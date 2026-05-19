અમેરિકાના સાન ડિએગોમાં ઇસ્લામિક સેન્ટર પર હુમલો, ત્રણ લોકોના મોત; બન્ને શૂટર પણ ઠાર

અમેરિકાના કેલિફોર્નિયાના સાન ડિએગોમાં બે બંદૂકધારીઓએ એક ઇસ્લામિક સેન્ટર પર હુમલો કરતા ત્રણ લોકોની ગોળી મારીને હત્યા કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 9:05 AM IST

2 Min Read
સાન ડિએગો: અમેરિકાના કેલિફોર્નિયાના સાન ડિએગોમાં બે બંદૂકધારીઓએ એક ઇસ્લામિક સેન્ટર પર હુમલો કરતા ત્રણ લોકોની ગોળી મારીને હત્યા કરી છે. અમેરિકન અધિકારીઓનું કહેવું છે કે સાન ડિએગોમાં એક મસ્જિદ અને એક ઇસ્લામિક સ્કૂલ કોમ્પલેક્સમાં આ હુમલો નફરતથી પ્રેરિત હોવાનું જણાય છે.

સાન ડિએગો પોલીસ ચીફ સ્કોટ વાહલે જણાવ્યું હતું કે સોમવારે દક્ષિણ કેલિફોર્નિયામાં ઇસ્લામિક સેન્ટર ઓફ સાન ડિએગો (ICSD)માં બનેલી ઘટનામાં બે શૂટર પણ ગોળીબારમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. વાહલે પત્રકારોને જણાવ્યું, "ઇસ્લામિક સેન્ટરની જગ્યાને કારણે અમે આ હેટ ક્રાઇમ માની રહ્યા છીએ જ્યાર સુધી આ પૃષ્ટી ના થાય."

જોકે, હજુ સુધી શૂટર્સની ઓળખ થઇ નથી. પોલીસ વડા અનુસાર, શૂટર બે યુવક હતા જેમની ઉંમર 17 અને 19 વર્ષ હતી. વાહલે જણાવ્યું કે, હુમલામાં માર્યા ગયેલા લોકોમાં એક ઇસ્લામિક સેન્ટરનો સિક્યુરિટી ગાર્ડ હતો જેણે સુનિશ્ચિત કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે કહ્યું કે અધિકારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે અને હુમલા પાછળનું કારણ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ત્રણેય પીડિત પુખ્ત વયના હતા. શાળામાં બાળકોને કોઇ નુકસાન થયું નથી. તમામ બાળક સુરક્ષિત છે.

અગાઉ, સાન ડિએગો પોલીસ વિભાગે ICSD ખાતે એક્ટિવ ગોળીબારની ઘટનાની જાણ કરી હતી. બાદમાં એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ખતરો ખતમ થઇ ગયો છે.

મસ્જિદના ઇમામ તાહા હસને ICSDના લોકો માટે- જેમાં બિન મુસ્લિમોનો પણ સમાવેશ થાય છે-એક સાથે આવવા, પ્રાર્થના કરવા, શીખવા અને ઉજવણી કરવા માટેનું સ્થળ ગણાવ્યું હતું. હસને કહ્યું, "કોઇ ધાર્મિક જગ્યાને નિશાન બનાવવી અપમાનજનક છે. અમારૂ ઇસ્લામિક સેન્ટર એક ધાર્મિક સ્થળ છે."

આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપતા સાન ડિએગોના મેયર ટોડ ગ્લોરિયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં નફરત માટે કોઇ જગ્યા નથી. ગ્લોરિયાએ કહ્યું, "અમારા સ્થાનિક મુસ્લિમ સમુદાય માટે, અમારી પ્રાર્થનાઓ તમારી સાથે છે. હું અમારા મુસ્લિમ સમુદાયને ખાતરી આપવા માંગુ છું કે અમે આ શહેરમાં તમને સુરક્ષિત અનુભવ કરાવવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરીશું, અને આ મુશ્કેલ સમયમાં અમારી ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને સ્થળનું રક્ષણ કરવા માટે કોઇ કસર છોડવામાં નહીં આવે."

ICSD સાન ડિએગોના ક્લેયરમોન્ટમાં એક રહેણાંક વિસ્તારમાં સ્થિત છે જે શહેરના ડાઉનટાઉનની ઉત્તરે આવેલો છે.

