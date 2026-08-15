7.7ની તીવ્રતાના શક્તિશાળી ભૂકંપથી ધ્રૂજ્યું ઈન્ડોનેશિયા, ઓછામાં ઓછા 20 લોકોનાં મોત, અનેક ઇમારતો ધરાશાયી
શનિવારે વહેલી સવારે 3.43 કલાકે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા
Published : August 15, 2026 at 4:43 PM IST
માઉમેરી: ઇન્ડોનેશિયાના દરિયાકાંઠા નજીક શનિવારે વહેલી સવારે 7.7ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. તેમાં ઓછામાં ઓછા 20 લોકોનાં મોત થયા છે. અનેક ઇમારતો અને મકાનો ધરાશાયી થયા છે અને ભૂકંપપ્રવણ વિસ્તારમાં લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, છ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જ્યારે ભૂકંપના કારણે સર્જાયેલા ભૂસ્ખલન બાદ અન્ય બે લોકો ગુમ છે.
અધિકારીઓએ સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરીને દરિયાકાંઠાના રહેવાસીઓને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં જવા અપીલ કરી હતી. જોકે, બાદમાં ઇન્ડોનેશિયાની હવામાનશાસ્ત્ર, જળવાયુશાસ્ત્ર અને ભૂભૌતિકશાસ્ત્ર એજન્સીએ જણાવ્યું કે મોનિટરિંગ દરમિયાન સમુદ્રની સપાટીમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી, જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે જોખમ ઊભું કરે. ત્યારબાદ સુનામીની ચેતવણી હટાવી લેવામાં આવી હતી.
અમેરિકી ભૂગર્ભ સર્વેક્ષણ (USGS) અનુસાર, સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 5:58 વાગ્યે ઇન્ડોનેશિયાના ફ્લોરેસ વિસ્તારમાં 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ ભૂકંપ આવ્યો હતો. તેનું કેન્દ્ર પૂર્વ નુસા તેન્ગારા પ્રાંતના એન્ડે શહેરથી 68 કિલોમીટર (42 માઈલ) ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમમાં હતું. મુખ્ય ભૂકંપ બાદ અનેક આફ્ટરશોક્સ પણ આવ્યા હતા.
માઉમેરી સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યૂ એજન્સીના વડા ફથુર રહમાને જણાવ્યું કે બચાવકર્મીઓએ સિક્કા, પશ્ચિમ મંગરાઈ અને પૂર્વ મંગરાઈના ત્રણ સૌથી વધુ પ્રભાવિત રેજન્સીમાંથી ઓછામાં ઓછા 20 મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે. તેમાં મંગરાઈના રેઓક ગામમાં ભૂસ્ખલનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવેલા આઠ મૃતદેહોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત છ લોકોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
તેમણે જણાવ્યું કે બચાવકર્મીઓ હજુ પણ એવા બે ગ્રામજનોની શોધખોળ કરી રહ્યા છે, જેઓ ભૂકંપના કારણે સર્જાયેલા ભૂસ્ખલન દરમિયાન આસપાસની ટેકરીઓ પરથી ધસી આવેલા ટનબંધ કાદવ નીચે દટાયા હોવાની આશંકા છે.
પૂર્વ નુસા તેન્ગારા પોલીસ વડા રૂડી દાર્મોકોએ જણાવ્યું કે ભૂકંપના કારણે ભારે નુકસાન થયું છે અને અનેક ઇમારતો ધરાશાયી થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે શહેરો અને ગામડાઓમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જવાથી માહિતીના આદાન-પ્રદાનમાં અવરોધ ઊભો થયો છે અને શોધ તથા બચાવ કામગીરી પણ મુશ્કેલ બની છે.
દાર્મોકોએ કહ્યું, “અમે નુકસાન અને જાનહાનિના અહેવાલો એકત્રિત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, પરંતુ સંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે.” તેમણે જણાવ્યું કે ભૂકંપના કારણે એન્ડે રેજન્સીમાં થયેલા ભૂસ્ખલનથી ટ્રાન્સ-ફ્લોરેસ હાઈવે પણ બંધ થઈ ગયો છે. આ લગભગ 700 કિલોમીટર (435 માઈલ) લાંબો પાકો પર્વતીય માર્ગ ફ્લોરેસ ટાપુ પર લાબુઆન બાજોથી લારાન્તુકા સુધી ફેલાયેલો છે.
સ્થાનિક ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત થયેલા દૃશ્યોમાં જોવા મળ્યું કે ભૂકંપ બાદ સાવચેતીના પગલા તરીકે અનેક હોસ્પિટલોમાંથી દર્દીઓને બહાર ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલના કર્મચારીઓએ બેડ, IV સ્ટેન્ડ અને ઓક્સિજન સિલિન્ડર સહિતના સાધનો પણ બહાર ખસેડ્યા હતા અને કટોકટીની સ્થિતિને પહોંચી વળવા અસ્થાયી સારવાર કેન્દ્રો ઉભા કર્યા હતા.
નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સીએ લોજિસ્ટિક્સ અને કટોકટીની કામગીરીમાં મદદ કરવા માટે એક હેલિકોપ્ટર તૈનાત કર્યું છે. જરૂર પડ્યે લોકોને સ્થળાંતર કરાવવામાં પણ આ હેલિકોપ્ટરની મદદ લેવામાં આવશે, એમ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે.
પૂર્વ નુસા તેન્ગારાનો ભૂગોળ અનેક ટાપુઓથી બનેલો હોવાથી અને અહીં પરિવહન તથા પહોંચના માર્ગોમાં મોટા પડકારો હોવાથી હવાઈ સહાયને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
એજન્સીએ જણાવ્યું કે નાગેકેઓ રેજન્સીના આશરે 2,000 ગ્રામજનો પોતાના ઘરો છોડીને અસ્થાયી આશ્રયસ્થાનોમાં જતા રહ્યા છે.
ફ્લોરેસ ટાપુ અને અન્ય વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા
ફ્લોરેસ ટાપુના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર, અનેક વિસ્તારોમાં ભારે નુકસાન થયું છે. સિક્કા રેજન્સીના રહેવાસી યોહાન્ના એમ્બુએ જણાવ્યું કે ભૂકંપના જોરદાર આંચકાથી અનેક ઇમારતોને નુકસાન થયું હતું અને ગભરાયેલા લોકો ઊંચાઈવાળા વિસ્તારો તરફ દોડી ગયા હતા. તેમણે કહ્યું, “અહીં ઘણી ઇમારતોને નુકસાન થયું છે... મેં જોયું કે માઉમેરીના બંદર ટર્મિનલનો વેઇટિંગ રૂમ ધરાશાયી થઈ ગયો હતો.”
સિક્કામાં આવેલા સેન્ટ પીટર મેજર સેમિનરીમાં સવારની પ્રાર્થનાસભામાં ભાગ લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ ત્યારે ગભરાઈને બહાર દોડી ગયા, જ્યારે એક સભાખંડની છત ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. ફ્લોરેસ ટાપુ મુખ્યત્વે કેથોલિક વસ્તી ધરાવે છે અને સ્થાનિક સ્તરે આ સેમિનરીને રિટાપિરેટ સેમિનરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સેમિનરીના રેક્ટર રેવ. ગાઇડેલબર્ટસ ટાંગાએ આ માહિતી આપી હતી.
ટાંગાએ કહ્યું, “અમારા વિદ્યાર્થીઓ અને સાધ્વીઓ ધરાશાયી થઈ રહેલી છતની નીચેથી ગભરાઈને બહાર દોડી ગયા. ભૂકંપ દરમિયાન બિલ્ડિંગના બીજા માળેથી કૂદતી વખતે ઓછામાં ઓછા એક પાદરીનો પગ ભાંગી ગયો હતો.”
ભૂકંપના કારણે પૂર્વી ઇન્ડોનેશિયાના કોમોડો નેશનલ પાર્કમાં જવા માટેના પ્રવેશદ્વાર સમાન શહેર લાબુઆન બાજોમાં પણ ગભરાટ ફેલાયો હતો. કોમોડો નેશનલ પાર્ક દેશના સૌથી જાણીતા પ્રવાસન સ્થળોમાંનું એક છે. પશ્ચિમ નુસા તેન્ગારા પ્રાંતના પડોશી શહેર બિમામાં પણ નુકસાનના અહેવાલો મળ્યા છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ સુલાવેસી ટાપુના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ નુકસાન થયાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઇન્ડોનેશિયાના અધિકારીઓએ શરૂઆતમાં પૂર્વ નુસા તેન્ગારા, પશ્ચિમ નુસા તેન્ગારા, દક્ષિણ સુલાવેસી અને દક્ષિણ-પૂર્વ સુલાવેસી પ્રાંતોના કેટલાક વિસ્તારો માટે સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી હતી અને લોકોને દરિયાકિનારા તથા નદીકાંઠાથી દૂર રહેવા અપીલ કરી હતી. એજન્સીએ ફ્લોરેસ ટાપુ નજીક દરિયાની છીછરી સપાટી નીચે ભૂકંપનું કેન્દ્ર હોવાનું જણાવ્યું હતું.
ઇન્ડોનેશિયા ભૂકંપ માટે સંવેદનશીલ
17,000થી વધુ ટાપુઓ ધરાવતો વિશાળ દ્વીપસમૂહ ઇન્ડોનેશિયા ભૂકંપ અને જ્વાળામુખીની ગતિવિધિઓ માટે અત્યંત સંવેદનશીલ છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ઇન્ડોનેશિયા પ્રશાંત મહાસાગરના ‘રિંગ ઑફ ફાયર’ વિસ્તારમાં આવેલું છે. આ વિસ્તારમાં જ્વાળામુખીઓ અને ભૂગર્ભીય ફોલ્ટ લાઇનોની વિશાળ શ્રેણી આવેલી છે.
1992માં એક શક્તિશાળી ભૂકંપના કારણે સુનામી આવી હતી, જેમાં ઇન્ડોનેશિયાના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા ટાપુઓના સમૂહનો હિસ્સો એવા ફ્લોરેસ ટાપુ પર આશરે 2,500 લોકોનાં મોત થયા હતા.
2018માં 7.5ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી વિશાળ સ્થાનિક સુનામી સર્જાઈ હતી, જેણે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને તબાહ કરી નાખ્યા હતા. જ્યારે ભૂકંપના આંચકાથી સર્જાયેલા જમીનના પ્રવાહીકરણને કારણે પૂર્વ ઇન્ડોનેશિયાના પાલુ શહેરમાં આખા વિસ્તારો કાદવની નદીઓમાં ફેરવાઈ ગયા હતા. આ વિસ્તાર પાલુ-કોરો ફોલ્ટ પર આવેલો છે. આ આપત્તિમાં 4,400થી વધુ લોકોનાં મોત થયા હતા.
2010માં ઇન્ડોનેશિયાના સુમાત્રાના પશ્ચિમ કિનારાથી દૂર આવેલા મેન્ટાવાઈ ટાપુઓમાં એક વિશાળ દરિયાઈ ભૂકંપના થોડી જ મિનિટો બાદ 10 ફૂટ (ત્રણ મીટર) ઊંચા મોજાએ ત્રાટક્યું હતું. તેમાં 400થી વધુ લોકોનાં મોત થયા હતા અને સેંકડો મકાનો નષ્ટ થયા હતા.
ડિસેમ્બર 2004માં પશ્ચિમ ઇન્ડોનેશિયાના સુમાત્રા નજીક દરિયામાં આવેલા 9.1ની તીવ્રતાના વિનાશક ભૂકંપથી સુનામી સર્જાઈ હતી. આ સુનામીએ એક ડઝન દેશોમાં 2.30 લાખ લોકોનાં જીવ લીધા હતા.
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