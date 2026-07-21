અફઘાનિસ્તામાં ફ્લેશ ફ્લડથી ઓછામાં ઓછા 20 લોકોના મોત, 100થી વધુ ગુમ
અફઘાનિસ્તાન નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના પ્રવક્તા યુસુફ હમ્મદે જણાવ્યું કે, પૂર પૂર્વીય પ્રાંત નૂરિસ્તાનમાં આવ્યું હતું
Published : July 21, 2026 at 8:40 AM IST
કાબુલ: અફઘાનિસ્તાનના પૂર્વીય વિસ્તારમાં સ્થિત નૂરિસ્તાન પ્રાંતમાં આવેલા અચાનક પૂર (ફ્લેશ ફ્લડ)માં 20 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે આશરે 80 લોકો ઘાયલ થયા છે અને 100થી વધુ લોકો ગુમ હોવાનું અફઘાન સત્તાવાળાઓએ સોમવારે જણાવ્યું. અફઘાનિસ્તાન નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઑથોરિટી (ANDMA)ના પ્રવક્તા યુસુફ હમ્મદે જણાવ્યું કે, આ પૂર નૂરિસ્તાન પ્રાંતમાં આવ્યું હતું અને ગુમ થયેલા લોકોની શોધ માટે શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.
હમ્માદે કહ્યું કે, "દુર્ભાગ્યવશ, આજે નૂરિસ્તાન પ્રાંતના પારૂન શહેર તથા અન્ય અનેક વિસ્તારોમાં આવેલા ભયંકર પૂરથી આપણા નાગરિકોના જાનમાલને ભારે નુકસાન થયું છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે પૂરથી લોકોના મકાનો, ખેતીની જમીન અને જાહેર સુવિધાઓને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.
તેમણે નાગરિકોને અપીલ કરતાં કહ્યું: "અમે તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરીએ છીએ કે પૂર આવવાની શક્યતા ધરાવતા વિસ્તારો અને જોખમવાળા સ્થળોથી દૂર રહે."
અફઘાનિસ્તાન અતિશય હવામાનની ઘટનાઓ માટે અત્યંત સંવેદનશીલ દેશ છે. અહીં ભારે હિમવર્ષા અને વરસાદને કારણે અચાનક પૂર આવે છે, જેમાં ઘણી વખત દાયકાઓથી લઈને સેંકડો લોકોના મોત થાય છે.
2024માં, વસંત દરમિયાન આવેલા ફ્લેશ ફ્લડમાં 300થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા. જ્યારે આ વર્ષની શરૂઆતમાં, દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલા પૂર અને ભૂસ્ખલનના કારણે ઓછામાં ઓછા 110 લોકોના જીવ ગયા હતા.
દાયકાઓથી ચાલતા સંઘર્ષ, નબળી માળખાકીય સુવિધાઓ, મુશ્કેલ આર્થિક પરિસ્થિતિ, જંગલોનો વિનાશ અને જલવાયુ પરિવર્તનની વધતી અસરને કારણે આવી કુદરતી આપત્તિઓનું નુકસાન વધુ ગંભીર બન્યું છે. ખાસ કરીને દૂરના વિસ્તારોમાં, જ્યાં મોટાભાગના ઘરો માટીથી બનેલા હોય છે અને અચાનક આવેલા પૂર અથવા ભારે હિમવર્ષાથી પૂરતું રક્ષણ આપી શકતા નથી.
સરકારના પ્રવક્તા ઝબીહુલ્લાહ મુજાહિદે કહ્યું: "આજે બપોરે નૂરિસ્તાન પ્રાંતમાં આવેલા પૂરના કારણે જાનહાનિ અને સંપત્તિને થયેલા નુકસાનના સમાચાર સાંભળીને અમને ખૂબ દુઃખ થયું છે. અમે આ ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર લોકો માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને ઘાયલો ઝડપથી સાજા થાય તેવી શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ."
દરમિયાન, દેશમાં વધુ ગંભીર હવામાનની આગાહી કરવામાં આવી છે. પરિવહન અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે દેશના 34માંથી 10 પ્રાંતોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા, ધૂળ અને રેતી સાથેના તેજ પવન તેમજ અચાનક પૂર (ફ્લેશ ફ્લડ)ની શક્યતા છે.
મંત્રાલયે નાગરિકોને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ નદીના કિનારા અને પૂરનું જોખમ ધરાવતા અન્ય વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળે.
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