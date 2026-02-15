બાંગ્લાદેશમાં નવું મંત્રીમંડળ મંગળવારે શપથ લેશે, રાષ્ટ્રપતિ તારિક રહેમાનના નવા મંત્રીમંડળને શપથ લેવડાવશે
બંધારણ મુજબ મંત્રીમંડળના શપથ ગ્રહણ સમારોહ પછી નવા સંસદ સભ્યોના શપથ ગ્રહણનો સમય હોવો જરૂરી છે.
Published : February 15, 2026 at 7:31 AM IST
ઢાકા: બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ શહાબુદ્દીન 17 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય સંસદ સંકુલના દક્ષિણ પ્લાઝા ખાતે BNPના અધ્યક્ષ તારિક રહેમાનના નવા મંત્રીમંડળને શપથ લેવડાવશે, અધિકારીઓ અનુસાર, આ પ્રેસિડેન્શિયલ પેલેસમાં થતા રિવાજથી અલગ છે.
બંગભવન (પ્રેસિડેન્શિયલ પેલેસ)ના એક અધિકારીએ શનિવારે નામ ન જણાવવાની શરત પર કહ્યું, "અમને જાણ કરવામાં આવી છે કે રાષ્ટ્રપતિ મંગળવારે પાર્લિયામેન્ટ કૉમ્પલેક્સમાં (નવી કેબિનેટ)ને શપથ લેવડાવશે."
પ્રથમ આલો અને ઇત્તેફાક અખબારોના જણાવ્યા અનુસાર, સમારોહ પછી મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) AMM નાસિર ઉદ્દીન બંધારણમાં જણાવ્યા મુજબ સ્પીકર શિરીન શર્મીન ચૌધરીને બદલે નવા ચૂંટાયેલા સંસદ સભ્યોને શપથ લેવડાવશે.
બંધારણની ત્રીજી અનુસૂચિ અનુસાર, વર્તમાન પાર્લિયામેન્ટના સ્પીકર અને ડેપ્યુટી સ્પીકરની ગેરહાજરીમાં CEC આ પદ માટે ત્રીજી પસંદગી છે.
આ પહેલા, કેબિનેટ સચિવ શેખ અબ્દુર રશીદે જણાવ્યું હતું કે બંધારણ મુજબ, રાષ્ટ્રપતિ બંગભવન ખાતે નવા મંત્રીમંડળને શપથ લેવડાવશે. જોકે, તેમણે સમારોહ માટે કોઇ તારીખ જણાવી નહતી.
ટોચના બ્યૂરોક્રેટે કહ્યું, "જો અમને સૂચના આપવામાં આવે કે સંકેત આપવામાં આવે કે તે ચોક્કસ તારીખે ચોક્કસ સમયે યોજાશે, તો અમે તે મુજબ કામ કરીશું. ભલે તે કાલે હોય, પણ આપણે આવતીકાલ માટે તૈયારી કરવી પડશે."
બંધારણ અનુસાર, કેબિનેટ શપથ ગ્રહણ સમારોહ પછી નવા સંસદ સભ્યોના શપથગ્રહણ કરશે.
શનિવારે આ પહેલા, રહેમાનના એક મુખ્ય સહયોગીએ નામ ન જણાવવાની શરતે કહ્યું હતું કે, હાલની પરિસ્થિતિએ બાબતોને થોડી મુશ્કેલ બનાવી દીધી છે. તેમણે કહ્યું, "ગત સંસદના સ્પીકરે સાંસદોને શપથ લેવડાવવાના હતા પરંતુ તેમણે રાજીનામું આપી દીધુ અને ડેપ્યુટી સ્પીકર જેલમાં હોવાને કારણે કોઇ અજ્ઞાત સ્થળે રહે છે." આ સંજોગોમાં રાષ્ટ્રપતિ શપથ લેવડાવવા માટે કોઇને પસંદ કરી શકે છે અને બંધારણમાં તેના માટે જોગવાઇ કરવામાં આવી છે."
આ દરમિયાન, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશને એક નિવેદન જાહેર કરતા જણાવ્યું હતું કે, મુહમ્મદ યુનુસની વચગાળાની સરકારે કેબિનેટ સચિવ રશીદની કોન્ટ્રાક્ટ આધારિક નિમણૂક રદ કરી છે અને તેમના સ્થાને સિરાજ ઉદ્દીન મિયાને નિયુક્ત કર્યા છે, જેઓ હાલમાં મુખ્ય સલાહકાર યુનુસના મુખ્ય સચિવ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.
જોકે, રાશિદે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, તેમણે થોડા દિવસ પહેલા રાજીનામું આપ્યું હતું અને શનિવારે તેમનું રાજીનામું સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું. યુનુસની વચગાળાની સરકારે રિટાયર્ડ એડિશનલ સેક્રેટરી રાશિદને 14 ઓક્ટોબર, 2024ના રોજ બે વર્ષ માટે ટોપ બ્યુરોક્રેટ નિયુક્ત કર્યા હતા.
