શેખ હસીના વિરુદ્ધ ચુકાદા પહેલા બાંગ્લાદેશમાં સુરક્ષા કડક, આવામી લીગે બંધનું આહ્વાન કર્યું

બાંગ્લાદેશમાં પરિસ્થિતિ તંગ છે. શેખ હસીના વિરુદ્ધ એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો નજીક છે. તેમણે પોતાની સામેના તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે.

ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીના
ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીના (AP)
By ANI

Published : November 17, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
બાંગ્લાદેશ : બાંગ્લાદેશ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલ (ICT) ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીના વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલા કેસમાં ચુકાદો આપવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. જેના વિરોધમાં બાંગ્લાદેશમાં બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. આ પહેલા જ સુરક્ષા કડક કરી દેવામાં આવી છે. આ કેસ જુલાઈ-ઓગસ્ટ 2024 માં વિદ્યાર્થીઓની આગેવાની હેઠળના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન માનવતા વિરુદ્ધના કથિત ગુનાઓ સાથે સંબંધિત છે.

બાંગ્લાદેશ બંધનું એલાન : શેખ હસીના સામેના ચુકાદા પહેલા બાંગ્લાદેશમાં પરિસ્થિતિ તંગ બની ગઈ છે. શેખ હસીનાની બાંગ્લાદેશ આવામી લીગે રવિવાર સવારથી શરૂ થતા બે દિવસના રાષ્ટ્રવ્યાપી બંધનું આહ્વાન કર્યું છે, જેના કારણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. રાજધાની ઢાકામાં ટ્રાફિક પ્રમાણમાં હળવો રહ્યો, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં ફટાકડા ફૂટવાના અહેવાલો આવ્યા.

ચૂંટણી પહેલા પરિસ્થિતિ તંગ બની : બાંગ્લાદેશ ગાર્મેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ એન્ડ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન (BGMEA) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ કાઝી મોનીરુઝ્ઝમાને કહ્યું, "મને લાગે છે કે આ ખૂબ જ આરામદાયક પરિસ્થિતિ નથી. અમે ખૂબ જ ડરી ગયા છીએ. અમને આશા છે કે ચૂંટણી સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ થશે. લોકો શાંતિથી મતદાન કરશે. એક ચૂંટાયેલી સરકાર વેપાર, સામાજિક મુદ્દા અને કાયદો અને વ્યવસ્થા સહિતની બધી સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવી શકશે."

કાઝી મોનીરુઝ્ઝમાને વધુમાં કહ્યું, "1971માં દેશ માટે લડનારા સ્વતંત્રતા સેનાની તરીકે, હું બાંગ્લાદેશના લોકોને થયેલી અસુવિધાથી ખૂબ જ દુઃખી છું. ગયા વર્ષ ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું. અમને આશા છે કે 2026ની ચૂંટણીઓ બાંગ્લાદેશના લોકોને નવી આશા આપશે. અમારું લક્ષ્ય આપણા સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરતી વખતે બધા પડોશી દેશો સાથે સારા સંબંધો જાળવવાનું છે. સૌથી ઉપર, આપણે આ પ્રદેશમાં શાંતિપૂર્ણ પરિસ્થિતિ માટે એક થવું જોઈએ."

પડોશી દેશ ભારત સાથે મજબૂત સંબંધો જાળવવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂકતા મોનિરુઝમાને કહ્યું, "ભારતે 1971 માં અમને મદદ કરી હતી, અને મેં ત્યાં એક સ્વતંત્રતા સેનાની તરીકે તાલીમ લીધી હતી. આપણે આપણા સાર્વભૌમત્વનો આદર કરતી વખતે ભારત સાથે મજબૂત સંબંધો જાળવવાની જરૂર છે. એક મોટા પાડોશી તરીકે, ભારત આપણી લાગણીઓનું સન્માન કરશે, અને અમને આશા છે કે ભવિષ્યમાં આપણા સંબંધો સારા રહેશે."

બાંગ્લાદેશ સત્તા પલટો : જુલાઈ 2024 માં વિદ્યાર્થી-નેતૃત્વ હેઠળના બળવાએ શેખ હસીનાની સરકારને ઉથલાવી દીધી. 5 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ તેઓ ભારત ભાગી ગયા, અને મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકારની રચના કરવામાં આવી. યુએનના અહેવાલ મુજબ, જુલાઈના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન આશરે 1,400 લોકો માર્યા ગયા હોઈ શકે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલ : શેખ હસીના વહીવટીતંત્રે શરૂઆતમાં બાંગ્લાદેશના 1971 ના મુક્તિ યુદ્ધ દરમિયાન પાકિસ્તાન સામે કરવામાં આવેલા માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓનો કેસ ચલાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના ટ્રિબ્યુનલની સ્થાપના કરી હતી. ટ્રિબ્યુનલે અગાઉ હસીનાના કાર્યકાળ દરમિયાન યુદ્ધ અપરાધોના આરોપી ઘણા જમાત-એ-ઇસ્લામી નેતાઓ પર કેસ ચલાવ્યો હતો.

