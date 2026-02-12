બાંગ્લાદેશમાં કડક સુરક્ષા વચ્ચે મતદાન શરૂ થયું, 12 કરોડ 70 લાખ મતદારો કરશે મતાધિકારનો ઉપયોગ
બાંગ્લાદેશમાં આજે એક મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. ચૂંટણીમાં ભ્રષ્ટાચાર, ફુગાવો, રોજગારી અને આર્થિક વિકાસ એ મુખ્ય મુદ્દાઓ છે.
Published : February 12, 2026 at 8:06 AM IST
ઢાકા: બાંગ્લાદેશ પોતાના રાજકીય ઈતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છે, કારણ કે દેશમાં આજે ગુરુવારે મતદાન થઈ રહ્યું છે. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાના મૃત્યુ અને તેમના લાંબા સમયથી પ્રતિસ્પર્ધી, શેખ હસીનાના અવામી લીગ પક્ષ પર પ્રતિબંધ સાથે, આ ચૂંટણીઓ નોંધપાત્ર પરિવર્તનના સમયે આવી રહી છે.
દેશ દાયકાઓથી ચાલી આવતી "બેટલ ઓફ ધ બેગમ" થી આગળ વધવા માંગે છે ત્યારે આ ચૂંટણીને એક વળાંક તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. ડેઇલી સ્ટાર અનુસાર, 13મી રાષ્ટ્રીય ચૂંટણીના એક દિવસ પહેલા કડક સુરક્ષા વચ્ચે દેશભરના મતદાન કેન્દ્રો પર મતપત્રો અને અન્ય સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવી હતી.
આશરે 12.70 કરોડ પાત્ર મતદારો સાથે, વિશ્વનો આઠમો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ મતદાન માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે. અલ જઝીરા અનુસાર, લગભગ અડધા મતદારો 18 થી 37 વર્ષની વયના છે, જેમાંથી 4.57 મિલિયન પ્રથમ વખત મત આપનારા છે. બાંગ્લાદેશમાં 59 નોંધાયેલા રાજકીય પક્ષો છે. અવામી લીગ આ યાદીમાં શામેલ નથી.
ગયા વર્ષે, ચૂંટણી પંચે અવામી લીગની નોંધણી સ્થગિત કરી હતી, જેના કારણે તે ચૂંટણીમાં ઉમેદવારો ઉતારી શકી નહોતી. આ વર્ષે ચૂંટણીમાં આમાંથી 51 પક્ષો ભાગ લઈ રહ્યા છે. કુલ 1981 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, જેમાં 249 સ્વતંત્ર ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.
અલ જઝીરા અનુસાર, ચૂંટણી લડનારા પક્ષોમાં બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP), જમાત-એ-ઇસ્લામી, નેશનલ સિટીઝન્સ પાર્ટી (NCP), જતીયા પાર્ટી (JP-કાદર), જતીયા પાર્ટી (JP-ઇર્શાદ), લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ અને અમર બાંગ્લાદેશ પાર્ટી (AB પાર્ટી)નો સમાવેશ થાય છે.
બાંગ્લાદેશ એક સંસદીય પ્રજાસત્તાક છે. કારોબારી સત્તાનો ઉપયોગ ચૂંટાયેલી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં વડા પ્રધાન અને મંત્રીમંડળનો સમાવેશ થાય છે. અલ જઝીરા અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યના ઔપચારિક વડા હોય છે.
તેમને પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ માટે સંસદ દ્વારા પરોક્ષ રીતે ચૂંટવામાં આવે છે. ભ્રષ્ટાચાર, ફુગાવો, રોજગાર અને આર્થિક વિકાસ એ મુખ્ય મુદ્દાઓ છે જે ચૂંટણી નક્કી કરશે. સંસદીય ચૂંટણીઓ ઉપરાંત, દેશ રાષ્ટ્રીય ચાર્ટર 2025 પર લોકમત યોજી રહ્યો છે - જે મુહમ્મદ યુનુસની વચગાળાની સરકાર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ દસ્તાવેજ છે.
આ ભવિષ્યના શાસન માટે પાયો નાખશે. દરમિયાન, બાંગ્લાદેશના ગૃહ સલાહકાર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ મોહમ્મદ જહાંગીર આલમ ચૌધરીએ (નિવૃત્ત) બુધવારે ચેતવણી આપી હતી કે રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી દરમિયાન મતપેટીઓ છીનવી લેવા, છેતરપિંડીથી મતદાન કરવું અથવા અન્ય ગેરરીતિઓ થશે તો કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ અને ચૂંટણી અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, એમ ઢાકા ટ્રિબ્યુને અહેવાલ આપ્યો છે.
મતદાન સવારે 7:30 થી સાંજે 4:30 વાગ્યા સુધી (સ્થાનિક સમય) ચાલશે. મતગણતરી 12 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થશે. મતગણતરી પૂર્ણ થયા પછી ચૂંટણી પંચ 13 ફેબ્રુઆરીએ સવારે સત્તાવાર રીતે પરિણામો જાહેર કરશે.
