ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આવાસ માર-એ-લાગોમાં ઘુસ્યો હથિયારધારી વ્યક્તિ, સીક્રેટ સર્વિસ એજન્ટ્સે ઠાર કર્યો
FBIના ડાયરેક્ટર કાશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, માર-એ-લાગોમાં ઘૂસનારા હથિયારધારી વ્યક્તિની સક્રિય તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
Published : February 23, 2026 at 8:19 AM IST|
Updated : February 23, 2026 at 8:24 AM IST
વોશિંગ્ટન: રવિવારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ફ્લોરિડા સ્થિત ઘરમાં એક હથિયારધારી વ્યક્તિએ પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, સ્થળ પર તૈનાત સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા તેને ગોળી મારીને ઠાર કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, યુએસ સિક્રેટ સર્વિસ એજન્ટ્સ અને પામ બીચ કાઉન્ટી શેરિફ ઓફિસના એક ડેપ્યુટીએ 20 વર્ષીય શંકાસ્પદ વ્યક્તિને માર-એ-લાગોના સુરક્ષિત વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યા પછી ગોળી મારી દીધી, જેનાથી તેનું મોત થઈ ગયું.
સિક્રેટ સર્વિસના નિવેદન અનુસાર, આ ઘટના લગભગ રાત્રે 1:30 વાગ્યે (સ્થાનિક સમય) બની હતી જ્યારે માર-એ-લાગોના ઉત્તર ગેટ પાસે એક વ્યક્તિ શોટગન અને ફ્યુઅલ કેન લઈને ફરતો જોવા મળ્યો હતો. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "22 ફેબ્રુઆરીના રોજ, લગભગ 1:30 વાગ્યે, યુ.એસ. સિક્રેટ સર્વિસ એજન્ટો અને પામ બીચ કાઉન્ટી શેરિફ ઓફિસ (PBSO) ના એક ડેપ્યુટીએ માર-એ-લાગોના સુરક્ષિત વિસ્તારમાં પરવાનગી વિના પ્રવેશ્યા બાદ 20 વર્ષીય એક વ્યક્તિની ગોળી મારી દીધી હતી.
FBI is dedicating all necessary resources in the investigation of this morning’s incident at President Trump’s Mar-A-Lago - where an armed individual was shot and killed after unlawfully entering the perimeter. We will continue working closely with @SecretService as well our…— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 22, 2026
સિક્રેટ સર્વિસે જણાવ્યું હતું કે, તેને પાછળથી મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઓળખ હાલમાં ગુપ્ત રાખવામાં આવી રહી છે. સિક્રેટ સર્વિસે અહેવાલ આપ્યો છે કે તે વ્યક્તિ માર-એ-લાગો પ્રોપર્ટીના ઉત્તર ગેટ પર જોવા મળ્યો હતો, જેની પાસે શોટગન અને ફ્યુઅલ કેન જેવું કંઈક હતું.
FBIના ડાયરેક્ટર કાશ પટેલે ઘટના પર જણાવ્યું હતું કે, ફેડરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (FBI) એક હથિયારધારી વ્યક્તિના માર-એ-લાગોમાં ઘુસવાની તપાસ માટે તમામ જરૂરી સંસાધનો લગાવી રહ્યા છે. જેણે કથિત રીકે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ફ્લોરિડા સ્થિત ઘરમાં કથિત ઘુસીને હુમલો કર્યો હતો.
પટેલે X-પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, FBI ઘણી એજન્સીઓ સાથે મળીને, વહેલી સવારની ઘટનાની સક્રિયપણે તપાસ કરી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "આજે સવારે FBI રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના માર-એ-લાગોમાં થયેલી ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યું છે." જેમાં એક હથિયારદારી વ્યક્તિને ગેરકાયેદસર રીતે વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યા બાદ ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી.
પટેલે જણાવ્યું હતું કે, FBI તપાસ આગળ વધતાં યુએસ સિક્રેટ સર્વિસ, તેમજ રાજ્ય અને ફેડરલ એજન્સીઓ સાથે નજીકથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે. તેમણે ઉમેર્યું, "અમે સિક્રેટ સર્વિસ, તેમજ અમારા રાજ્ય અને ફેડરલ તપાસકર્તાઓ સાથે નજીકથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું, અને અમને યોગ્ય લાગશે તેમ અપડેટ્સ પ્રદાન કરીશું."
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, એક સિક્રેટ સર્વિસ એજન્ટ અને PBSO ડેપ્યુટીએ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. જો કે, આ ઘટનામાં કોઈ સુરક્ષા કર્મચારી ઘાયલ થયા નથી. ઘટના સમયે કોઈ સિક્રેટ સર્વિસ એજન્ટ ઘટનાસ્થળે હાજર નહોતા.
