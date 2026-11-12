પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં પોલીસ ટુકડી પર હુમલો, 18 આતંકી અને 11 પોલીસકર્મીના મોત
કોહાટ શહેર નજીક આવેલા દરાબુકાચ વિસ્તારમાં, કર્મચારીઓ સ્થાનિક નાગરિક વહીવટીતંત્ર સાથે મળીને સંયુક્ત કામગીરી હાથ ધરી રહ્યા હતા.
Published : November 12, 2026 at 8:40 AM IST
પેશાવર: પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના કોહાટ જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર સોનાના ખનન વિરુદ્ધ હાથ ધરવામાં આવેલા અભિયાન પરથી પરત ફરી રહેલી પોલીસ ટુકડી પર હુમલાની ઘટના બની હતી. જેમાં 18 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા અને ઓછામાં ઓછા 11 પોલીસકર્મીના પણ મોત થયા.
ખૈબર પખ્તુનખ્વા પોલીસના જનસંપર્ક નિયામકે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, પોલીસકર્મી કોહાટ શહેર નજીક આવેલા દરાબુકાચ વિસ્તારમાં સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે મળીને સંયુક્ત અભિયાન ચલાવી રહ્યા હતા.
નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "જ્યારે પોલીસ ટુકડી અભિયાન પૂર્ણ કરીને પરત ફરી રહી હતી, ત્યારે ગુનાહિત તત્વોના ઈશારે ફિતના-અલ-ખવારીજ જૂથે પોલીસ પર હુમલો કર્યો." તેમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "પોલીસકર્મીઓએ અત્યંત બહાદુરી અને સાહસ સાથે હુમલાખોરોનો સામનો કર્યો, જેના પરિણામે 18 'ખવારીજ' નરકમાં પહોંચી ગયા." આ ઘટનામાં 10 પોલીસ જવાનો માર્યા ગયા છે.
'ફિતના-અલ-ખવારીજ' એ એક એવો શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ પાકિસ્તાની સત્તાવાળાઓ પ્રતિબંધિત સંગઠન 'તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન' (TTP) સાથે સંકળાયેલા આતંકવાદીઓ માટે કરે છે.
નિવેદન મુજબ, ખૈબર પખ્તુનખ્વા પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે દરાબો કુચ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર સોનાના ખનનમાં સામેલ તત્વો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી હતી. નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ ઘટનાથી ગુનાહિત તત્વો અને ફિતના-અલ-ખવારીજ વચ્ચેની કથિત સાંઠગાંઠ પણ સામે આવી છે.
પોલીસ પ્રવક્તા મુહમ્મદ નૌમાન ઝેબના જણાવ્યા અનુસાર, કોહાટ જિલ્લાના ગુંબત કોહાટ વિસ્તાર તરફ જઈ રહેલી પોલીસ ટુકડી પર કોહાટ અને કારકની વચ્ચે આવેલા દરાબોકાચ જલંધર બાંદા વિસ્તારમાં ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો.
ઝેબે જણાવ્યું હતું કે, મૃતકોમાં ડીએસપી ગંબત હૈદર ઝમાન અને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર મુખ્તિયારનો સમાવેશ થાય છે. હુમલા દરમિયાન પાંચ પોલીસ મોબાઇલ વાહનોને પણ આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. પોલીસ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, હુમલાખોરોએ પોલીસ કર્મચારીઓ પર ગોળીબાર ચાલુ રાખ્યો હતો, જેના પરિણામે ભારે ગોળીબાર થયો હતો.
ઘટનાસ્થળે વધારાના પોલીસ વાહનો મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે હુમલાનો જવાબ આપવા માટે ભારે પોલીસ ટુકડી બોલાવવામાં આવી હતી. ઝેબે જણાવ્યું હતું કે, હુમલા બાદ, જિલ્લા મુખ્યાલય શિક્ષણ હોસ્પિટલમાં કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો: