયું નથી કારણ કે ડેમોક્રેટિક સાંસદ તેને પસાર કરાવવા માટે પુરતા સમર્થન મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

રિપોર્ટ અનુસાર, વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે રાજકીય સંપર્ક જાહેર રહેવા છતાં કેટલાક ડેમોક્રેટિક સેનેટર ઇરાન સાથે જોડાયેલા કોઇ પણ વિષયની સૈન્ય કાર્યવાહી પર કોંગ્રેસની દેખરેખની માંગ કરી રહ્યા છે. આ ઠરાવ વોશિંગ્ટનમાં કોંગ્રેસ અને રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે યુદ્ધ સંબંધી અધિકારોના સંતુલન પર ચાલી રહેલી ચર્ચાને દર્શાવે છે, ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકન સૈન્યની સંડોવણી અંગે.

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