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બાંગ્લાદેશમાં ક્રિકેટર શાકિબના ઘર પર હુમલો, શેખ હસીનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સામેલ થયા બાદ બની ઘટના

બાંગ્લાદેશના પૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન અને અવામી લીગના પૂર્વ સાંસદ શાકિબ અલ હસનના પૈતૃક ઘર પર બુધવાર રાત્રે પેટ્રોલ બોમ્બ ફેકવામાં આવ્યા હતા.

બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટર શાકિબ અલ હસન
બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટર શાકિબ અલ હસન (IANS)
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By IANS

Published : August 6, 2026 at 9:22 AM IST

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ઢાકા: બાંગ્લાદેશના પૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન અને અવામી લીગના પૂર્વ સાંસદ શાકિબ અલ હસનના પૈતૃક ઘર પર બુધવાર રાત્રે પેટ્રોલ બોમ્બ ફેકવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના ભારતમાં દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીના સાથે વર્ચ્યુઅલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સામેલ થયાના કેટલાક કલાક બાદ બની હતી.

આ ઘટના બુધવારે લોકલ ટાઇમના હિસાબથી રાત્રે આશરે 8:45 વાગ્યે મગુરા શહેરના કેશબમોર વિસ્તારમાં શાકિબ અલ હસનના પૈતૃક ઘર પર બની હતી. ઘરમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અને લોકલ સુત્રો અનુસાર, પેટ્રોલ બોમ્બ ઘરના દક્ષિણ ભાગમાં લોખંડના ગેટ ઉપર ફેંકવામાં આવ્યો હતો.

બનાવની જાણ થતા જ મગુરા સદર પોલીસ સ્ટેશનની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જોકે, ઢાકા ટ્રિબ્યૂનના એક રિપોર્ટ અનુસાર, પોલીસ આ કન્ફર્મ કરી શકી નહતી કે હુમલા માટે જવાબદાર કોણ છે?.

મગુરા સદર પોલીસ સ્ટેશનના ઓફિસર ઇન ચાર્જ અબ્દુલ અલ મામુને જણાવ્યું, 'આ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. હજુ સુધી કન્ફર્મ નથી કે આ પેટ્રોલ બોમ્બ હતો કે નહતો. તપાસ બાદ જ સ્થિતિ સામે આવશે. આ ઘટના શેખ હસીનાના નવી દિલ્હીમાં ફોરેન કોરસ્પોન્ડન્ટ્સ ક્લબમાં ઓર્ગેનાઇઝ એક વર્ચ્યુઅલ પ્રેસ કોન્ફરન્સને એડ્રેસ કર્યા બાદ બની હતી.

શાકિબના ઘર પર પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલો

અવામી લીગે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક નિવેદનમાં જણાવ્યું, 'અવામી લીગની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સામેલ થવાની કિંમત. નિયો ફાસીવાદ બાંગ્લાદેશને ઘેરી રહ્યા છે.' બાંગ્લાદેશના જાણીતા ક્રિકેટ આઇકોન શાકિબ અલ હસનના ઘરે ભયાનક પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલો થયો. આ ઘટનાના કેટલાક કલાક પહેલા વિશ્વના જાણીતા સ્ટાર ક્રિકેટર શેખ હસીના સાથે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જોવા મળ્યા હતા.

પ્રેસ કોન્ફરન્સ પહેલા BNP, ઇસ્લામિક જમાત અને NCPના તમામે નેશનલ મીડિયા આઉટલેટ્સને ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી હતી કે તે પ્રેસ કોન્ફરન્સના રિપોર્ટ મામલે કેસ કરવા માટે જ્યુડિશિયરીનો ઉપયોગ હથિયારના રૂપમાં કરીશું.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું, 'આ સમજી-વિચારીને હુમલો ડેમોક્રેસી બનાવવાના પ્રોજેક્ટના નામ પર અવામી લીગના એક્ટિવિસ્ટ વિરૂદ્ધ ચાલી રહેલા નરસંહારના કેમ્પેઇનનો વધુ એક પુરાવો છે, જે ફાસીવાદની ઓળખ છે.' વર્ચ્યુઅલી વાત કરતા શેખ હસીનાએ જાહેરાત કરી હતી કે તે ડિસેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશ પરત ફરવા માટે પાક્કા છે અને જણાવ્યું કે તે ડેમોક્રેસીને ફરી શરૂ કરવાના પ્રયાસમાં ધરપકડ અથવા મોતનો સામનો કરવા માટે પણ તૈયાર છે.

શેખ હસીનાએ જણાવ્યું, 'મારા પરત ફરવું સત્તા માટે નહીં પણ બાંગ્લાદેશના વિકાસ, સેક્યુલરિઝમ અને ખુશીના રસ્તે પરત લાવવું છે. 78 વર્ષના પૂર્વ વડાપ્રધાને માન્યુ કે જો તે પરત ફર્યા તો કેટલાક ખતરાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. શેખ હસીનાએ જણાવ્યું, મને ખબર છે, તે મને જેલમાં ધકેલી દેશે અથવા મારી શકે છે.

બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાને જણાવ્યું, 'હું પોતાના લોકો સાથે રહેવા માટે ઘરે પરત ફરીશ. મેં જવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને હું બાંગ્લાદેશ જઇશ.' મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે શેખ હસીના 5 ઓગસ્ટ 2024થી ભારતમાં રહે છે, જ્યારે તે મહિના સુધી ચાલેલા સરકાર વિરોધી પ્રદર્શન બાદ પોતાની સરકાર પડ્યા બાદ ઢાકાથી ભાગી ગયા હતા.

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