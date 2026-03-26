મુસાફરોને લઈ જતી બસ ઊંડી નદીમાં ખાબકી, 23 લોકોના મોત, અસંખ્ય ગુમ

આ દુર્ઘટનામાં બે મહિલાઓ અને બાળકો સહિત 23 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે કેટલાંક મુસાફરો ગુમ થયા છે, ગુમ મુસાફરોને શોધવાના પ્રયાસો શરૂ છે.

Published : March 26, 2026 at 7:51 AM IST

રાજબારી, બાંગ્લાદેશ: બાંગ્લાદેશમાંથી હચમચાવી નાખતી બસ દુર્ઘટનાની ખબર સામે આવી છે. બસ પરિવહન બોટમાં ચઢવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે નદીમાં પડી ગઈ હતી. પદ્મ નદીમાં બસ પડી જવાથી 23 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે , એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. આ બસમાં રાજબારીથી ઢાકા જઈ રહી હતી, જે ઢાકાથી 128 કિલોમીટર દૂર છે . બસમાં લગભગ 40 મુસાફરો સવાર હતા.

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રૂસેલ મોલ્હાએ બુધવારે ANI ને જણાવ્યું હતું કે રાત્રિ હોવાથી બચાવ કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી અને દિવસના પ્રકાશમાં ફરી શરૂ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું, "અમે અત્યાર સુધીમાં 23 મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે. કેટલાક હજુ પણ ગુમ હોઈ શકે છે, અને થોડા લોકો બચી ગયા છે. રાત્રિ હોવાથી, બચાવ કામગીરી થોડી થોભાવવામાં આવી, પરંતુ સંયુક્ત બચાવ કામગીરી ચાલુ છે, જેમાં વિવિધ દળો - ફાયર સર્વિસ, નેવી, પોલીસ અને અન્ય જૂથો - બચાવ કામગીરી કરી રહ્યા છે. જો કે, અંધારાને કારણે, કામગીરી અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવી છે.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે બસ રૂટ પરના વિવિધ કાઉન્ટર પરથી મુસાફરોને બેસાડ્યા બાદ ઓછામાં ઓછા 50 મુસાફરોને લઈ જઈ રહી હતી. ઢાકા ટ્રિબ્યુન મુજબ, બચાવ જહાજ હમઝાએ છ કલાક પછી ડૂબેલી બસને નદીમાંથી બહાર કાઢી .

રાત્રે 11:15 વાગ્યાની આસપાસ, વાહનનો એક ભાગ દેખાયો, અને 11:30 વાગ્યા સુધીમાં, જહાજની ક્રેનનો ઉપયોગ કરીને આખી બસને ઉંચકીને બહાર કાઢવામાં આવી. ઢાકા ટ્રિબ્યુનના અહેવાલ મુજબ, બુધવારે સાંજે રાજબારીમાં દૌલતડિયા ફેરી ટર્મિનલ પર પદ્મા નદીના કિનારે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રીત થઈ ગયા હતા.

ઢાકા ટ્રિબ્યુન મુજબ, બચી ગયેલા એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે તે તરીને કિનારે પહોંચવામાં સફળ રહ્યો પરંતુ બસ ડૂબતી વખતે તેની પત્ની અને બાળકને પાણીમાં ગરકાવ થતા જોયા. રાજબારીના કાલુખાલી ઉપજિલ્લાથી બસમાં ચઢેલા અબ્દુલ અઝીઝુલે જણાવ્યું હતું કે તે પણ તરીને સલામત સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. ઢાકા ટ્રિબ્યુનના અહેવાલ મુજબ, તેમની પત્ની અને બાળક ગુમ છે.

