બાંગ્લાદેશ ચૂંટણી 2026: BNP પાર્ટીને પ્રચંડ બહુમતી મળી, તારિક રહેમાન આગામી વડાપ્રધાન બનશે

ઘણા મીડિયા અહેવાલો દર્શાવે છે કે BNP એ 300 બેઠકોવાળી સંસદમાં 151 થી વધુ બેઠકો જીતી છે.

બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના અધ્યક્ષ તારિક રહેમાને પોતાનો મત આપ્યો.
બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના અધ્યક્ષ તારિક રહેમાને પોતાનો મત આપ્યો. (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 7:07 AM IST

નવી દિલ્હી: બાંગ્લાદેશ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) શુક્રવારે દક્ષિણ એશિયાઈ દેશની સામાન્ય ચૂંટણીમાં જંગી જીત તરફ આગળ વધી રહી છે, કારણ કે ઓગસ્ટ 2024 માં આવામી લીગ શાસનના પતન પછી સત્તા સંભાળનાર વચગાળાની સરકારને બદલવા માટે મત ગણતરી આગળ વધી રહી છે.

ઘણા મીડિયા અહેવાલો દર્શાવે છે કે BNP એ 300 બેઠકોવાળી સંસદમાં 151 થી વધુ બેઠકો જીતી છે.

ચૂંટણી પંચ (EC) એ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. PTI એ EC ના પ્રવક્તાને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે ઘણી બેઠકો માટે પરિણામો હજુ પણ પ્રક્રિયા હેઠળ છે અને થોડા કલાકોમાં જાહેર થઈ શકે છે.

ચૂંટણીને BNP અને તેના ભૂતપૂર્વ સાથી, જમાત-એ-ઇસ્લામી વચ્ચે સીધી સ્પર્ધા માનવામાં આવી રહી હતી, કારણ કે હાંકી કાઢવામાં આવેલા વડા પ્રધાન શેખ હસીનાની હવે બંધ થયેલી આવામી લીગ ચૂંટણી લડી રહી ન હતી. મુહમ્મદ યુનુસની વચગાળાની સરકાર ૧૮ મહિનાથી સત્તામાં છે.

૧૩મી સંસદીય ચૂંટણી માટે મતદાન જુલાઈ રાષ્ટ્રીય ચાર્ટર તરીકે ઓળખાતા કઠિન 84-મુદ્દાના સુધારા પેકેજના અમલીકરણ પર લોકમત સાથે થયું.

BNP એ અગાઉ જાહેરાત કરી હતી કે જો તે ચૂંટણી જીતશે, તો તેના અધ્યક્ષ અને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર તારિક રહેમાન બાંગ્લાદેશના આગામી વડા પ્રધાન બનશે.

"અમને બે તૃતીયાંશથી વધુ બેઠકો જીતીને સરકાર બનાવવાનો વિશ્વાસ છે," BNP ની સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન સ્ટીયરિંગ કમિટીના પ્રવક્તા મહદી અમીને શુક્રવારે સવારે એક મીડિયા બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું. 17 વર્ષથી વધુ દેશનિકાલ પછી ગયા ડિસેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશ પરત ફરેલા રહેમાને પક્ષના નેતાઓ અને કાર્યકરોને વિજય રેલીઓ યોજવાને બદલે બપોરના શુક્રવારની નમાજ પછી દેશભરમાં ખાસ પ્રાર્થના કરવા વિનંતી કરી.

EC એ હજુ સુધી મતદારોના મતદાનના આંકડા જાહેર કર્યા નથી. તેણે મતદાન મથકો પર મતદારોના મતદાનમાં છેડછાડના આરોપોને ફગાવી દીધા. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર એએમએમ નસુર ઉદ્દીને ગુરુવારે સાંજે એક પત્રકારને જણાવ્યું હતું કે, "પાછલી ચૂંટણીઓમાં પણ મતદાનની ટકાવારી અંગે ચર્ચા થઈ હતી. કૃપા કરીને હવે તેના પર પ્રશ્ન ન કરો."

તેમણે કહ્યું કે તફાવત સામાન્ય છે કારણ કે હજારો મતદાન મથકોના પરિણામો અલગ અલગ સમયે આવ્યા હતા. ચૂંટણી પંચના વરિષ્ઠ સચિવ અખ્તર અહેમદે અગાઉ કહ્યું હતું કે ગુરુવારે બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં, 42,651 મતદાન મથકોમાંથી 36,031 પર 47.91 ટકા મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું.

મતદાન યોજાયેલી 300 સંસદીય બેઠકોમાંથી, 299 બેઠકો પર 2,000 થી વધુ ઉમેદવારો, જેમાં ઘણા સ્વતંત્ર ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે, ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. એક બેઠક પર એક ઉમેદવારના મૃત્યુને કારણે મતદાન મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું. સાંજે 4:30 વાગ્યે (સ્થાનિક સમય) મતદાન સમાપ્ત થયા પછી તરત જ મત ગણતરી શરૂ થઈ.

ચૂંટણી પંચે ચૂંટણી માટે વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી હતી, જેમાં લગભગ 10 લાખ સુરક્ષા કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા - જે દેશના ચૂંટણી ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ છે.

