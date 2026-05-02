બાંગ્લાદેશમાં ઓરીનો પ્રકોપ: વધુ ચાર બાળકોના મોત; મૃત્યુઆંક વધીને 280 થયો

By IANS

Published : May 2, 2026 at 10:45 PM IST

ઢાકા: ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ હેલ્થ સર્વિસીસ (DGHS) એ ઘોષણા કરી છે કે ઓરી સાથે સંકળાયેલા લક્ષણોને કારણે વધુ ચાર બાળકોના મોત થયા છે. આ સાથે, 15 માર્ચથી અત્યાર સુધી મૃત્યુઆંક વધીને 280 થઈ ગયો છે. દેશ હજુ પણ આ રોગ સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે.

DGHS ના ડેટાને ટાંકીને, સ્થાનિક મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, શુક્રવાર સુધીના 24 કલાકના સમયગાળામાં ઓરીના 170 નવા શંકાસ્પદ કેસ સામે આવ્યા છે, જેનાથી શંકાસ્પદ કેસોની કુલ સંખ્યા 38,301 થઈ ગઈ છે.

આ જ સમયગાળા દરમિયાન, DGHS એ ઓરીના 115 નવા પુષ્ટિ થયેલા કેસ નોંધ્યા છે, જેનાથી ચેપગ્રસ્ત લોકોની કુલ સંખ્યા 5,146 થઈ ગઈ છે. 15 માર્ચથી નોંધાયેલા કુલ મૃત્યુમાંથી, 49 ઓરીથી સંબંધિત મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ હતી, જ્યારે 231 મૃત્યુ શંકાસ્પદ કેસોમાં થયા હોવાનું કહેવાય છે.

બાંગ્લાદેશી અખબાર, ધ ઢાકા ટ્રિબ્યુનના અહેવાલ મુજબ, નવા ઓળખાયેલા 1,170 શંકાસ્પદ કેસમાંથી, 942 વ્યક્તિઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 893 લોકોને રજા આપવામાં આવી છે.

ગત મહિને, વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) એ બાંગ્લાદેશમાં ચાલી રહેલા ઓરીના પ્રકોપને નિયંત્રિત કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરી હતી અને ચેતવણી આપી હતી કે દેખરેખ, ક્વિક રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ અને રસીકરણ કવરેજમાં સુધારો કર્યા વિના આ રોગ વધુ ફેલાશે તેવી શક્યતા છે.

ધ ઢાકા ટ્રિબ્યુનના અહેવાલ મુજબ, WHOએ બાંગ્લાદેશી અધિકારીઓને સલાહ આપી છે કે તેઓ તમામ મ્યુનિસિપાલિટીઝમાં ઓરીની રસીના બંને ડોઝ માટે ઓછામાં ઓછા 95 ટકા કવરેજ સુનિશ્ચિત કરે, સાથે સાથે જાહેર અને ખાનગી આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓમાં શંકાસ્પદ કેસોની વહેલી તપાસને સરળ બનાવવા માટે મજબૂત સંકલિત દેખરેખ પ્રણાલીઓ પણ સ્થાપિત કરે

તાજેતરમાં, એક અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે બાંગ્લાદેશનું આરોગ્ય ક્ષેત્ર - દાયકાઓના વિકાસનું ઉત્પાદન - જો સુધારાત્મક પગલાં લાગુ કરવામાં નહીં આવે તો થોડા વર્ષોમાં જ તૂટી પડવાનું જોખમ છે.

એક અગ્રણી બાંગ્લાદેશી અખબાર ધ ડેઇલી સ્ટાર અનુસાર, દક્ષિણ એશિયાઈ રાષ્ટ્રમાં હાલનું મિઝલ્સ વેક્સિન સંકટ એક અલગ વિધ્ન નથી; તે સંસ્થાકીય નબળાઈઓને ઉજાગર કરે છે. રાષ્ટ્રીય રસીકરણ કવરેજ, જે 2010 થી 2022 સુધી 85 થી 92 ટકાની વચ્ચે હતું, તે 2025 માં લગભગ 60 ટકા સુધી ઘટી જવાનો અંદાજ છે - જે લગભગ એક દાયકામાં તેનું સૌથી નીચું સ્તર દર્શાવે છે.

બાંગ્લાદેશનો રસીકરણ પર વિસ્તૃત કાર્યક્રમ (EPI) લાંબા સમયથી દેશના સૌથી મહત્વપૂર્ણ જાહેર આરોગ્ય વિજયોમાંના એક તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. સતત સરકારી પ્રતિબદ્ધતા, મજબૂત વિકાસ ભાગીદારી અને ફ્રન્ટલાઈન આરોગ્ય કાર્યકરોના વ્યાપક નેટવર્ક પર બનેલ, આ સિસ્ટમ સતત ઉચ્ચ કવરેજ દરો પહોંચાડે છે અને રસીથી રોકી શકાય તેવા રોગોના કેસોમાં ઝડપી ઘટાડો લાવે છે.

અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, "વર્ષો સુધી, તેણે વિકાસશીલ વિશ્વ માટે દેશને એક મોડેલ તરીકે ઉભો રાખ્યો હતો. હવે, તે મોડેલનો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે."

વધતા મૃત્યુઆંક વચ્ચે, નિષ્ણાતોએ સરકારને તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે, ચેતવણી આપી છે કે આમ કરવામાં નિષ્ફળતા વ્યાપક ઓરીનો ફેલાવો શરૂ કરી શકે છે, કારણ કે એક ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિ 16 થી 18 અન્ય લોકોને આ રોગ ફેલાવી શકે છે.

