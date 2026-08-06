નવી દિલ્હીમાં શેખ હસીનાની મીડિયા સાથે લાઈવ વાતચીત પર બાંગ્લાદેશે નારાજગી વ્યક્ત કરી
બાંગ્લાદેશે કહ્યું કે ફરાર નરસંહારની દોષી હસીનાને નવી દિલ્હીમાં મીડિયા સાથે લાઈવ વાતચીત કરવા માટે મંજૂરી આપવાથી નારાજગી છે.
Published : August 6, 2026 at 8:26 AM IST
ઢાકા: બાંગ્લાદેશે બુધવારે નવી દિલ્હીમાં મીડિયા અને પદભ્રષ્ટ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીના વચ્ચે લાઇવ વાતચીત પર આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમના પર બાંગ્લાદેશ અને તેના લોકો વિરુદ્ધ "ઝેરી ટિપ્પણીઓ" કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
બુધવારે (સ્થાનિક સમય) જારી કરાયેલા એક અખબારી નિવેદનમાં, બાંગ્લાદેશના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "બાંગ્લાદેશ એ વાતથી નારાજ છે કે નરસંહારના દોષિત ભાગેડુ શેખ હસીનાને બુધવારે સાંજે નવી દિલ્હીમાં મીડિયા સાથે લાઇવ વાતચીત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જ્યાં તેમણે અને તેના સાથીઓએ બાંગ્લાદેશ સરકાર અને તેના લોકો વિરુદ્ધ ઝેર ઓક્યું હતું."
નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ભારત સરકારને આવી ઘટનાની આપણા દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર સંભવિત અસર અંગે ચિંતાઓથી વાકેફ કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં, ઢાકાને આ જાહેર કાર્યક્રમ માટે પરવાનગી આપવામાં આવી તે બદલ ખૂબ જ દુઃખ છે."
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, જે દિવસે બાંગ્લાદેશના લોકો જુલાઈ ક્રાંતિની બીજી વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યા છે, તે દિવસે શેખ હસીનાની ભારતીય ભૂમિ પર વાતચીત બાંગ્લાદેશની સાર્વભૌમત્વનું અપમાન અને જુલાઈ ક્રાંતિના શહીદોનું ઘોર અપમાન છે.
જુલાઈ-ઓગસ્ટ 2024 દરમિયાન ફાશીવાદી શાસન દ્વારા સગીરો સહિત નિર્દોષ નાગરિકોની ભયાનક હત્યાઓ સહિત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા સ્થાપિત તથ્યોનો ઇનકાર કરવો એ ઇતિહાસના પ્રવાહને ઉલટાવી દેવાનો નિરર્થક પ્રયાસ છે.
મંત્રાલયે કહ્યું, "બાંગ્લાદેશના લોકોએ ભૂતકાળમાં આવા ઘૃણાસ્પદ પ્રયાસોને નકારી કાઢ્યા છે અને હજુ પણ કરી રહ્યા છે." જુલાઈ ક્રાંતિના આદર્શોને પુનરાવર્તિત કરતા, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, બાંગ્લાદેશના લોકો દ્રઢપણે સંકલ્પ કરે છે કે દેશ ક્યારેય ફાશીવાદના કાળા દિવસોમાં પાછો ફરશે નહીં અને ક્યારેય ક્લાયન્ટ રાજ્ય બનશે નહીં. દોષિત જાહેર થયેલા સામૂહિક હત્યારી હસીના અને તેમના માફિયા જેવી પ્રવૃત્તિઓ માટે બાંગ્લાદેશી રાજકારણમાં ક્યારેય કોઈ સ્થાન રહેશે નહીં."
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "બાંગ્લાદેશ ભારત સાથે સારા, પરસ્પર ફાયદાકારક અને ભવિષ્યલક્ષી સંબંધો જાળવવા માંગે છે જે સમાનતા, પરસ્પર આદર, આંતરિક બાબતોમાં દખલગીરી ન કરવા અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવ પર આધારિત હોય.
દુર્ભાગ્યે, 2013ની પ્રત્યાર્પણ સંધિ હેઠળ દોષિત ગુનેગાર હસીનાને બાંગ્લાદેશને પ્રત્યાર્પણ કરવા માટે ભારત સરકારને વારંવાર વિનંતીઓ કરવામાં આવી હોવા છતાં, અત્યાર સુધી કોઈ પ્રતિભાવ મળ્યો નથી."
નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, "તેનાથી વિપરીત, તેમને કોઈપણ બહાના હેઠળ મીડિયા સમક્ષ ખુલ્લેઆમ બોલવાની તકો પૂરી પાડવાથી આપણા લોકોની લાગણીઓને ખૂબ ઠેસ પહોંચે છે અને બાંગ્લાદેશ અને ભારત વચ્ચે સારા દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વિકાસ માટે હાનિકારક છે."
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