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વેનેઝુએલામાં 7.1 અને 7.5ની તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચકાથી અનેક ઈમારાતો ધરાશાયી, જાપાનમાં પણ ભૂકંપ

વેનેઝુએલામાં 7.1 અને 7.5 ની તીવ્રતાના શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યા. વ્યાપક નુકસાન અને જાનહાનિની ​​આશંકા છે. સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.

વેનેઝુએલાના કારાકસમાં ભૂકંપ બાદની તસવીર
વેનેઝુએલાના કારાકસમાં ભૂકંપ બાદની તસવીર (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 25, 2026 at 7:43 AM IST

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કારાકસ: બુધવારે સાંજે વેનેઝુએલામાં એક પછી એક શક્તિશાળી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા, જેના કારણે રાજધાની કારાકસમાં ઇમારતો ધરાશાયી થઈ ગઈ અને રહેવાસીઓ હચમચી ઉઠ્યા. બીજી તરફ જાપાનમાં પણ જબરદસ્ત ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. હાલમાં કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાનના અહેવાલ નથી.

યુ.એસ. જીઓલોજીકલ સર્વે દ્વારા જણાવાયું હતું કે, પહેલા ભૂકંપની તીવ્રતા 7.1 હતી અને તેનું કેન્દ્ર દેશના કેરેબિયન કિનારે આવેલા મોરોન વિસ્તારના પશ્ચિમમાં હતું, જે કારાકસથી લગભગ 168 કિલોમીટર (104 માઇલ) પશ્ચિમમાં હતું. ભૂકંપની ઊંડાઈ 22 કિલોમીટર હતી.

USGSએ એક મિનિટ પછી જ 7.5 તીવ્રતાના મોટા ભૂકંપની જાણકારી આપી. બીજો ભૂકંપ 10 કિલોમીટર (10 માઇલ) દક્ષિણપશ્ચિમમાં હતો અને તેનું કેન્દ્ર મોરોનથી 16 કિલોમીટર (10 માઇલ) દક્ષિણપશ્ચિમમાં હતું.

આ ભૂકંપ એક સદી કરતાં વધુ સમયમાં વેનેઝુએલામાં આવેલા સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપમાંનો એક છે.

સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 6 વાગ્યા પછી થોડા સમય માટે ભૂકંપના આંચકા આવ્યા. લોકો કારાકસમાં ધ્રુજતી ઇમારતો ખાલી કરીને બહાર દોડી ગયા હતા, ઘણા લોકો દેખીતી રીતે ભૂકંપના કારણે આઘાત પામ્યા કારણ કે તેઓએ ઘરોની આખી દિવાલો ધરાશાયી થતા જોઈ, જેના કારણે રસ્તા પર ફર્નિચર દેખાતું હતું. રાજધાનીના બે વિસ્તારોમાં ધૂળના ડમરીઓ પણ દેખાઈ. સૂર્યાસ્ત પછી લોકો રસ્તા પર જ રહ્યા. કેટલાક લોકો જમીન પર બેસીને પોતાના પાલતુ પ્રાણીઓને ગળે લગાવી રહ્યા હતા જ્યારે તેમની ચારેય બાજુ ધૂળ જમા થઈ રહી હતી.

કારાકસના રહેવાસી હેક્ટર રિક્કીએ જણાવ્યું કે, "શરૂઆતમાં આંચકા હળવા હતા અને પછી ધીમે ધીમે વધતા ગયા, અને અંતે, અમારે બધાએ અમારા ઘર છોડીને બહાર જવું પડ્યું."

મંત્રી ડિઓસડાડો કાબેલોએ જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપના આંચકા ઘણા રાજ્યોમાં અનુભવાઈ શકે છે. કારાકસના અલ્તામિરા વિસ્તારમાં "ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ" હતી, તેમણે કહ્યું કે ભૂકંપમાં લોકો ઘાયલ થયા છે અને તેમણે મોટરચાલકોને એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય ઇમરજન્સી વાહનોને રસ્તો આપવા કહ્યું.

કૈબલોએ સરકારી ટીવી પર કહ્યું કે, "અમે સમજીએ છીએ કે કેટલાક લોકો પરેશાન હોઈ શકે છે, પરંતુ અમે પ્રોટોકોલ અનુસાર કાર્ય કરી રહ્યા છીએ જેથી જેમને સૌથી વધુ જરૂર હોય તેમને મદદ કરી શકાય. બાળકો અને વૃદ્ધોની ખૂબ કાળજી રાખો; એકબીજાને ફોન કરો અને ખાતરી કરો કે કોઈને નુકસાન થયું નથી."

તેમણે લોકોને બહાર રહેવાની પણ વિનંતી કરી કારણ કે ભૂકંપના આફ્ટરશોક કેટલીક ઈમારતોને વધુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

કરાકસના રહેવાસી રોબર્ટો ગામાસે કહ્યું કે, "ઇમારત ખરેખર આમથી તેમ હલી રહી હતી. વિશ્વાસ નથી થતો. આંચકો જબરજસ્ત હતો. અમે ચાલી રહ્યા હતા અને આંચકા અને આમથી તેમ ઉછાળી રહ્યા હતા. એપાર્ટમેન્ટમાં બધું પડી ગયું. ભગવાનનો આભાર કે અમે બહાર નીકળી શક્યા."

ભૂકંપના આંચકા બાદ યુ.એસ. પેસિફિક સુનામી ચેતવણી કેન્દ્રે વર્જિન ટાપુઓ માટે સુનામી ચેતવણી જારી કરી છે. ડોમિનિકન રિપબ્લિકના અધિકારીઓએ પણ ટાપુ માટે એક ચેતવણી જારી કરી. પ્યુઅર્ટો રિકો માટે બીજી ચેતવણી ઝડપથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી.

વેનેઝુએલામાં તીવ્ર ભૂકંપ સામાન્ય વાત નથી. જોકે આ દેશ ઘણી બધી ફોલ્ટ લાઇનની નજીક આવેલો છે, પરંતુ દક્ષિણ અમેરિકન અને કેરેબિયન પ્લેટો પર ફેલાયેલી તેની સ્થિતિના કારણે અહીં ભૂકંપ લેટિન અમેરિકાના અન્ય ભાગો કરતાં ઘણા ઓછા આવે છે. પેસિફિક કિનારા પર - ઉદાહરણ તરીકે, મેક્સિકો અને ચિલીમાં ભૂકંપ વારંવાર આવે છે; યુએસજીએસ અનુસાર, બંને દેશો "પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયર" તરીકે ઓળખાતા ભૂકંપની રીતે સક્રિય ટેક્ટોનિક બેલ્ટ પર છે, જે 90% ભૂકંપ માટે જવાબદાર છે.

જાપાનમાં પણ 6.9ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ
ગુરુવારે સવારે જાપાનમાં રિક્ટર સ્કેલ પર 6.9 ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો. દેશના ઉત્તરપૂર્વના વિશાળ વિસ્તારમાં ભૂકંપ આવ્યો અને પરિવહન સેવાઓ થોડા સમય માટે ખોરવાઈ ગઈ. જોકે, સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સુનામીનો કોઈ ભય નથી.

જાપાન હવામાન એજન્સી અનુસાર, ભૂકંપ ઇવાટે પ્રીફેક્ચરના પેસિફિક કિનારા નજીક સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 7:30 વાગ્યે 50 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. એજન્સીએ જાપાનના 7-પોઇન્ટ સિસ્મિક ઇન્ટેન્સિટી સ્કેલ પર હાશિકામીમાં 'અપર 6' અને હાચિનોહેમાં 'લોઅર 6' ની ભૂકંપની તીવ્રતા નોંધાવી હતી.

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