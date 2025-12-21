ETV Bharat / international

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની ઘાતકી હત્યાનો મામલો, 10 આરોપીઓની ધરપકડ, વચગાળાની સરકારનું કડક વલણ

બાંગ્લાદેશના મયમનસિંઘમાં 27 વર્ષીય હિન્દુ યુવક દીપુ ચંદ્ર દાસની લિંચિંગમાં સુરક્ષા એજન્સીઓએ 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ યુવકની ઘાતકી હત્યાનો મામલો (AP/File)
By ANI

Published : December 21, 2025 at 10:58 AM IST

ઢાંકા: બાંગ્લાદેશના મયમનસિંઘમાં 27 વર્ષીય હિન્દુ યુવક દીપુ ચંદ્ર દાસની લિંચિંગમાં સુરક્ષા એજન્સીઓએ 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. વચગાળાની સરકારે આ ઘટના પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીનું આશ્વાસન આપ્યું છે.

બાંગ્લાદેશમાં 27 વર્ષીય હિન્દુ યુવક દીપુ ચંદ્ર દાસની ક્રૂર હત્યાના કેસમાં સુરક્ષા એજન્સીઓએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ માહિતી બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારના મુખ્ય સલાહકાર મોહમ્મદ યુનુસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરી હતી.

મુહમ્મદ યુનુસે જણાવ્યું હતું કે, રેપિડ એક્શન બટાલિયને આ કેસમાં સાત શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે સ્થાનિક પોલીસે ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી હતી. તમામ ધરપકડો વિવિધ વિસ્તારોમાં હાથ ધરવામાં આવેલા ખાસ ઓપરેશનના ભાગ રૂપે કરવામાં આવી હતી.

ટોળાએ ઢોર માર મારતા થયું મોત

અહેવાલો અનુસાર, દીપુ ચંદ્ર દાસ પર કથિત રીતે ટોળાએ તેના પર ઈષનિંદાનો આરોપ લગાવીને હુમલો કર્યો હતો. એવો આરોપ છે કે પહેલા યુવાનને નિર્દયતાથી માર મારવામાં આવ્યો હતો, પછી તેના શરીરને ઝાડ પર લટકાવીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી. આ અમાનવીય ઘટનાથી દેશભરમાં આક્રોશ ફેલાયો હતો.

10 આરોપીઓની ધરપકડ

ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં મોહમ્મદ લિમોન સરકાર (19), મોહમ્મદ તારેક હુસેન (19), મોહમ્મદ માનિક મિયા (20), ઇર્શાદ અલી (39), નિજુમ ઉદ્દીન (20), આલમગીર હુસૈન (38) અને મોહમ્મદ મિરાજ હુસેન અકોન (46)નો સમાવેશ થાય છે. આરએબીએ આ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે પોલીસે બાકીના ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી હતી જેમાં મોહમ્મદ અજમોલ હસન સગીર (26), મોહમ્મદ શાહીન મિયા (19), અને મોહમ્મદ નઝમુલ નામના આરોપીઓનો સમાવેશ થાય છે.

વચગાળાની સરકારનું કડક વલણ

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાંથી સાતની રેપિડ એક્શન બટાલિયન (RAB) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ત્રણની પોલીસે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. RAB દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં - 1. મોહમ્મદ લિમોન સરકાર (19) 2. મોહમ્મદ તારેક હુસૈન (19) 3. મોહમ્મદ માણિક મિયા (20) 4. ઇર્શાદ અલી (39) 5. નિજુમ ઉદ્દીન (20) 6. આલમગીર હુસૈન (38) અને 7. મોહમ્મદ મિરાજ હુસૈન અકાન (46)નો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં - 1. મોહમ્મદ અજમોલ હસન સગીર (26), 2. મોહમ્મદ શાહીન મિયા (19) અને 3. મોહમ્મદ નઝમુલનો સમાવેશ થાય છે. RAB અને પોલીસે ઉપરોક્ત લોકોને પકડવા માટે અલગ અલગ સ્થળોએ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી."

