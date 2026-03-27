બાલેન્દ્ર શાહ નેપાળના સૌથી યુવા વડાપ્રધાન બન્યા, ચૂંટણીમાં 182 બેઠકો જીતી
નેપાળના સૌથી યુવા વડા પ્રધાન બનેલા 35 વર્ષીય બાલેન શાહને ગુરુવારે નેશનલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટીના સંસદીય પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા.
By PTI
Published : March 27, 2026 at 1:50 PM IST
Updated : March 27, 2026 at 1:59 PM IST
કાઠમંડુ: બાલેન્દ્ર શાહ ઉર્ફે 'બાલેન' એ આજે નેપાળના વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. તેઓ હિમાલયના રાષ્ટ્રના સૌથી યુવા વડા પ્રધાન બન્યા છે. આ પહેલા, 35 વર્ષીય બાલેન શાહને ગુરુવારે નેશનલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટીના સંસદીય પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી તેમના વડા પ્રધાનપદ માટે માર્ગ મોકળો થયો હતો.
રેપરથી રાજકારણી બનેલા બાલેન્દ્ર શાહના નેતૃત્વ હેઠળ, નેશનલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટી (RSP) એ 5 માર્ચે યોજાયેલી સંસદીય ચૂંટણીમાં જંગી વિજય મેળવ્યો હતો. બાલેન્દ્ર શાહ મધેસ પ્રદેશમાંથી આવનારા પ્રથમ વડા પ્રધાન બનશે.
ગયા વર્ષે થયેલા Gen-Z વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ કાઠમંડુના ભૂતપૂર્વ મેયર બાલેન્દ્ર શાહ પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા. આ હિંસક પ્રદર્શનોને પગલે તત્કાલીન વડા પ્રધાન, કેપી શર્મા ઓલીને રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી.
વિરોધ પ્રદર્શનો પછી યોજાયેલી પહેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં, RSP એ બેલેનને તેના વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે રજૂ કર્યો અને પ્રતિનિધિ ગૃહમાં કુલ 275 બેઠકોમાંથી 182 બેઠકો મેળવી, જેના કારણે બંધારણના અનુચ્છેદ 76(1) હેઠળ બહુમતી સરકાર બનાવવા માટે લાયક બન્યા.
પ્રતિનિધિ ગૃહના 275 સભ્યોમાંથી, 165 સીધા મત દ્વારા અને 110 પ્રમાણસર મતદાન દ્વારા ચૂંટાય છે.
પ્રતિનિધિ ગૃહના નવા ચૂંટાયેલા સભ્યોના શપથ ગ્રહણ સમારોહ પછી તરત જ, RSPની કેન્દ્રીય સમિતિની બેઠકમાં સંસદીય પક્ષની રચના કરવામાં આવી હતી. RSPની કેન્દ્રીય સંગઠન સમિતિના સચિવ શંકર શ્રેષ્ઠાએ જણાવ્યું હતું કે, "પાર્ટીના અધ્યક્ષ રબી લામિછાનેના પ્રસ્તાવને સમર્થન આપતા, સંસદીય પક્ષની બેઠકમાં સર્વાનુમતે બાલેનને તેના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી તેમને સત્તાવાર રીતે વડા પ્રધાન પદ માટે લાયક ઠેરવવામાં આવ્યા હતા."
શ્રેષ્ઠાએ જણાવ્યું હતું કે બાલેનને તેમના નેતૃત્વ હેઠળ નવું મંત્રીમંડળ બનાવવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે નવા મંત્રીમંડળના સભ્યોને સાંજ સુધીમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. બાલેનના નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ 15 થી 18 મંત્રીઓ સાથે એક નાનું મંત્રીમંડળ બનાવી શકે છે.
રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બાલેનના શપથ ગ્રહણ સમારોહ, જે બપોરે 12:34 વાગ્યે શિતલ નિવાસ સ્થિત રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયમાં યોજાયો, તેમાં હિન્દુ અને બૌદ્ધ ધાર્મિક પરંપરાઓનું અનોખું મિશ્રણ જોવા મળ્યું. બાલેનના નજીકના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સમારોહમાં વિસ્તૃત ધાર્મિક વિધિઓ શામેલ હશે, જેમાં સાત બ્રાહ્મણો દ્વારા શંખનાદ (શંખ ફૂંકવા), 108 હિન્દુ બટુકો અથવા યુવાન બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રો અથવા સ્વસ્તિ વચન અને 107 લામાઓ દ્વારા મંગલ વચન અથવા બૌદ્ધ ગ્રંથોનું પાઠ શામેલ છે.
