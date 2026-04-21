નેપાળ: સત્તામાં આવતા જ બાલેન્દ્ર શાહે કર્મચારીઓને કરાવી દીધી બલ્લે-બલ્લે! મહિનામાં બે વાર મળશે સેલેરી

દેશની અર્થવ્યવસ્થાને પાટા પર લાવવા માટે સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે (AP)
Published : April 21, 2026 at 4:13 PM IST

કાઠમાંડુ (નેપાળ): ખર્ચ વધારવા અને દેશની અર્થવ્યવસ્થાને પાટે લાવવા માટે નેપાળની નવી બાલેન્દ્ર શાહ સરકારે સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. તાજી માહિતી અનુસાર, હવે બધા સરકારી કર્મચારીઓને દર બે અઠવાડિયે પગાર આપવામાં આવશે.

નાણાં મંત્રાલયના સૂત્રોએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, નાણા મંત્રાલયે શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ આ નિર્ણય લીધો હતો અને જરૂરી વ્યવસ્થા કરવા માટે ફાઇનાન્સિયલ કંટ્રોલર જનરલ ઑફિસને એક પત્ર મોકલ્યો છે. નવા નિયમ અનુસાર, કર્મચારીઓના વર્તમાન માસિક પગારને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે અને દર બે અઠવાડિયે ચૂકવણી કરવામાં આવશે. નાણાં મંત્રાલયે પહેલાથી જ સંબંધિત અધિકારીઓને દર 15 દિવસે સરકારી કર્મચારીઓને પગારનું વિતરણ કરવાની સૂચના આપી દીધી છે.

નાણા મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ પગલાનો હેતુ કર્મચારીઓને સમયસર ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે, જેનાથી ખર્ચમાં વધારો થશે અને અર્થતંત્રને પુનર્જીવિત કરવામાં આવશે. કંટ્રોલર જનરલ ઓફિસના એક અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી હતી કે, મંત્રાલય તરફથી એક પરિપત્ર મળ્યો છે અને આ નિર્ણય ટૂંક સમયમાં લાગુ કરવામાં આવશે.

તબક્કાવાર સમજો સેલેરીનું આખું ગણિત

  1. ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાં હવે દરેક સરકારી કર્મચારીને 15-15 દિવસે સેલેરી આપવામાં આવશે.
  2. આનો અર્થ એ થયો કે, કર્મચારીની સેલેરીને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવશે.
  3. આની પાછળ સરકારનો ઉદ્દેશ્ય દેશની ઈકોનૉમીને મજબૂત કરવાનો છે.
  4. આના દ્વારા ખર્ચ વધારવાનો પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવશે.
  5. કાયદાકીય ફેરફારની પણ જરૂર પડી શકે છે

હવે સમજીએ કે સરકારે આ નિર્ણય કેમ લીધો.

  • નેપાળની અર્થવ્યવસ્થા ઘણા સમયથી ધીમી છે.
  • નેપાળની નવી સરકાર માને છે કે મહિનામાં બે વાર પગાર મળવાથી લોકોને પૈસા ઝડપથી મળશે અને તેઓ તેનો ખર્ચ કરશે.
  • ખર્ચ વધવાથી બજારમાં માલની માંગ વધશે.
  • નાણાંનો પ્રવાહ વધશે.
  • આનાથી ઈકોનોમીમાં સુધાર આવશે

આ પણ જાણો

પહેલાં, મહિનામાં એકવાર પગાર ચૂકવવામાં આવતો હતો. નવા નિયમ મુજબ, હવે દર 15 દિવસે પગાર ચૂકવવામાં આવશે. એટલે કે, જો નેપાળમાં કોઈ સરકારી કર્મચારી દર મહિને 50,000 રૂપિયા કમાય છે, તો તેમને દર 15 દિવસે 25,000 રૂપિયા મળશે.

અન્ય દેશોમાં પણ છે સેલેરીનો આ નિયમ

નેપાળ દર 15 દિવસે પગાર ચૂકવનાર પહેલો દેશ નથી. અન્ય દેશોમાં, જેમ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, દરેક સરકારી કર્મચારીને મહિનામાં બે વાર પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. આ પગાર નિયમ કેનેડામાં પણ લાગુ પડે છે. યુનાઇટેડ કિંગડમમાં, કેટલાક ક્ષેત્રોમાં દર 15 દિવસે પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. આ નિયમ મેક્સિકોમાં પણ અનુસરવામાં આવે છે.

