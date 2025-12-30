ETV Bharat / international

બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન ખાલિદા ઝિયાનું નિધન, લાંબા સમયથી બીમાર હતા

ખાલિદા ઝિયા વય સંબંધિત અનેક બીમારીઓથી પીડાતા હતા, જેમાં લીવરનો સિરોસિસ, સંધિવા, ડાયાબિટીસ અને છાતી અને હૃદયની સમસ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે

બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન ખાલિદા ઝિયાનું નિધન
બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન ખાલિદા ઝિયાનું નિધન (ફાઇલ ફોટો, PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 8:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ઢાકા: બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન ખાલિદા ઝિયાનું મંગળવારે સવારે લાંબી બીમારી બાદ નિધન થયું છે. તેઓ 80 વર્ષના હતા. ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, ખાલિદા ઝિયા વય સંબંધિત અનેક બીમારીઓથી પીડાતા હતા, જેમાં લીવરનો સિરોસિસ, સંધિવા, ડાયાબિટીસ અને છાતી અને હૃદયની સમસ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ખાલિદા ઝિયા 23 નવેમ્બરથી ઢાકાની એવરકેર હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા અને 11 ડિસેમ્બરે તેમને વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમના પુત્ર, તારિક રહેમાન, 17 વર્ષ પછી તાજેતરમાં જ તેમની બીમાર માતાને મળવા બાંગ્લાદેશ પરત ફર્યા હતા. બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના ફેસબુક પેજ પર એક પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ખાલિદા ઝિયાનું સવારે 6:૦૦ વાગ્યે અવસાન થયું છે."

કોણ હતા ખાલિદા ઝિયા?

ખાલિદા ઝિયાનો જન્મ 15 ઓગસ્ટ, 1945ના રોજ ભારતના પૂર્વ બંગાળ (હવે બાંગ્લાદેશમાં)ના દિનાજપુરમાં થયો હતો. ખાલિદા ઝિયા બાંગ્લાદેશી રાજકારણમાં લાંબા સમય સુધી સક્રિય રહ્યા હતા, જેમાં જેલવાસ પણ સામેલ હતો. તેઓ બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન હતા.

તેમણે 1991 થી 19966 અને 2001 થી 2006 સુધી વડાપ્રધાન પદે રહ્યા હતા. તેમના લગ્ન ઝિયા ઉર-રહેમાન સાથે થયા હતા. તેમને બે પુત્રો છે, તારિક રહેમાન (60) અને અરાફત રહેમાન. તારિક રહેમાન બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના કાર્યકારી પ્રમુખ છે અને આગામી વર્ષની ચૂંટણીમાં વડાપ્રધાન પદ માટે અગ્રણી દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.

ઝિયાઉર રહેમાન બાંગ્લાદેશના આઝાદીની લડાઇમાં એક મુખ્ય નેતા હતા. બાંગ્લાદેશ તે સમયે પાકિસ્તાનનો ભાગ હતું. તેઓ 1977માં બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. જોકે, 1981માં રાષ્ટ્રપતિ રહેતા જ તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી. ઝિયાઉર રહેમાને 1978માં બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) બનાવી હતી. તેમની પાર્ટીએ 1979ની ચૂંટણીમાં જંગી વિજય મેળવ્યો હતો અને દેશના પ્રથમ ચૂંટાયેલા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

KHALEDA ZIA PASSED AWAY
BANGLADESH PM KHALEDA ZIA
BANGLADESH FIRST FEMALE PM
KHALEDA ZIA DIES
BANGLADESH PM KHALEDA ZIA DIES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.