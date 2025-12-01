ETV Bharat / international

બાંગ્લાદેશના પૂર્વ PM અને તેમની ભત્રીજીને ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં કોર્ટે દોષિત જાહેર કર્યા

બ્રિટિશ પાર્ટીના નેતા સિદ્ધિકના માતા, શેખ રેહાનાને 7 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

તુલીસ સિદ્દિક અને શેખ હસીનાની ફાઈલ તસવીર
તુલીસ સિદ્દિક અને શેખ હસીનાની ફાઈલ તસવીર (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 1, 2025 at 3:45 PM IST

ઢાકા: બાંગ્લાદેશની રાજધાનીની એક કોર્ટે સોમવારે સરકારી જમીન પ્રોજેક્ટમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં પદભ્રષ્ટ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને પાંચ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી અને તેમની ભત્રીજી, બ્રિટિશ લેબર પાર્ટીના નેતા ટ્યૂલિપ સિદ્દીકને બે વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી.

ઢાકાની સ્પેશિયલ જજ કોર્ટના ન્યાયાધીશ રબીઉલ આલમે જણાવ્યું હતું કે, હસીનાએ વડા પ્રધાન તરીકે તેમની સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો જ્યારે સિદ્દીક તેમની માતા અને બે ભાઈ-બહેનોને સરકારી પ્રોજેક્ટમાં જમીન પ્લોટ મેળવવામાં મદદ કરવા માટે તેમની કાકીને ભ્રષ્ટાચારથી પ્રભાવિત કરવા બદલ દોષિત ગણાવ્યા હતા. સિદ્દીકની માતા શેખ રેહાનાને સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી અને તેમને આ કેસમાં મુખ્ય સહભાગી માનવામાં આવ્યા હતા. અન્ય 14 શંકાસ્પદ લોકો છે.

બ્રિટનની સંસદમાં લંડનના હેમ્પસ્ટેડ અને હાઇગેટ વિસ્તારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સિદ્દીકએ અગાઉ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે ટ્રાયલ "બનાવટી આરોપો અને સ્પષ્ટ રાજકીય બદલા દ્વારા પ્રેરિત" એક મજાક હતી. જાન્યુઆરીમાં, સિદ્દીક તેમની કાકી સાથેના સંબંધોને કારણે દબાણ હેઠળ સરકારી મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું.

ગયા વર્ષે થયેલા સામૂહિક બળવા સામેના ક્રેકડાઉનમાં હસીનાને નવેમ્બરમાં મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેમના 15 વર્ષના શાસનનો અંત આવ્યો હતો. તે ભારતમાં નિર્વાસિત રહે છે, અને તેમના તમામ કેસ તેમની ગેરહાજરીમાં ચલાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે અને આ કેસમાં અન્ય લોકોએ સોમવારે નિર્ણય લીધો હતો કે તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે કોઈ બચાવ પક્ષના વકીલોની નિમણૂક કરવામાં આવશે નહીં.

રેહાના દેશની બહાર રહે છે અને સિદ્દીકના બે ભાઈ-બહેનો પણ વિદેશમાં છે કારણ કે તેઓ ગયા વર્ષના બળવા સાથે સંકળાયેલા અન્ય આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે. એક જ ટાઉનશીપ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા ત્રણ અલગ અલગ કેસોમાં, 27 નવેમ્બરના રોજ એક અલગ કોર્ટે હસીનાને 21 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી. હસીનાના પુત્ર અને પુત્રીને પણ તે કેસમાં કોર્ટે પાંચ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી.

