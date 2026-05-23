ચીનની કોલસા ખાણમાં ભયંકર આગ, 82 મજૂરોના મોત, હજુ ઘણા ફસાયેલી સ્થિતિમાં

રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે શાંક્સી પ્રાંતમાં લ્યુશેન્યુ કોલસા ખાણમાં થયેલા મોટા ગેસ વિસ્ફોટની તપાસના આદેશ આપ્યા

Published : May 23, 2026 at 3:59 PM IST

બેઇજિંગ: ઉત્તર ચીનના શાંક્સી પ્રાંતમાંથી દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. કિન્યુઆન કાઉન્ટીમાં લિયુશેન્યુ કોલસા ખાણમાં એક મોટો ગેસ વિસ્ફોટ થયો છે. આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 82 કામદારોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. સરકારી સમાચાર એજન્સી શિન્હુઆ અનુસાર, ખાણમાં હજુ પણ નવ મજૂરો ફસાયેલા છે અને તેમને સુરક્ષિત રીતે બચાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે ચીસો અને રડવાનો અવાજ

આ વિસ્ફોટ શુક્રવારે સાંજે 7:29 વાગ્યે થયો હતો, જેણે જોતજોતામાં ભારે તબાહીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. સમાચાર એજન્સી PTI અનુસાર, ખાણમાં કામ સામાન્ય રીતે ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે અચાનક એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો. વિસ્ફોટથી આસપાસના વિસ્તારમાં ગભરાટ અને ગભરાટ ફેલાયો હતો. કામદારોના પરિવારના સભ્યો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ તેમના પ્રિયજનોને બચાવવા માટે દોડી ગયા હતા, જેના કારણે ઘટનાસ્થળે અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ હતી.

રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે કડક આદેશો જારી કર્યા

અકસ્માતની ગંભીરતાને ઓળખીને, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી છે. તેમણે ઘાયલોની શ્રેષ્ઠ શક્ય સારવાર અને મોટાપાયે બચાવ કામગીરી માટે કડક સૂચનાઓ જારી કરી છે. રાષ્ટ્રપતિએ અકસ્માત પછીની પરિસ્થિતિને અત્યંત સંવેદનશીલતા સાથે સંભાળવા વિનંતી કરી છે. તેમણે આ ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસનો આદેશ પણ આપ્યો છે જેથી ગુનેગારોને જવાબદાર ઠેરવી શકાય અને કાયદા અનુસાર તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

દેશભરના કાર્યસ્થળો માટે ચેતવણી

રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે ભાર મૂક્યો કે દેશભરના અધિકારીઓએ આ દુ:ખદ ઘટનામાંથી ગંભીર પાઠ શીખવો જોઈએ. તેમણે કાર્યસ્થળોને સલામતીના ધોરણો પ્રત્યે સતર્ક રહેવા સૂચના આપી. રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં આવા મોટા અકસ્માતોને રોકવા માટે સંભવિત જોખમોની સમયસર ઓળખ અને સંપૂર્ણ નાબૂદી મહત્વપૂર્ણ છે.

ઈમરજન્સી મેનેજમેન્ટ અને બચાવ કામગીરી તીવ્ર

ચીનમાં પૂરની મોસમ શરૂ થતાં, રાષ્ટ્રપતિ શી એ કટોકટીની તૈયારીને મજબૂત બનાવવા અને જીવન અને સંપત્તિના રક્ષણ માટે કડક પૂર નિયંત્રણ અને આપત્તિ રાહત પગલાં અમલમાં મૂકવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ઉપ પ્રધાનમંત્રી ઝાંગ ગુઓકિંગ બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એક ટીમ સાથે વ્યક્તિગત રીતે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે.

