બાંગ્લાદેશની કોર્ટે ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં શેખ હસીનાને 10 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી

રાજુકના સભ્ય મોહમ્મદ ખુર્શીદ આલમ, જે કોર્ટ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરનાર એકમાત્ર આરોપી હતા, તેમને કુલ બે વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન શેખ હસીનાનો ફાઇલ ફોટો
બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન શેખ હસીનાનો ફાઇલ ફોટો (ANI)
By PTI

Published : February 2, 2026 at 2:26 PM IST

ઢાકા: બાંગ્લાદેશની એક કોર્ટે સોમવારે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને સરકારી આવાસ પ્રોજેક્ટમાં જમીનના વિતરણમાં કથિત ગેરરીતિઓ સંબંધિત બે અલગ અલગ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં 10 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે.

રાજ્ય સમાચાર એજન્સી બીએસએસના અહેવાલ મુજબ, ઢાકા સ્પેશિયલ જજ કોર્ટ-4 ના ન્યાયાધીશ રબીઉલ આલમે હસીનાને કુલ 10 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે - દરેક કેસમાં પાંચ વર્ષ.

કોર્ટે 78 વર્ષીય હસીના, તેમના ભત્રીજા રદવાન મુજીબ સિદ્દીકી અને તેમની ભત્રીજીઓ, ટ્યૂલિપ રિઝવાના સિદ્દીકી અને આઝમીના સિદ્દીકી અને અન્યોને પૂર્વાચલમાં રાજુક ન્યૂ ટાઉન પ્રોજેક્ટ હેઠળ પ્લોટના વિતરણમાં કથિત ગેરરીતિઓના કેસમાં સજા ફટકારી છે. બપોરે 12:30 વાગ્યે ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો.

ટ્યૂલિપ સિદ્દીકીને ચાર વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી - દરેક ગુનામાં બે વર્ષ - જ્યારે રદ્વાન મુજીબ સિદ્દીકી અને આઝમીના સિદ્દીકીને સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. કોર્ટ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરનાર એકમાત્ર આરોપી રાજુકના સભ્ય મોહમ્મદ ખુર્શીદ આલમને દરેક ગુનામાં એક વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, જે કુલ બે વર્ષ છે.

કોર્ટે તમામ દોષિત વ્યક્તિઓ પર 1 લાખ ટકાનો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો અને જો તેઓ દંડ ભરવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેમને વધારાની છ મહિનાની જેલની સજા ભોગવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. વ્યાપક વિરોધ વચ્ચે ગયા વર્ષે 5 ઓગસ્ટના રોજ બાંગ્લાદેશ ભાગી ગયા પછી હસીના ભારતમાં રહે છે. કોર્ટે તેને અગાઉ ભાગેડુ જાહેર કરી હતી.

ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આયોગ (ACC) દ્વારા બે 10 માળના પ્લોટના વિભાજનમાં સત્તાના દુરુપયોગના આરોપસર આ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદ પક્ષના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ હેરફેર પ્રક્રિયામાં છેડછાડ કરી હતી અને રાજધાની ઉન્નય કર્તાપક્ષ (RAJUK) ના હાલના નિયમો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું.

