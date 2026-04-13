હૈતીમાં કિલ્લામાં ભાગદોડમાં 25 લોકોના મોત, અનેક લોકો ઘાયલ
ઉત્તર હૈતીમાં પ્રવાસીઓ વચ્ચે લોકપ્રિય એક પહાડની ટોચ પર આવેલા કિલ્લામાં ભાગદોડ થતા ઓછામાં ઓછા 25 લોકોનો મોત થયા છે.
Published : April 13, 2026 at 8:31 AM IST
પોર્ટ-ઓ-પ્રિન્સ: ઉત્તર હૈતીમાં પ્રવાસીઓ વચ્ચે લોકપ્રિય એક પહાડની ટોચ પર આવેલા કિલ્લામાં ભાગદોડ થતા ઓછામાં ઓછા 25 લોકોનો મોત થયા છે જ્યારે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, પહેલા જણાવવામાં આવેલા મૃત્યુઆંકમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.
કેપ-હૈટીયન શહેરના મ્યુનિસિપલ અધિકારીઓએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, શનિવારે મિલોટમાં થયેલી ભાગદોડમાં ગૂંગળામણ, કચડવા અને બેભાન થવાની ઘટના બની છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઐતિહાસિક જગ્યાએ પરંપરાગત તહેવારમાં ભાગ લેનારા અનેક લોકોને હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા છે જ્યારે અનેક લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે.
સ્થાનિક અધિકારીઓએ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર...ભીડ વ્યવસ્થાપનના પગલાંમાં ખામીઓને કારણે ભારે ભીડની સ્થિતિને કારણે ભાગદોડ મચી હતી."
હૈતીયન નેશનલ પોલીસે એક અલગ નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ શોધવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ બાદ અધિકારીઓએ મૃતકોની સંખ્યા 25 જણાવી હતી. રવિવારે પોસ્ટમોર્ટમ ચાલી રહ્યું હતું. પોલીસે જણાવ્યું કે 30 લોકો હજુ પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. એજન્સીએ લોકોને અધિકારીઓ સાથે સહયોગ કરવા અને અફવાઓથી દૂર રહેવા પણ કહ્યું છે.
હૈતી સરકારે સિટાડેલ લાફેરિયર ખાતે ઘટનાના ભોગ બનેલા લોકોના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. કેટલાક પીડિતોના શબ રવિવારે ઘટનાસ્થળે જ પડેલા જોવા મળ્યા હતા.
ડોનાલ્ડસન જીને કહ્યું કે તેમની બહેન સૌથી સારી વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળાના ફીલ્ડ ટ્રિપનો ભાગ બનવા માટે જરૂરી ગ્રેડ મેળવવા મહેનતથી અભ્યાસ કર્યા બાદ ત્યાં ગઇ હતી. સફેદ તાડપત્રીથી ઢંકાયેલ તેના મૃતદેહને ઉપાડીને તે રડી પડ્યો હતો.
ડોનાલ્ડસને જણાવ્યું, સવાર અને રાત, તે જીનિયસ પ્રોગ્રામ માટે અભ્યાસ કરતી હતી. તે ડિનર પહેલા હોમવર્કમાં મદદ માટે મારી પાસે આવતી હતી. જુઓ (મે) તેને કેવી રીતે ગુમાવી દીધી.
