દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગોળીબારની ઉપરાછાપરી બે ઘટનાઓમાં ઓછામાં ઓછા 27 લોકોના મોત
જોહાનિસબર્ગ નજીકની ટાઉનશિપમાં 17 જ્યારે કેપટાઉન નજીકની ટાઉનશિપમાં થયેલ ગોળીબારમાં 10 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો
Published : September 27, 2026 at 6:54 PM IST
કેપ ટાઉન: દક્ષિણ આફ્રિકાના શહેરોમાં થોડા કલાકોના ગાળામાં ગોળીબારની બે અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં ઓછામાં ઓછા 27 લોકોના મોત થયા છે. પોલીસે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ ઘટનામાં, AK-47 રાઈફલ્સ અને પિસ્તોલથી સજ્જ આઠ બંદૂકધારીઓએ એક બારમાં હાજર લોકો પર ગોળીબાર કર્યો હતો.
પ્રથમ ઘટના શનિવારે રાત્રે જોહાનિસબર્ગ નજીક બની હતી, જ્યારે બીજી ઘટના થોડા કલાકો બાદ કેપ ટાઉન નજીક બની હતી. બંને ઘટનાઓના સંબંધમાં હજુ સુધી કોઈની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. આ ઘટનાઓ ડરબન નજીકના એક ટાઉનશિપમાં પાંચ દિવસ પહેલા થયેલા ગોળીબાર બાદ બની છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 11 લોકોના મોત થયા હતા.
દક્ષિણ આફ્રિકા પોલીસ સર્વિસે અહેવાલ આપ્યો છે કે શનિવારે રાત્રે લગભગ 9:30 વાગ્યે, આઠ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓએ દક્ષિણ આફ્રિકાના સૌથી મોટા શહેર જોહાનિસબર્ગની દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં આવેલા વેડેલા ટાઉનશિપના એક બારમાં ગોળીબાર કર્યો હતો. શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ AK-47 રાઈફલ્સ અને પિસ્તોલથી સજ્જ હતા. આ ઘટનામાં 17 લોકોના મોત થયા હતા.
શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓએ પહેલા બારની બહાર રહેલા લોકો પર ગોળીબાર કર્યો અને ત્યારબાદ પરિસરમાં પ્રવેશ્યા પછી હુમલો ચાલુ રાખ્યો. મૃતકોમાં 13 પુરુષો અને ચાર મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અન્ય ઓછામાં ઓછા 15 લોકોને ગોળી વાગી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બે વાહનોમાં ફરાર થતા પહેલા, બંદૂકધારીઓએ કેટલાક પીડિતોની તપાસ કરી હતી અને તેમના મોબાઈલ ફોન લઈ લીધા હતા.
આશરે ચાર કલાક બાદ, શનિવારે રાત્રે 1:00 વાગ્યા પછી દક્ષિણ આફ્રિકાના બીજા સૌથી મોટા શહેર કેપ ટાઉન નજીક આવેલા લ્વાન્ડલે ટાઉનશિપમાં એક દુકાન પર થયેલા ગોળીબારમાં દસ લોકોનાં મોત થયાં અને અન્ય અગિયાર લોકો ઘાયલ થયા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તેઓ અનેક શંકાસ્પદોની શોધ કરી રહ્યા છે, જોકે તેમણે ચોક્કસ સંખ્યા જણાવી ન હતી.
મંગળવારે રાત્રે, ડરબનની દક્ષિણે આવેલા ક્વામાખુથા ટાઉનશિપમાં એક ઘરમાં યોજાયેલી પાર્ટી પર અનેક બંદૂકધારીઓએ હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં ગર્ભવતી મહિલા સહિત અગિયાર લોકોનાં મોત થયાં હતાં. પોલીસે આ કેસમાં પણ કોઈની ધરપકડ થયાની માહિતી આપી નથી.
દક્ષિણ આફ્રિકા લાંબા સમયથી વ્યાપક હિંસક ગુનાખોરીની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. પોલીસના સત્તાવાર આંકડા મુજબ, એપ્રિલથી જૂન સુધીના ત્રણ મહિનાના ગાળામાં દેશમાં 5,427 હત્યાઓ થઈ હતી, જેનો સરેરાશ આંકડો દિવસની લગભગ 60 હત્યાઓ જેટલો થાય છે.
આ પણ વાંચો: