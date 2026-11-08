બાંગ્લાદેશના કાયદા મંત્રીએ હસીનાને 'દોષસિદ્ધ ગુનેગાર' ગણાવી, ભારતને પ્રત્યાર્પણ વિનંતી મોકલી
સામૂહિક બળવા બાદ હસીના 5 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ બાંગ્લાદેશથી ભારત ભાગી ગયા હતા
By PTI
Published : November 8, 2026 at 8:27 PM IST
ઢાકા: સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, બાંગ્લાદેશના કાયદા પ્રધાન મોહમ્મદ અસદુઝમાને રવિવારે પદભ્રષ્ટ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને "દોષિત ગુનેગાર" ગણાવ્યા અને કહ્યું કે ઢાકાએ ભારતને તેમનું પ્રત્યાર્પણ કરવાની વિનંતી કરી છે.
ઢાકામાં એક તાલીમ કાર્યશાળાનું ઉદ્ઘાટન કર્યા પછી પત્રકારોના પ્રશ્નોના જવાબમાં, અસદુઝમાને કહ્યું કે સરકાર હસીનાને ભારતથી પરત લાવવા માટે તમામ જરૂરી કાનૂની પગલાં લઈ રહી છે અને યોગ્ય પ્રક્રિયાનું પાલન કરશે. "મારા માટે, તે એક ગુનેગાર છે. bdnews24 વેબસાઇટના અહેવાલ મુજબ, તેમણે કહ્યું કે, અમારા ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવેલી ગુનેગાર. અમારા માટે, આ તેની ઓળખ છે,"
હસીનાને બાંગ્લાદેશ પરત લાવવા વિશે પૂછવામાં આવતા, કાયદા પ્રધાને કહ્યું કે સરકાર કાયદા અનુસાર કાર્ય કરશે અને ભાવનાઓથી પ્રેરિત નહીં થાય.
રાજ્ય સંચાલિત BSS સમાચાર એજન્સી દ્વારા અસદુઝમાનને ટાંકવામાં આવ્યું કે, "જોકે કાયદા મંત્રાલય આ બાબતમાં સીધી રીતે સામેલ નથી, ગૃહ મંત્રાલય ચિંતિત છે, કારણ કે તે ભારત સાથે પ્રત્યાર્પણ સંધિ સાથે સંબંધિત છે. આ બાબત કાયદા અનુસાર હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં લાગણીઓ માટે કોઈ જગ્યા રહેશે નહીં. અમે સંધિ હેઠળ અને યોગ્ય પ્રક્રિયા દ્વારા શેખ હસીનાને સ્વદેશ પરત મોકલવાની વિનંતી કરી છે."
Bdnews24 એ પણ અસદુઝમાનને ટાંકીને કહ્યું: "તે ભારત સરકારનો મામલો છે. અમે તેમને પ્રત્યાર્પણ સંધિ હેઠળ વિનંતીઓ કરી છે." "જો તેઓ તેમને અમને સોંપે છે, તો અમે કાયદા હેઠળ જરૂરી મુજબ યોગ્ય પ્રક્રિયામાં તેમને સોંપીશું," તેમણે ઉમેર્યું.
ભારતે અગાઉ બાંગ્લાદેશની હસીનાના પ્રત્યાર્પણ વિનંતીઓ પ્રાપ્ત કરવાનો સ્વીકાર કર્યો છે પરંતુ તેમને સોંપવા અંગે કોઈ નિર્ણય જાહેર કર્યો નથી. વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે વિનંતીઓની તેની સ્થાપિત પ્રક્રિયાઓના ભાગ રૂપે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
15 વર્ષના શાસનનો અંત લાવનારા સામૂહિક બળવા બાદ હસીના 5 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ બાંગ્લાદેશથી ભારત ભાગી ગયા હતા. ત્યારબાદ નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકારે સત્તા સંભાળી.
નવેમ્બર 2025માં બાંગ્લાદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલે જુલાઈ-ઓગસ્ટ 2024ના બળવા દરમિયાન થયેલા માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓ માટે હસીનાને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. તેમની ગેરહાજરીમાં તેમની પર કેસ ચલાવનાર ટ્રિબ્યુનલે તેમને એક આરોપમાં મૃત્યુદંડ અને બીજા આરોપમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી.
આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, બાંગ્લાદેશમાં સંસદીય ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી અને તારિક રહેમાનના નેતૃત્વ હેઠળ બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રવાદી પક્ષ (BNP) એ સરકારની રચના કરી હતી. 5 ઓગસ્ટના રોજ નવી દિલ્હીમાં આયોજિત ઓડિયો-ઓન્લી વર્ચ્યુઅલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, હસીનાએ કહ્યું હતું કે તેઓ ડિસેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશ પાછા ફરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જોકે તેમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવે અથવા માર્યા જાય તેવી શક્યતા છે.
આ વાતચીત પર ઢાકા તરફથી તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આવી હતી, જેના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે હસીનાને મીડિયા સાથે જોડાવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાના કારણે તે "રોષે ભરાયેલું" છે. ભારતે આ કાર્યક્રમથી પોતાને દૂર રાખ્યું હતું, અને કહ્યું હતું કે તે એક ખાનગી મીડિયા એન્ટિટી દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું અને સરકારની તેમાં કોઈ સંડોવણી નથી.
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