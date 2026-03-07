ઈરાનમાં હવે કંઈ નથી, સેના, નૌસેના, નેતાઓ, સંદેશાવ્યવહાર બધું જ પતી ગયું: ટ્રમ્પ
મેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ઈરાનમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા કરાયેલી સૈન્ય કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરી અને દાવો કર્યો કે ઈરાને બધું ગુમાવી દીધું છે.
By ANI
Published : March 7, 2026 at 7:15 AM IST
વોશિંગ્ટન ડીસી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ઈરાનમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા કરાયેલી સૈન્ય કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરી અને દાવો કર્યો કે ફારસની ખાડીવાળા આ દેશે પોતાના નેતાઓની સાથે સાથે પોતાની સેના, નૌકાદળ અને સંદેશાવ્યવહાર બધું જ ગુમાવી દીધું છે. તેમણે આ વાત વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે કોલેજિયેટ સ્પોર્ટ્સ પર એક રાઉન્ડ ટેબલ દરમિયાન કહી.
ટ્રમ્પે પ્રેસને કહ્યું, "અમે ઈરાનમાં ખૂબ સારું કરી રહ્યા છીએ. કોઈએ કહ્યું, 'તમે તેને 0 થી 10 સુધી કેવી રીતે સ્કોર કરશો?' મેં કહ્યું કે હું તેને 12 થી 15 આપીશ. તેમની પાસે સેના નથી. તેમની પાસે નેવી પણ નથી. તેમની પાસે સંદેશાવ્યવહાર પણ નથી. તેમના મોટા ભાગના ટોપના નેતાઓ પણ હવે રહ્યાં નથી. તેઓ ખુબ દયનીય સ્થિતિમાં આવી ગયા છે. તેમની પાસે વાયુસેના પણ હવે નથી. કલ્પના કરો. તેમની પાસે 32 જહાજો છે તે પણ બધા સમુદ્રના તળીયે છે. અમેરિકન સૈન્યની પ્રશંસા કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આ કાર્યવાહી તેના જવાબમાં આવી છે કે કેવી રીતે વર્ષોથી તેમના લોકોને મારી નાખવામાં હતા.
ટ્રમ્પે કહ્યું, આપણી સેના ખુબ સારૂ કામ કરી રહી છે. પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે અને નેતાઓનો એક સમૂહ ખૂબ જ બીમાર છે, જે ઘણા બધા લોકોને મારી રહ્યા હતા. અમારા ઘણા લોકોને મારી નાખવામાં આવી રહ્યા હતા. તેમને અપંગ બનાવવામાં આવી રહ્યા હતા, બોમ્બથી નાશ કરવામાં આવી રહ્યો હતો... પગ વગર, હાથ વગર જીવી રહ્યા હતાં, ચહેરા પર વિસ્ફોટ થઈ રહ્યા હતા. અમારી પાસે એક જ વિકલ્પ હતો. અમે તેને સહન કરી શકતા હતા અને વર્ષો સુધી આમ જ ચલાવી શકતા હતા અને તેના વિશે કંઈક કરી શકીએ છીએ. અને અમે તેના વિશે કંઈક કર્યું,"
યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ઉમેર્યું કે લોકો યુએસ સૈન્યથી પ્રભાવિત છે અને વેનેઝુએલામાં અગાઉની લશ્કરી કાર્યવાહીને યાદ કરીને કહ્યું કે, યુએસનું પહેલા ક્યારેય ન થયું હોય તેટલું સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે. "લોકો અમારી સૈન્યથી ખૂબ પ્રભાવિત છે, અને તેઓ વેનેઝુએલામાં શું બન્યું અને હવે જે થઈ રહ્યું છે, આ પહેલા B-2 બોમ્બર્સ સાથે જે થયું છે, જ્યાં તેઓએ ઈરાનની પરમાણુ ક્ષમતા અથવા ક્ષમતાનો નાશ કર્યો છે તેનાથી અમારી સૈન્યની પ્રશંસા કરે છે. મને લાગે છે કે અમે, હાલમાં એક એવો દેશ છીએ જેને પહેલા ક્યારેય ન મળ્યું તેના કરતાં વધુ સન્માન મળી રહ્યું છે,"
Photo shows huge fire at Tehran's Mehrabad Airport following US-Israeli attacks— Press TV 🔻 (@PressTV) March 6, 2026
Follow: https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/PCB2te0Ha6
પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ વધી રહ્યો છે, ત્યારે પ્રેસ ટીવીએ શનિવારે એક ફોટો શેર કર્યો હતો જેમાં તેણે દાવો કર્યો હતો કે તે તેહરાનના મેહરાબાદ એરપોર્ટ પર લાગેલી ભીષણ આગનો છે.
કેપ્શનમાં લખ્યું હતું કે, "આ ફોટો યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓ પછી તેહરાનના મેહરાબાદ એરપોર્ટ પર લાગેલી ભીષણ આગ દર્શાવે છે."
અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે સાઉદી દળોએ એક આવી રહેલી બેલિસ્ટિક મિસાઇલને તોડી પાડી છે. તેલ અવીવમાં મોટા વિસ્ફોટો સંભળાયા હોવાના પણ અહેવાલ છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષે હવે ખાડીના ઘણા દેશોને પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધા છે. અલ જઝીરાના અહેવાલ અનુસાર બસરામાં ડ્રોન હુમલા બાદ હેલિબર્ટન અને કેબીઆર સ્થળોએ પણ આગ લાગી હતી.
આ ઘટનાક્રમ 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર યુએસ-ઈઝરાયલ લશ્કરી હુમલામાં તેના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની અને અન્ય વરિષ્ઠ વ્યક્તિઓના મૃત્યુ બાદ પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવને પગલે આવ્યા છે, જેના પરિણામે તેહરાન તરફથી ઉગ્ર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી હતી. બદલામાં, ઈરાને અનેક આરબ દેશોમાં ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓનો પ્રારંભ કર્યો.