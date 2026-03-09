ETV Bharat / international

આયાતુલ્લા ખામેનેઇના પુત્ર મોજતબા ઇરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર બન્યા

56 વર્ષના મોજતબા ખામેનેઇને ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાનના પવિત્ર સિસ્ટમના ત્રીજા લીડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.

મોજતબા ખામેનેઇ ઇરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર બન્યા
મોજતબા ખામેનેઇ ઇરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર બન્યા (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 7:37 AM IST

3 Min Read
તેહરાન: ઇરાનના શાસક ધર્મગુરુઓએ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલની ધમકીઓને નજરઅંદાજ કરી આયાતુલ્લા ખામેનેઇના પુત્ર મોજતબા ખામેનેઇને દેશના નવા સુપ્રીમ લીડર જાહેર કર્યા છે. અમેરિકા-ઇઝરાયેલના હુમલામાં આયાતુલ્લા ખામેનેઇના મોત અને મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધમાં ધકેલવાના નવ દિવસ બાદ ધર્મગુરૂઓની સરકારની એક્સપર્ટ સભાએ પોતાનો લીડર પસંદ કરવા માટે બેઠક બોલાવી હતી.

ધાર્મિક સંસ્થાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "56 વર્ષીય મોજતબા ખામેનેઇને "ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઇરાનની પવિત્ર સિસ્ટમના ત્રીજા નેતા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છ, જે એક્સપર્ટ્સની એસેમ્બલીના સમ્માનિત પ્રતિનિધિઓના નિર્ણાયક મતના આધારિત છે." તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ધાર્મિક સંસ્થાએ "ગુનાહિત અમેરિકા અને દુષ્ટ ઝાયોનિસ્ટ શાસનના ક્રૂર હુમલા" છતાં નવા નેતાની પસંદગી કરવામાં એક મિનિટ પણ ખચકાટ અનુભવ્યો નથી.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પહેલા નાના ખામેનેઇને હલ્કા કહીને ફગાવી દીધા હતા અને રવિવારે ફરી ભાર આપતા આગ્રહ કર્યો કે નવા નેતાની નિમણૂકમાં તેમનો મત સાંભળવો જોઇએ. ઇરાનના નવા સુપ્રીમ લીડરની જાહેરાત પહેલા ટ્રમ્પે ABC ન્યૂઝને કહ્યું હતું, "જો તેમને અમારી મંજૂરી નહીં મળે તે તેઓ લાંબા સમય સુધી ટકી નહીં શકે." તેહરાનના ટોપ ડિપ્લોમેટે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય માત્ર ઇરાનનો છે અને કોઇને પણ ઘરેલું બાબતમાં દખલ કરવાની પરવાનગી નહીં મળે."

NBCના "મીટ ધ પ્રેસ" પર બોલતા વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ ટ્રમ્પને યુદ્ધ શરૂ કરવા બદલ 'પ્રદેશના લોકો પાસે માફી માંગવા'ની માંગ કરી હતી. ખાસ કરીને ઇસ્લામિક રિપબ્લિકની મિલિટ્રીની આઇડિયોલોજિકલ બ્રાન્ચ, રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ સાથેના તેમના સંબંધોને કારણે નાના ખામેનેઇને રૂઢિચુસ્ત વ્યક્તિ માનવામાં આવે છે.

ઇઝરાયેલની સેનાએ અગાઉ કોઇપણ ઉત્તરાધિકારીને ચેતવણી આપી હતી કે, "અમે તમને નિશાન બનાવવામાં અચકાઇશું નહીં."

તેહરાનની હવા શ્વાસ લેવા યોગ્ય નથી

ઇઝરાયેલે તેહરાન અને તેની આસપાસના પાંચ તેલ પ્લાન્ટ પર હુમલો કર્યો હતો જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે અને આગને કારણે આકાશ ધુમાડાથી છવાઇ ગયું હતું. તેહરાનના ગવર્નરે IRNA ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે રાજધાનીમાં ઇંધણ વિતરણ કામચલાઉ રીતે વિક્ષેપિત થયું છે. 10 મિલિયન લોકોના શહેરમાં ઘેરો ધુમ્મસ છવાયેલો હતો, જેના કારણે સૂર્યપ્રકાશ અવરોધાયો હતો અને ગંધ હવામાં ફેલાઇ ગઇ હતી. અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી હતી કે ધુમાડો ઝેરી હોઇ શકે છે અને નાગરિકોને ઘરની અંદર જ રહેવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

તેહરાનના 35 વર્ષીય એક શખ્સે જણાવ્યું હતું કે, "12 કલાક કરતા વધુ સમયથી આગ સળગી રહી છે, હવા પણ શ્વાસ લેવા યોગ્ય નથી. હું રોજિંદી ખરીદી કરવા પણ બહાર જઇ શકતો નથી." પહેલા મેં આ યુદ્ધનો સપોર્ટ કર્યો હતો. ખામેનેઇના મોત બાદ મિત્રો સાથે ઉજવણી કરી અને વાઇન પીને ડાન્સ પણ કર્યો હતો. પરંતુ ગઇકાલથી...લોકો કહે છે કે ગેસ સ્ટેશનો પર પેટ્રોલ પણ બચ્યું નથી.

જેમ જેમ યુદ્ધ પોતાના નવમા દિવસમાં આગળ વધ્યુ, ઇરાનના રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ્સે જણાવ્યું કે તેમની પાસે મિડલ ઇસ્ટમાં છ મહિના સુધી પોતાના ડ્રોન અને મિસાઇલ યુદ્ધ ચાલુ રાખવા માટે ઘણો સપ્લાય છે.

ઇઝરાયેલી સેનાએ કહ્યું કે, તેને ઇરાનથી મિસાઇલોનો મોટો જથ્થો મળ્યો છે, ત્યારબાદ ઇઝરાયેલના વાણિજ્યિક કેન્દ્ર તેલ અવીવ પર અનેક વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા. મેગન ડેવિડ એડોમ ઇમરજન્સી સર્વિસે જણાવ્યું કે, સેન્ટ્રલ ઇઝરાયેલમાં છ લોકો ઘાયલ થયા છે.

ટ્રમ્પે ફરી ઇરાનમાં અમેરિકન સૈનિકોને મોકલવાની શક્યતાને નકારી કાઢી છે પરંતુ આ વાત પર ભાર મુક્યો કે ઇરાની મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલા છતાં યુદ્ધ લગભગ જીતી લેવામાં આવ્યું છે.

ગાર્ડ્સ પ્રવક્તા અલી મોહમ્મદ નૈનીએ કહ્યું કે ઇરાને અત્યાર સુધી ફક્ત પ્રથમ અને બીજી પેઢીની મિસાઇલોનો ઉપયોગ કર્યો છે, પરંતુ "અદ્યતન અને ઓછી ઉપયોગમાં લેવાતી લાંબા અંતરની મિસાઇલો"નો ઉપયોગ કરશે, આગામી દિવસોમાં વધુ મિસાઇલો છોડવામાં આવશે.

