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બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ શાહબુદ્દીનનું રાજીનામું, શેખ હસીનાના પૂર્વ સહયોગી હતા

શેખ હસીનાના ખૂબ નજીક માનવામાં આવતા રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મહ શાહબુદ્દીને રાજીનામું આપી દીધું છે

શેખ હસીનાના ખૂબ નજીક માનવામાં આવતા રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મહ શાહબુદ્દીને રાજીનામું આપી દીધું છે
શેખ હસીનાના ખૂબ નજીક માનવામાં આવતા રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મહ શાહબુદ્દીને રાજીનામું આપી દીધું છે (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 7:35 PM IST

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ઢાકા: બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ શહાબુદ્દીને શુક્રવારે તેમના કાર્યકાળના બે વર્ષ પહેલા રાજીનામું આપ્યું. શહાબુદ્દીન પદભ્રષ્ટ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાના ભૂતપૂર્વ સાથી હતા.

ડેઇલી સ્ટાર અખબાર અનુસાર, 76 વર્ષીય નેતાએ તેમના રાજીનામાના કારણ વિશે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું, "હું ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડાઈ રહ્યો છું." દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ મહેલ, બંગભવનના પ્રવક્તાએ સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, શહાબુદ્દીનના પ્રતિનિધિઓ તેમનું રાજીનામું લઈને સંસદ જવા રવાના થઈ ગયા છે.

આ રાજીનામું સંસદના અધ્યક્ષ હાફિઝુદ્દીન અહેમદને સુપરત કરવામાં આવશે, જે બાંગ્લાદેશના બંધારણ મુજબ નવા રાષ્ટ્રપતિની પસંદગી થાય ત્યાં સુધી કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ તરીકે સેવા આપશે.

પ્રવક્તાએ એમ પણ કહ્યું કે, "જ્યાં સુધી સંસદના અધ્યક્ષ રાજીનામું ન મેળવે ત્યાં સુધી હું આ રાજીનામા પર કોઈ સત્તાવાર ટિપ્પણી કરી શકતો નથી."

1971ના મુક્તિ યુદ્ધમાં ભૂમિકા ભજવનારા અને નીચલી અદાલતના ન્યાયાધીશ તરીકે સેવા આપનારા શહાબુદ્દીનને એપ્રિલ ૨૦૨૩માં પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ માટે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા હતા.

દેશની પાછલી સંસદ દ્વારા તેમને સર્વોચ્ચ પદ માટે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા અને જુલાઈ-ઓગસ્ટ 2024માં હિંસક વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન પછી પણ તેઓ તેમના બંધારણીય પદ પર રહેનારા એકમાત્ર વ્યક્તિ હતા. જોકે, આ વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે હસીનાની અવામી લીગ સરકારનું પતન થયું. હસીના ભારત ભાગી ગઈ અને 5 ઓગસ્ટ, 2024 થી ત્યાં રહે છે.

બાંગ્લાદેશના આગામી રાષ્ટ્રપતિ કોણ હશે?

મોહમ્મદ શહાબુદ્દીનના રાજીનામા બાદ, એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે કેબિનેટ સચિવ નસીમુલ ગની બાંગ્લાદેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બની શકે છે. તેમનું નામ ટોચના સંભવિત અનુગામી તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. તાજેતરમાં, બ્રિટનમાં રહેતા બાંગ્લાદેશી પત્રકાર ઝુલ્કરનૈન સૈયરે સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કર્યો હતો કે રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ શહાબુદ્દીન રાજીનામું આપી શકે છે અને સરકાર તેમના અનુગામી તરીકે વર્તમાન કેબિનેટ સચિવ નસીમુલ ગનીને નિયુક્ત કરી શકે છે.

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MOHAMMED SHAHABUDDIN RESIGNS

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