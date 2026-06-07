અમેરિકાના ઓહાયોમાં ફાયરિંગ, ફેસ્ટિવલ દરમિયાન ગોળી લાગતા 12 લોકો ઘાયલ
સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલા અનેક વીડિયોમાં લોકો ગોળીબારના અવાજ પર દોડી રહ્યા હતા.
Published : June 7, 2026 at 9:59 AM IST
ઓહાયો: ઓહાયોના ટોલેડોમાં એક કોમ્યુનિટી ફેસ્ટિવલ પાસે ફાયરિંગમાં ઓછામાં ઓછા 12 લોકો ઘાયલ થયા છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ફાયરિંગ શરૂ થયા બાદ શંકાસ્પદોની શોધખોળ ચાલુ છે, જેમનાથી બચવા માટે ભીડ દોડી રહી હતી.
ટોલેડોના ડેપ્યુટી પોલીસ ચીફ જો હેફરનને જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોમાંથી બેની હાલત ગંભીર છે. તેમણે કહ્યું કે એવું લાગે છે કે ઓછામાં ઓછા બે લોકો હથિયારોથી ફાયરિંગ કરતા હતા જે એકબીજા પર ગોળી ચલાવતા હતા.
ટોલેડો પોલીસ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ફાયરિંગ ઓલ્ડ વેસ્ટ એન્ડ ફેસ્ટિવલ પાસે થયું હતું જે શહેરના એક ઐતિહાસિક જિલ્લામાં લાઇવ મ્યુઝિક અને હોમ ટૂરનું વાર્ષિક આયોજન છે. વિભાગે કહ્યું કે જવાબદાર લોકોની તપાસ ચાલી રહી છે.
ઓહાયોના ગવર્નર માઇક ડેવિને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું, "હું આજે રાત્રે ટોલેડોની પરિસ્થિતિને લઇને ચિંતિંત છું. ઉનાળાના તહેવારો પરિવાર માટે હિંસાના ડર વગર સમય વિતાવવા માટે સલામત સ્થળ હોવો જોઇએ." સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા કેટલાક વીડિયોમાં લોકો ગોળીબારના અવાજ પર દોડતા અને ઇમરજન્સી અધિકારીઓ ઘાયલ થતા લોકોની સંભાળ રાખતા જોવા મળ્યા હતા.
કેવિન બેરીએ જણાવ્યું કે, તે તેના મિત્રો સાથે પાડોશના આર્બોરેટમમાં બેસીને લાઇવ મ્યુઝિક સાંભળતો હતો ત્યારે ગોળીઓનો અવાજ સાંભળ્યો અને તમામ લોકો જમીન પર પડી ગયા હતા.
જ્યારે તેણે પાછળ ફરીને જોયું તો તેનાથી 50 ફૂટ કરતાં ઓછા અંતરે જમીન પર બંદૂક ફેંકાઇ રહી હતી. ફેસ્ટિવલ માટે પહેલાથી જ સ્થળ પર હાજર પોલીસ અધિકારીઓ તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. તબીબી તાલીમ મેળવનાર અને અમેરિકન નેવીમાં સેવા આપનાર બેરીએ કહ્યું કે તે સંભવિત પીડિતોને શોધવા માટે આ વિસ્તારમાં ફરતો હતો જેમને મદદની જરૂર પડી શકે છે. તેણે કહ્યું કે તેણે ઓછામાં ઓછા પાંચ લોકોને ગોળીબારમાં ઘાયલ જોયા હતા.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઓલ્ડ વેસ્ટ એન્ડ ફેસ્ટિવલ ટોલેડોના ઐતિહાસિક જિલ્લામાં બે દિવસીય ઉજવણી છે જેમાં લાઇવ મ્યુઝિક, ખાદ્ય વિક્રેતાઓ, ઘરના ટૂર અને શોપિંગ સામેલ છે. બેરીએ તેને ટોલેડોના ઉનાળાના ફેસ્ટિવલ સીઝનની શરૂઆત ગણાવી હતી.
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